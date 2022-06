Chuyên gia của Đại học Harvard: Các ông bố nên làm 7 điều này để con gái luôn tự tin và mạnh mẽ

Bài viết là chia sẻ của Kimberly Wolf - một nhà giáo dục, diễn giả và nhà tư vấn giáo dục của Đại học Brown và trường Giáo dục sau đại học Harvard. Bà là tác giả của cuốn: "Talk with Her: A Dad’s Essential Guide to Raising Healthy, Confident, and Capable Daughters” (Nói chuyện với con gái: Những hướng dẫn cơ bản cho bố để nuôi dạy con gái khoẻ mạnh, tự tin và mạnh mẽ). Dưới đây là những chia sẻ của bà về cách giáo dục con, đặc biệt là bé gái.



Là một cố vấn và chuyên gia nuôi dạy con cái được đào tạo bởi Harvard, tôi đã từng gặp rất nhiều ông bố cảm thấy bối rối khi nói về việc nuôi dạy con gái. Đó là lý do tại sao tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để giúp các ông bố cải thiện kỹ năng giao tiếp, tối đa hóa tác động của cha mẹ và nuôi dạy những cô con gái thông minh, tự tin và mạnh mẽ.



Việc trở thành những ông bố trách nhiệm, bao gồm việc luôn ủng hộ và phù hợp với nhu cầu của con bạn, là nền tảng vững chắc để có những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Mục đích là để thảo luận các chủ đề quan trọng với con gái của bạn, lắng nghe suy nghĩ của con và đưa ra hướng dẫn bất cứ khi nào có thể.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tạo ra những khoảnh khắc kết nối giữa cha và con gái dù là nhỏ nhất cũng có thể mang lại những lợi ích tích cực, bao gồm cả sức khoẻ thể chất và tinh thần, thành tích học tập và các mỗi quan hệ xã hội của con.

Cách xây dựng mối quan hệ cha con lành mạnh

Việc có được ảnh hưởng tích cực tối đa đến con gái của bạn sẽ cần vô số cuộc trò chuyện, ngay cả khi bạn cảm thấy như thể bạn đang không vượt qua được.

Dưới đây là những điều mà các ông bố nên làm để tạo tiền đề cho những cuộc trò chuyện lành mạnh và hiệu quả với con gái:

1. Đừ ng ngại thảo luận những chủ đề nhạy cảm với con

Những ông bố tuyệt vời là những người dám chạm đến những chủ đề nhạy cảm nhất, ngay cả khi đó là những chủ đề bạn chưa thật sự thoải mái để sẻ chia.

Nó không chỉ là dạy các bài học được truyền đạt một cách máy móc và khô cứng. Đó là việc thể hiện, chia sẻ quan điểm của bạn và lắng nghe để cô bé cảm thấy được sự đồng cảm và tình yêu thương từ bạn.



Đối với các cô con gái nhỏ, việc nói chuyện với bố- người có sự khác biệt từ giới tính, tuổi tác và kinh nghiệm sẽ giúp cô bé có chuẩn bị cho những cuộc trò chuyện có lợi ích lớn trong các mối

2. Luôn luôn có mặt ở bên con

Kể cả nếu bạn không nói gì, đơn giản chỉ là ngồi đọc một cuốn sách cạnh con gái hoặc mang cho cô bé một món ăn vặt yêu thích khi con gái đang học, bạn đang ngầm khẳng định về sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của con gái, cũng như thể hiện với con gái rằng mình sẵn sàng tâm sự.

3. Tạo ra những khoảnh khắc kết nối giữa bố và con gái

Chọn thứ gì đó để xem hoặc đọc cùng nhau, lên kế hoạch cho bữa tối của bố và con gái hoặc đi du lịch cùng nhau.

Nếu không sống cùng con gái hoặc bạn đang đi công tác, hãy giữ tương tác thông qua cuộc gọi, email hoặc cuộc gọi video. Bạn cũng có thể chơi trò chơi online cùng nhau hoặc cùng xem những chương trình phát trực tuyến.

Rất nhiều kỷ niệm giữ bố và con gái sẽ được tạo ra từ những thói quen này. Và khi con gái bạn.

4. Luôn cố gắng lồng ghép những bài học cuộc sống khi trò chuyện

Trong bất kỳ trường hợp nào mà bạn cảm thấy có cơ hội bày tỏ quan điểm của bản thân, truyền được những giá trị mà bạn muốn con gái hoặc hỏi con gái bạn về quan điểm của cô ấy.

Giả sử nếu bạn và con gái đang xem một chương trình truyền hình cùng nhau, hãy tìm những thứ mà hai người có thể thảo luận, chẳng hạn như hai nhân vật có mối quan hệ không lành mạnh như thế nào, hoặc nếu bạn đang lái xe chở con gái và bạn bè của cô ấy và bạn tình cờ nghe thấy họ nói về một vấn đề, hãy tận dụng cơ hội để đặt câu hỏi và đưa ra những lời khuyên quý báu về cách bạn xử lý tình huống đó như thế nào. Mitch Prinstein, một giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh tại Đại học Bắc Carolina, nói với tôi: “Trẻ em rất nhạy cảm về việc liệu cha mẹ chúng có lo lắng về điều gì đó hay không”, “nếu chúng biết cha mẹ mình sẽ không phản ứng hoặc phán

5. Không cố gắng đa nhiệm

Những email và cuộc gọi công việc có thể để sau. Trong khả năng có thể, hãy cố gắng rời máy tính và cất điện thoại, gác lại công việc khi bạn đang dành thời gian cho con gái. Hãy để mỗi khoảnh khắc gần con của bạn sẽ đều ý nghĩa và chất lượng.

6. Quan tâm những điều nhỏ nhặt

Bố tôi luôn gọi nước đi kèm ống hút cho tôi khi chúng tôi đi ăn tối. Ông ấy đã làm việc đó trong nhiều thập kỷ, nhưng phải đến gần đây, ông mới cho tôi biết rằng ông ấy không hiểu tại sao hồi đó tôi lại đón nhận nó một cách vui vẻ đến vậy. (Bố làm như vậy vì tôi có hàm răng rất nhạy cảm).

Đây có vẻ là một cử chỉ nhỏ, nhưng đó là một lời nhắc nhở chu đáo rằng ông ấy thật sự rất quan tâm và luôn để ý đến tối cho dù đó là một cử chỉ nhỏ nhất.



Món ăn, sách, hay sở thích của con gái bạn là gì? Hãy để ý và tìm kiếm cơ hội để thể hiện rằng bạn ủng hộ và đánh giá cao gu của cô ấy.

7. Đừng đợi đến cuối tuần

Con gái của bạn có thể cần nghỉ ngơi khỏi sau những lo lắng về bài vở ở trường vào một buổi tối trong tuần, chứ không chỉ là mỗi cuối tuần. Bạn và con có thể cùng nhau đi xem phim, tham dự một cuộc triển lãm ban đêm tại một viện bảo tàng, hay chỉ đơn giản là cùng dùng bữa tối tại nhà hàng.



Khi tôi học cấp hai, bố tôi thường đưa tôi đi chơi bóng rổ vào các buổi tối ở trường. Nhìn vẻ bề ngoài, đây là ông đang dành đưa tôi đi tập thể thao, nhưng thực chất, qua việc này ôn g ấy cũng giúp tôi học cách quản lý thời gian của mình.

Thói quen này không chỉ mang lại lợi ích cho mối quan hệ của chúng tôi mà nó còn dạy tôi về giá trị của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nguồn: CNBC