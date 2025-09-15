Những ngày gần đây, cộng đồng mạng rộ lên một trào lưu mới, dùng công cụ AI để ghép hình cùng nghệ sĩ, người nổi tiếng nói chung. Từ những bức ảnh đơn giản, vui vẻ ban đầu, nhiều sản phẩm đã đi xa hơn, xuất hiện loạt hình ảnh với tư thế, cử chỉ thân mật đến mức nếu chỉ lướt qua, không ít người tưởng rằng đó là ảnh couple thật ngoài đời.

Và một trong những cái tên đang bị kéo vào “đu trend” bất đắc dĩ này chính là diễn viên Steven Nguyễn.

Nhiều fan sử dụng AI để ghép hình như đang chụp chung với Steven Nguyễn

Bởi sau thành công của bộ phim Mưa Đỏ, Steven Nguyễn trở nên vụt sáng, được đông đảo công chúng biết đến và dành nhiều sự yêu mến. Không những vậy, tính cách thân thiện, vui vẻ ngoài đời của Steven Nguyễn cũng khiến nhiều người cảm thấy gần gũi, có thể thoải mái “giỡn nhây” với anh chàng.

Ngoài ra, việc sở hữu ngoại hình điển trai, body đẹp cũng là yếu tố khiến Steven Nguyễn được nhiều fan nữ mê mẩn, gọi anh chàng là “chất liệu bạn trai” mà nhiều người mơ ước. Đó cũng là lý do mà không ít người theo trào lưu ghép ảnh AI, gắn hình của mình với Steven Nguyễn.

Ban đầu, những bức ảnh ghép với nam diễn viên có thể xuất phát từ sự yêu mến của người hâm mộ. Các group fanpage, diễn đàn giải trí cũng nhanh chóng “rần rần” chia sẻ như một cách thể hiện sự quan tâm, thích thú. Thế nhưng, khi số lượng ảnh ngày một nhiều, mức độ ngày càng biến tướng, tranh cãi đã bùng nổ. Không ít khán giả cho rằng việc ghép ảnh thân mật với người khác, đặc biệt là nghệ sĩ không còn dừng ở mức vui vẻ, mà đã trở thành hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân.

Thậm chí, có ý kiến thẳng thắn ví việc này chẳng khác nào một hình thức quấy rối trên không gian mạng. Một bức ảnh do AI tạo ra có thể khiến người ngoài hiểu lầm, dẫn đến những tin đồn thất thiệt. Đặc biệt với nghệ sĩ, hình ảnh chính là tài sản quan trọng. Chỉ cần một sản phẩm “ghép bừa” lan truyền, hậu quả có thể kéo theo là danh dự bị tổn hại, công việc bị ảnh hưởng, thậm chí gây khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân lẫn nghề nghiệp.

Nhiều bức ảnh ghép cử chỉ thân mật quá mức, gây hiểu lầm khiến dân tình bùng nổ trang cãi

Trước tình hình đó, FC chính thức của Steven Nguyễn đã có bài đăng lên tiếng. Theo đó, đại diện ban quản trị FC nhắc nhở và đề nghị tất cả các thành viên không sử dụng công nghệ AI để tạo, chỉnh sửa hoặc phát tán hình ảnh của Steven Nguyễn nói riêng và các nghệ sĩ nói chung. Phía FC cũng bày tỏ mong muốn rằng người hâm mộ hãy tôn trọng nghệ sĩ, giữ gìn văn hóa hâm mộ văn minh, lành mạnh.

Có thể nói, đây cũng là một động thái cần thiết, bởi ranh giới giữa “yêu mến” và “xâm phạm” đôi khi rất mong manh, chỉ cần bước quá một chút là biến thành hành vi phản cảm.

Phía FC của Steven Nguyễn lên tiếng về trào lưu này

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Mình đồng ý. Bữa giờ coi mình tưởng thật là các bạn được gặp và chụp với anh Steven Nguyễn, hóa ra là sản phẩm của AI”. - “Ủng hộ việc ngừng sử dụng AI để ghép ảnh nghệ sĩ. Lúc thấy rầm rộ tôi cũng cảm thấy không hài lòng rồi”. - “Mình cũng đoán Steven Nguyễn hoặc ban quản trị sẽ lên tiếng về việc này. Vì thực sự không thấy trend này vui, thấy nguy hiểm cho hình ảnh của nghệ sĩ”. - “Công nhận nha, mình cũng không đồng tình trend này. Nghệ sĩ thì có thể khó lên tiếng thẳng thắn nhưng là người hâm mộ nên biết bảo vệ hình ảnh của người mình yêu mến”. - “Dùng AI ghép hình cá nhân thôi cũng đã được khuyến cáo là nhiều rủi ro, biến tướng rồi mà giờ còn có trend ghép với nghệ sĩ nữa. Thấy giống quấy rối hơn là hâm mộ”.

Thực tế, trào lưu AI đang phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều ứng dụng hữu ích trong nghệ thuật, giải trí, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít nguy cơ bị lạm dụng. Khi hình ảnh nghệ sĩ bị ghép một cách tuỳ tiện, không được sự đồng ý, đó không chỉ là câu chuyện vui đùa, đu trend.

Đó là hành vi vi phạm quyền hình ảnh - quyền lợi cá nhân được pháp luật bảo hộ. Và quan trọng hơn, nó còn chạm tới ranh giới đạo đức, khi biến tình cảm yêu mến thành sự tò mò, thỏa mãn nhất thời của một bộ phận cư dân mạng.

Không chỉ có Steven Nguyễn, rất nhiều nghệ sĩ khác cả trong và ngoài nước cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Fan sử dụng AI ghép họ vào ảnh nắm tay, ôm ấp, thậm chí là cả ảnh cưới. Có thể, nghệ sĩ sẽ không lên tiếng trực tiếp nhưng cũng không ai muốn hình ảnh của mình trở thành “trò đùa vui”, lại càng không muốn những nỗ lực xây dựng sự nghiệp bị che lấp bởi những bức ảnh ghép, không có thật trên mạng xã hội.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trong và ngoài nước cũng liên tục bị sử dụng hình ảnh để "đu trend"

Emma Nhất Khanh gây tranh cãi khi cô tự ghép hình mình với Hứa Quang Hán để tham gia minigame, thậm chí Emma còn khiến netizen ngán ngẩm khi cô còn hướng dẫn cách tạo hình bằng AI

Tương tự, Vũ Thảo My cũng vấp phải chỉ trích ghi ghép ảnh với Jung Kook (BTS) cùng caption: "Cô dâu chú rể". Hiện tại, nữ ca sĩ đã âm thầm xóa bài đăng

Công nghệ chỉ là công cụ, cách chúng ta sử dụng mới là yếu tố quyết định. Yêu mến nghệ sĩ có rất nhiều cách văn minh như ủng hộ sản phẩm, theo dõi hoạt động, lan tỏa năng lượng tích cực. Biến nghệ sĩ thành nhân vật trong một bức ảnh giả lập với hành động thân mật không chỉ thiếu tôn trọng, mà còn đi ngược lại chính tinh thần mà các fandom thường hô hào là “bảo vệ thần tượng”.

Hãy tỉnh táo với những trào lưu ảo. Bởi rất có thể, bạn đang vô tình gây ảnh hưởng đến hình ảnh và quyền riêng tư của nghệ sĩ. Ngoài ra, điều này cũng phần nào gây tranh cãi và ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng người hâm mộ nói chung.