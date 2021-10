Chuyên gia giải đáp từ “độ súng” đến làm hồng “của quý” nhưng 2 lưu ý cuối cùng khi quan hệ tình dục mới khiến các chàng vỡ lẽ

“Vùng kín” của chị em phụ nữ chứa đựng vô vàn điều thú vị thì “của quý” của phái mạnh cũng vậy. Ngày nay, khi chúng ta được tiếp cận với những công nghệ hiện đại, tiên tiến để nâng cao chất lượng cuộc sống thì đây cũng là khu vực đáng được chăm sóc, nâng niu nhằm cải thiện nhiều vấn đề, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Quý ông có thể tiến hành phẫu thuật tăng kích thước dương vật hoặc tăng kích cỡ “của quý” mà không cần phẫu thuật. Quý ông cũng có thể làm hồng “cậu nhỏ” để tự tin hơn khi "giao ban"…



Mặc dù vậy, xoay quanh chủ đề này vẫn còn không ít những băn khoăn của các chàng. Hôm nay, BS Nguyễn Anh Tú (Chuyên khoa Nam học - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) đã có những chia sẻ nhằm giải thích cho những ai đang còn băn khoăn về những vấn đề này.

1. Phẫu thuật tăng kích thước dương vật có làm ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng không? Như là độ cứng? Như là khả năng cảm nhận khoái cảm có bị suy giảm không thưa bác sĩ?

BS Nguyễn Anh Tú: Nhiều quý ông thắc mắc liệu việc phẫu thuật này có ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng không, câu trả lời chắc chắn là có, nhưng theo chiều hướng tốt lên.

Có thể nói, phẫu thuật tăng kích thước dương vật mang đến sự tự tin cho các quý ông và sau đó là sự mới mẻ trong cuộc sống tình dục của hai vợ chồng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nam khoa không can thiệp vào các tạng cương hay dây thần kinh dương vật nên không ảnh hưởng đến khả năng cương cứng và khoái cảm tình dục sau này.

Nhiều quý ông thắc mắc liệu việc phẫu thuật này có ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng không, câu trả lời chắc chắn là có, nhưng theo chiều hướng tốt lên.

2. Ngoài phẫu thuật, liệu còn những cách nào không cần phẫu thuật vẫn có thể tăng kích thước dương vật không thưa bác sĩ?

BS Nguyễn Anh Tú: Ngoài phẫu thuật tăng kích cỡ dương vật, hiện nay có một số thủ thuật làm tăng kích thước dương vật không cần đến phẫu thuật như tiêm chất làm đầy - tiêm filler, tiêm acid hyaluronic, tiêm acid polylactic... Các thủ thuật này phần lớn được thực hiện tại các phòng khám hay spa thẩm mỹ.

Ngoài ra, những thủ thuật như gắn bi, gắn vòng, gắn thêm dụng cụ, đồ chơi làm to dương vật dưới da… cũng được nhiều nam giới truyền tai nhau. Các thủ thuật này phần lớn là do bệnh nhân tự thực hiện. Những thủ thuật này không được khuyến cáo như một phương pháp làm tăng kích thước dương vật mà còn mang lại rất nhiều nguy cơ, biến chứng như nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, chảy máu, viêm, thậm chí là hoại tử dương vật. Do đó, quý ông cần cẩn trọng, không nên tự ý tăng kích cỡ dương vật theo những cách này.

Ngoài phẫu thuật tăng kích cỡ dương vật, hiện nay có một số thủ thuật làm tăng kích thước dương vật không cần đến phẫu thuật như tiêm chất làm đầy - tiêm filler, tiêm acid hyaluronic, tiêm acid polylactic...

3. Bên cạnh phẫu thuật tăng kích cỡ dương vật, quý ông còn có nhu cầu làm hồng “cậu nhỏ”. Thông thường, bác sĩ sẽ làm những cách nào để làm hồng “cậu nhỏ”? Có thể làm luôn khi phẫu thuật cậu nhỏ được không hay phải tách ra, xin bác sĩ chia sẻ?

BS Nguyễn Anh Tú: Có nhiều cách để “cậu nhỏ” trở nên hồng hào hơn như dùng các loại mỹ phẩm như kem bôi, kem dưỡng... nhưng nhanh nhất là sử dụng tia laser làm tăng sinh mạch máu và các tế bào da, đẩy nhanh quá trình thay đổi của da ở phần thân dương vật. Quy trình này thường được làm tách rời với phẫu thuật tăng kích thước để đảm bảo dương vật đã phục hồi hoàn toàn.

4. Lời khuyên của bác sĩ dành cho những quý ông đang bị tự ti với kích cỡ dương vật của mình, xin bác sĩ cho biết?

BS Nguyễn Anh Tú: Nếu nam giới không tự tin với kích thước dương vật, mong muốn cải thiện bộ phận này thì nên tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và đưa ra những phương pháp điều trị hợp lý nhất. Đặc biệt, đấng mày râu không nên tìm đến các phòng khám “chui” hay nghe theo các thông tin chưa kiểm chứng được quảng cáo trên mạng mà tự điều trị hoặc điều trị không đúng cách dẫn đến những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh kích thước dương vật, chất lượng “cuộc yêu” còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó, sự hòa hợp giữa hai người là yếu tố quan trọng, quyết định sự thăng hoa trong tình yêu. Sự hòa hợp đó có thể đến từ các yếu tố:

Kỹ năng tình dục cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tăng chất lượng cuộc yêu.

- Dương vật phải đủ độ cương cứng trong suốt thời gian quan hệ: Có rất nhiều nam giới gặp phải tình trạng rối loạn cương dương từ nhẹ đến nặng ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục.

- Kỹ năng tình dục cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tăng chất lượng cuộc yêu.

Đây chính là 2 lưu ý cực quan trọng khi quan hệ tình dục giúp cuộc yêu trọn vẹn. Vì vậy, kể cả khi đã cải thiện được kích thước dương vật, nam giới vẫn nên chú trọng kết hợp nhiều yếu tố để có cuộc yêu trọn vẹn nhất. Đừng chỉ quan trọng mỗi kích thước dương vật bởi lẽ đây không phải là thứ duy nhất giúp bạn có được cuộc yêu thăng hoa, viên mãn.