Chuyện gì khiến Dương Mịch tuyên bố vội: “Tôi sẽ nộp thuế đúng quy định”?

Mới đây, Dương Mịch đã lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội nhờ phát ngôn được đánh giá là "chuẩn chỉnh" nhất trong năm. Cụ thể, khi tham gia show truyền hình Vương Bài Đối Vương Bài 9, nàng tiểu hoa đán 8X đã hợp tác với đàn anh Thẩm Đằng trong một màn biểu diễn ngẫu hứng. Khi Thẩm Đằng (diễn vai Chủ tịch) tuyên bố: "Trước mắt cứ chuyển 100 triệu NDT (369 tỷ đồng) vào tài khoản cá nhân của em ngay và luôn đi nhé!", Dương Mịch (diễn vai bí thư) đáp trả cực nhanh: "Nếu vậy em sẽ nộp thuế đúng quy định ạ".

Dương Mịch được netizen hết lời khen ngợi vì độ "nảy số" cực nhanh, thúc đẩy phần biểu diễn lên đến cao trào chỉ với một câu nói, khiến đàn anh vốn nổi tiếng về tài ứng biến cũng phải bất ngờ. Ngoài ra, những lời này cũng thể hiện thái độ chuẩn mực của người đẹp Tam Sinh Tam Thế với vấn đề thuế má, xứng đáng được nhận cả ngàn lời khen.

Dương Mịch được khen ngợi trong show truyền hình.

Trang QQ cho biết, năm 2023, phòng làm việc Đông Dương Hoành Điếm của Dương Mịch đã nộp mức thuế 15,53 triệu NDT (57,38 tỷ đồng), được cơ quan chức năng chứng nhận là "Doanh nghiệp nộp thuế hạng A" và được các phương tiện truyền thông chính thống, bao gồm cả Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công nhận, khen ngợi.

Cũng trong năm này, Dương Mịch đã đại diện cho các diễn viên Cbiz, phát biểu tại tọa đàm của Cục Điện ảnh Trung Quốc, bày tỏ thái độ rõ ràng: "Sống đàng hoàng, nộp thuế rõ ràng, đầy đủ", công khai kêu gọi chống lại việc nhận cát-xê giá "trên trời" và hành động trốn thuế. Không chỉ vậy, nữ diễn viên 8X còn góp mặt trong những bộ phim công ích với mức thù lao 0 đồng như Lắng Nghe Cô Ấy Nói, Bảo Bối Nhi và có những hành động giúp đỡ các đạo diễn trẻ.

Dương Mịch nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng, nhất là khi làng giải trí Hoa ngữ có không ít người trộm trốn thuế và phải chịu "quả táo nhãn lồng" cực ê chề. Trong đó, phải nhắc đến những người đã nhận cái kết bị "phong sát" như Phạm Băng Băng, Đặng Luân, Trịnh Sảng…Hay như nhiều ngôi sao đình đám khác sự nghiệp lao đao, đánh mất nhiều cơ hội vì bị cơ quan chức năng nhắc nhở, phải cấp tốc nộp thuế bổ sung.

Mặc dù Dương Mịch từng dính không ít lùm xùm đời tư nhưng netizen phải công nhận rằng nữ diễn viên có thái độ vô cùng chuẩn mực về vấn đề thuế má, xứng đáng là tấm gương cho các đồng nghiệp Cbiz.

Nguồn: QQ