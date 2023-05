Chuyên gia cho biết thay đổi một thiết bị có thể giúp mọi người tiết kiệm được 1 khoản không nhỏ cho hóa đơn tiền điện mỗi tháng

Theo nguồn tin từ irishmirror, 1 cụ bà 100 tuổi sống 1 mình ở Ireland đã vô cùng “kinh ngạc” sau khi nhận được hóa đơn tiền điện gần 1.000 euro.

Với giá điện tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhiều hộ gia đình ở Ireland đang ráo riết tìm cách để giảm chi phí. Và mọi người đã được khuyên rằng, họ có thể tiết kiệm tiền điện bằng cách thay thế chỉ một thiết bị gia dụng: tủ lạnh. Đương nhiên, nếu chiếc tủ lạnh nhà bạn đã quá cũ.

Lý do là bởi, khi các thiết bị điện bắt đầu cũ đi, chúng sẽ giảm dần hiệu suất và bắt đầu tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.

Stephen Hankinson, Giám đốc điều hành tại Electric Radiators Direct nói rằng, việc tiếp tục sử dụng một chiếc tủ lạnh "lỗi thời" có thể khiến bạn tiêu tốn tới 1.000 kWh mỗi năm.

Ông Hankinson cho biết: "Về lâu dài, việc thay đổi các thiết bị cũ sang các mẫu mới hơn, nếu khả thi, có thể giúp mọi người tiết kiệm đáng kể."

William Hobbs, chuyên gia năng lượng tại My Job Quote nói rằng, hiệu quả sử dụng năng lượng của các thiết bị đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua, chủ yếu là do sự cải tiến của công nghệ và các quy định trong sản xuất thiết bị dần trở nên chặt chẽ hơn.

Dựa trên điều này, William cho biết một trong những mẹo tiết kiệm năng lượng nhiều nhất và chưa được biết đến nhiều nhất là kiểm tra xem bạn đã sử dụng một thiết bị trong bao lâu và đổi sang 1 chiếc tủ mới nếu nó đã trở nên cũ kỹ.

William nói rằng nếu bạn có đủ khả năng về tài chính thì điều đó sẽ rất xứng đáng về lâu dài.

Anh ấy nói: "Bạn nên suy nghĩ về những thiết bị chạy liên tục, chẳng hạn như tủ lạnh và những thiết bị bạn sử dụng thường xuyên, như lò nướng hoặc TV. Rất có thể, nếu bạn mua những mẫu mới hơn, bạn có thể thấy mình tiết kiệm được 1 khoản không nhỏ mỗi tháng. Ít nhất, chúng cũng sẽ bớt gặp phải tình trạng hỏng hóc, giúp bạn bớt tốn tiền sửa chữa."