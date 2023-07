Chuyên gia chỉ cách dùng điều hòa tiết kiệm điện hiệu quả

Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hoà nhiều, khiến hoá đơn tiền điện của mỗi gia đình đều tăng đáng kể. Thống kê trung bình, điều hoà có thể chiếm đến 25-65% chi phí điện năng của cả gia đình, thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C, thì lượng tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 – 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C, thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Nếu bạn đang lo lắng vì hoá đơn tiền điện tăng cao do thời lượng sử dụng điều hoà nhiều, hãy tham khảo các lời khuyên dưới đây để sử dụng điều hoà hiệu quả, tiết kiệm điện.



Sử dụng các chế độ tiết kiệm điện

Trên hầu hết các mẫu điều hoà mới hiện nay, đặc biệt là dòng điều hoà Inverter thường có chế độ tiết kiệm điện (Chế độ có tên gọi Economy, Saving, Eco... tuỳ theo mỗi thương hiệu). Bạn có thể tận dụng chế độ này để tiết kiệm điện.

Ở chế độ này, điều hoà sẽ tự động tuỳ chỉnh nhiệt độ, khi nhiệt độ trong phòng giảm xuống dưới nhiệt độ thiết lập ban đầu, máy nén sẽ dừng hoạt động để tiết kiệm điện. Nếu nhiệt độ trong phòng cao hơn mức cài đặt, thì máy nén và quạt sẽ hoạt động trở lại. Nhờ đó, điều hoà duy trì khả năng làm lạnh ổn định, hạn chế thời gian hoạt động dư thừa, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.

Nhiệt độ quá cao hay quá thấp so với môi trường bên ngoài đều không tốt cho sức khoẻ và gây tốn điện, vì vậy hãy sử dụng các chế độ tiết kiệm điện

Ban đêm, chế độ ngủ (Sleep) nên được ưu tiên sử dụng, vừa cân bằng nhiệt độ môi trường với nhiệt độ cơ thể để hạn chế các bệnh hô hấp, vừa tiết kiệm điện hiệu quả. Máy sẽ tự động tăng nhiệt sau mỗi khung giờ, đảm bảo cho cả gia đình giấc ngủ ngon, không bị thức giấc giữa đêm vì bị lạnh.



Ưu tiên chọn điều hoà Inverter, hiệu suất làm lạnh nhanh

Bên cạnh thói quen sử dụng, công nghệ ứng dụng trên điều hoà cũng góp phần không nhỏ giúp tiết kiệm điện năng. Với các gia đình sử dụng điều hoà liên tục trên 6 tiếng một ngày, thì lựa chọn điều hoà Inverter sẽ giúp tiết kiệm điện tối ưu. Bởi khi bật điều hoà Inverter, máy nén sẽ khởi động từ từ, sau đó mới tăng tốc đến khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu, máy nén lại hoạt động chậm lại để duy trì nhiệt độ ổn định, tránh lãng phí điện năng.

Mùa hè năm nay, người dùng có nhiều lựa chọn điều hoà Inverter giá mềm. Chỉ với hơn 5 triệu đồng, các mẫu điều hoà Funiki công nghệ Inverter là một trong những lựa chọn đáng để cân nhắc lắp ngay trong hè này, bởi hiệu suất tiết điện điện cao, khả năng làm lạnh nhanh, chất lượng bền bỉ không hỏng vặt.

Tuỳ thuộc vào công suất mong muốn, người dùng có thể chọn các mẫu điều hoà Funiki Inverter HIC 09TMU 1 ngựa (giá khoảng 5,5 triệu đồng), HIC 12TMU 1,5 ngựa (giá khoảng 6,5 triệu đồng), Funiki Inverter HIC 18TMU 2 ngựa (giá khoảng 10,2 triệu đồng).

Được bảo chứng chất lượng bởi Tập đoàn Hoà Phát, các mẫu điều hoà Inverter Funiki không chỉ tiết kiệm điện mà còn được đánh giá cao bởi các tính năng hữu ích

Bên cạnh công nghệ Inverter, các mẫu điều hoà Funiki còn được trang bị công nghệ làm lạnh nhanh Turbo, công nghệ thổi gió 4 chiều tự động giúp lan toả khí mát đều khắp phòng, dàn tản nhiệt bằng đồng có khả năng dẫn nhiệt cao và chống ăn mòn khiến điều hoà làm lạnh ổn định và nhanh hơn.



Các mẫu điều hoà Inverter Funiki giá mềm giúp các gia đình thoải mái tận hưởng mùa hè mát lạnh, trong lành mà không lo lắng về hoá đơn tiền điện hay chi phí đầu tư ban đầu

Vệ sinh dàn lạnh thường xuyên



Bên cạnh việc lựa chọn và sử dụng điều hoà đúng cách, các chuyên gia lưu ý các gia đình nên lưu tâm hơn đến việc bảo dưỡng và vệ sinh điều hoà định kỳ. Điều hòa hoạt động lâu ngày, sẽ có nhiều bụi bẩn bám trên dàn lạnh làm giảm hiệu suất làm lạnh, máy sẽ phải hoạt động với cường độ và công suất cao hơn so với bình thường, gây tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Vì vậy, chủ động vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên giúp điều hoà làm lạnh nhanh chóng, ổn định, tiết kiệm điện hơn và tăng tuổi thọ của máy.

Thuận tiện hơn cho người dùng trong việc vệ sinh điều hoà, các mẫu điều hoà Funiki đời mới có sẵn tính năng tự động vệ sinh dàn lạnh. Sau khi điều hoà ngừng chạy, bạn có thể kích hoạt chế độ này trên điều khiển cầm tay, quạt gió của dàn lạnh sẽ tiếp tục thổi giúp sấy khô dàn lạnh, hạn chế vi khuẩn và nấm mốc phát triển, giúp không khí từ điều hoà thổi ra luôn sạch, đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình.

Điều hoà Funiki dần trở nên quen thuộc trong các gia đình Việt nhờ mức giá hợp lý, bền bỉ, làm lạnh nhanh và nhiều tính năng hữu ích