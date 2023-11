Chuyên gia dự báo thời điểm Harry và Meghan ly hôn

Một điểm bất thường trong cuộc hôn nhân của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex là không mấy người tin tưởng hai cựu thành viên Hoàng gia Anh có thể bên nhau dài lâu. Trong khi những gì Harry và Meghan thể hiện ra bên ngoài cho thấy cả hai mãn nguyện vì được sống cùng nhau, các chuyên gia hoàng gia thay nhau bàn luận về thời điểm họ “đường ai nấy đi” và chuyện xảy ra sau đó.

Harry và Meghan được nhận định không thể bên nhau đến cuối đời.

Trong bài báo đăng ngày 5/11, cựu biên tập viên Vanity Fair Graydon Carter tuyên bố với Sunday Time thời gian duy trì cuộc hôn nhân của vợ chồng Sussex chỉ tính bằng năm, không phải bằng thập kỷ.

Ông giải thích Meghan đã đạt được mọi thứ cô muốn từ cuộc hôn nhân với người chồng kém 3 tuổi để bắt đầu lại sự nghiệp ở Hollywood.

“Tôi nghĩ cô ấy đã chạy vòng quanh Harry tội nghiệp và đạt được thứ mình muốn: danh tiếng, tiền bạc và tước hiệu. Sự hữu ích của anh ấy đối với cô ngày càng giảm đi”, người đồng sáng lập Air Mail nói.

Nhà báo gốc Canada nhận định thêm cựu diễn viên Suits không trở lại ngành giải trí bằng cách đóng phim, nhưng có thể sẽ chọn góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế.

“Nếu có chương trình Những bà nội trợ thực sự của Montecito được thực hiện, cô ấy sẽ là người tham gia”, ông đùa.

Harry và Meghan vướng tin đồn ly thân vào tháng 7. Nguồn tin của Radar Online tiết lộ cặp vợ chồng đang tạm xa nhau để xây dựng lại mối quan hệ. Nguồn tin cho rằng Harry không phù hợp với thế giới xô bồ, lắm thị phi của Hollywood và muốn tìm thấy chính mình.

Tuy nhiên, một người trong cuộc thân cận với nhà Sussex phủ nhận cặp đôi gặp rắc rối, cho rằng đó chỉ là tin bịa đặt.

Harry và Meghan dù không giải thích nhưng cũng có động thái bác bỏ chuyện tan vỡ. Họ liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ hay tụ tập bạn bè. Lần gần nhất là hai vợ chồng đi xem show diễn của Katy Perry vào ngày 4/11.

Trên Mirror tháng 9, chuyên gia về mối quan hệ Louella Alderson, đồng sáng lập ứng dụng hẹn hò So Syncd, đánh giá Harry và Meghan ly hôn gây tổn thất lớn cho sự nghiệp tại Hollywood bởi họ xây dựng thương hiệu và kinh doanh từ mối quan hệ hôn nhân. Do đó, theo Alderdon, họ có thể học theo vợ chồng Will và Jada Pinkett giữ sự thật ly thân trong bí mật.

Trong khi tình trạng hôn nhân của Harry và Meghan được quan tâm nhiều, cặp vợ chồng đang cố gắng mở rộng vòng giao tiếp ở Hollywood. Đầu tháng 11, họ được nhìn thấy cùng đi cùng Cameron Diaz, Benji Madden và Zoe Saldana đến Las Vegas xem show Katy Perry.

Dù bạn bè nổi tiếng ngày càng nhiều, Harry và Meghan được cho là bực mình khi thấy Hoàng tử William và Công nương Kate sở hữu danh sách dài người quen trong giới giải trí.

“ Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu ngôi sao lớn liên hệ với William và Kate để bày tỏ sự ủng hộ giữa thời điểm bất hòa với Harry và Meghan. Họ (Harry và Meghan) đã chuyển đến California, nhưng William và Kate mới là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất ở đó. Những người đó nhấn mạnh họ sẽ làm điều tương tự bất kể vợ chồng Sussex sống ở đâu. Nhưng chắc chắc họ thích cho Meghan và Harry thấy Hollywood vẫn bị ám ảnh nhiều bởi hoàng gia”, nguồn tin nói với tạp chí Closer .

Vị thế của William và Kate có được ở Hollywood khiến vợ chồng em trai ghen tỵ.

Những người bạn nổi tiếng của vợ chồng xứ Wales bao gồm Tom Cruise, Taylor Swift và Tom Hanks. Những chủ nhân tương lai của Hoàng gia Anh được cho là muốn mời các ngôi sao Hollywood tham gia dự án chống biến đổi khí hậu Earthshot.

Trước đó, chuyên gia PR Andy Barr cũng nhận xét nhà Sussex ghen tỵ với lợi thế của William và Kate khi nộp đơn đăng ký thương hiệu Quỹ Hoàng gia của Thân vương và Vương phi xứ Wales lên cơ quan chức năng Mỹ vào ngày 12/5. Theo ông Barr, nhà Sussex không hài lòng vì anh trai và chị dâu dễ dàng bước chân vào xã hội thượng lưu Mỹ mà nhiều ngôi sao hạng A Hollywood khao khát chạm tới.