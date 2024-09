Ngày 22/09 vừa qua, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF HANOI) tổ chức thành công "Hội thảo khoa học lần thứ 5". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập Bệnh viện.

Đây là dịp để các chuyên gia, bác sĩ cùng nhau thảo luận về thực trạng điều trị vô sinh nam dưới góc nhìn thực tiễn đa chiều.

Những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh nam

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc nằm ở độ tuổi dưới 30.

Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chiếm tỉ lệ khoảng 7,7%. Tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Điều này cho thấy nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn xuất phát từ hai phía cả nam và nữ. Những năm gần đây nhóm nguyên nhân về vô sinh nam bắt đầu được chú ý nhiều hơn giai đoạn trước.

Sau quá trình thăm khám và thực tế điều trị cho bệnh nhân, các chuyên gia, bác sĩ đã đưa ra những nhóm nguyên nhân có thể gây vô sinh nam như: Do bệnh lý (tắc nghẽn đường dẫn tinh; giãn tĩnh mạch thừng tinh; xuất tinh ngược dòng; bệnh lý do nhiễm trùng…); nguyên nhân do yếu tố di truyền; thói quen lối sống không khoa học ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng…

Hướng đi mới để giải quyết tình trạng tinh trùng ít, chất lượng tinh trùng kém

Một trong những nội dung nổi bật ở các báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo là vấn đề: Xuất tinh vẫn có tinh trùng nhưng số lượng tinh trùng ít, chất lượng tinh trùng kém và đặc biệt là có trường hợp tỷ lệ tinh trùng dị dạng bất động 100%. Những trường hợp này, sau thời gian thực hành nghiên cứu chuyên sâu, các bác sĩ đã đưa ra được giải pháp ưu việt kết hợp điều trị nội khoa bằng thuốc và có thể can thiệp phẫu thuật, thủ thuật tìm đủ số lượng, chất lượng tinh trùng, góp phần thực hiện hỗ trợ sinh sản thành công cho bệnh nhân.

ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội: "Trước đây với những bệnh nhân không có tinh trùng, thông thường chúng ta chỉ dừng lại ở các xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm chỉ số sinh học, xét nghiệm nhiễm sắc thể, xét nghiệm gen AZF, siêu âm tinh hoàn… thì bây giờ chúng ta còn có những bộ xét nghiệm gen chuyên sâu hơn để sàng lọc những gen gây ảnh hưởng đến tinh trùng cho nam giới, từ đó giải trình tự gen để tìm thêm những nguyên nhân dẫn đến không có tinh trùng mà trước đây chúng ta chưa biết.

Một số trường hợp bị đột biến gen, mặc dù gen đó rất nhỏ thôi nhưng vẫn có khả năng gây ra tình trạng không có tinh trùng. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận về nội dung này, tuy nhiên có thể thấy rằng việc thực hiện những xét nghiệm chuyên sâu về gen là hướng đi mới, gợi mở để các bác sĩ lâm sàng đánh giá tỷ lệ tìm thấy tinh trùng cho bệnh nhân trước mổ là bao nhiêu phần trăm, từ đó đưa đến quyết định có nên thực hiện phẫu thuật tìm tinh trùng cho bệnh nhân hay không".

ThS.BS Đinh Hữu Việt phát biểu tại hội thảo.

Chuẩn bị và xử lý mẫu tinh trùng là một trong những khâu quan trọng của phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đặc biệt là đối với những bất thường tinh trùng nặng khi chất lượng, số lượng tinh trùng rất hạn chế, thậm chí số lượng tinh trùng còn có thể đếm được, điển hình như vô tinh không bế tắc (non-obstructive azoospermia) hoặc từ vi phẫu tinh hoàn (Micro TESE) - Phương pháp hiện nay có thể coi là "cứu cánh" cuối cùng dành cho bệnh nhân vô tinh.

Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, những ca vô sinh từ yếu tố nam chiếm tỷ lệ cao và những ca khó như vậy không phải hiếm gặp. Chính vì vậy, đề tài báo cáo "Chuẩn bị và xử lý mẫu tinh trùng cho những ca bất thường nặng về tinh trùng" do ThS. Nguyễn Minh Đức (Trưởng Labo Hỗ trợ sinh sản) trình bày mang lại cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết các bước thu nhận, chuẩn bị, lựa chọn tinh trùng và các chiến lược trong quá trình điều trị cho các trường hợp khó theo y văn cập nhật cho đến nay.

Ngoài 3 đề tài nghiên cứu đến từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, hội thảo khoa học lần thứ 5 còn có sự góp mặt của một số đề tài nghiên cứu của chuyên gia đến từ các đơn vị y tế khác như: Báo cáo "Rối loạn phát triển giới tính và chức năng sinh sản", của PGS.TS. BS Vũ Chí Dũng (Giám đốc Trung tâm Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền và Liệu pháp phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương); Báo cáo "Vô sinh nam - Những thách thức hiện tại và hướng đi trong tương lai" của PGS.TS Nguyễn Quang (Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

PGS.TS Nguyễn Quang (Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức - thứ 2 từ trái qua) cùng các chuyên gia thảo luận tại hội thảo.

Các bài báo cáo đã phần nào tập trung làm rõ những thách thức trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam, đồng thời mang đến cái nhìn toàn diện hơn trong thực tế điều trị. Bên cạnh đó các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận sôi nổi, chia sẻ và đề xuất các giải pháp điều trị hiệu quả, góp phần hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho rất nhiều gia đình hiếm muộn mong con.