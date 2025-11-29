Chuyện gì đang xảy ra với những hoa hậu đẹp nhất thế giới

Sau chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025, đội hình hoa hậu của các cuộc thi nhan sắc trong Big 6 đã lộ diện. Khán giả cũng có dịp so sánh sắc vóc, học vấn của các người đẹp để tìm ra hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Song, đây cũng là năm đầy biến động của nhan sắc thế giới. Nhiều người đẹp đăng quang ở các cuộc thi lâu đời, nổi tiếng như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Hòa bình cũng vướng ồn ào, thậm chí bị chỉ trích.

Năm bất ổn của sắc đẹp thế giới

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch.

Hoa hậu Hòa bình 2025 Emma Tiglao.

Hoa hậu Hoàn vũ vốn được coi là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, danh giá nhất thế giới với lịch sử 74 năm. Miss Universe vốn luôn được coi là đích đến cuối cùng của mọi cô gái tham gia thi sắc đẹp.

Tuy nhiên, kể từ khi nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip lên nắm quyền vào năm 2022, cuộc thi liên tiếp gặp nhiều bất ổn và xuống dốc trầm trọng. Hiện bà Anne đã bị tòa án Thái Lan ra lệnh bắt giữ vì liên quan đến cáo buộc lừa đảo tài chính, phải bỏ trốn ra nước ngoài.

Trong khi đó, chủ mới của Hoa hậu Hoàn vũ là doanh nhân người Mexico - Raul Rocha cũng liên tục vướng bê bối. Gần đây, ông Raul đã bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) truy tố vì liên quan tới buôn bán vũ khí và hợp tác với tội phạm có tổ chức. Lệnh bắt giữ Raul Rocha cũng đã được ban hành.

Trong bối cảnh đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra không như mong đợi và được đánh giá là kỳ thi ồn ào nhất lịch sử. Tân hoa hậu Fatima Bosch đăng quang trong làn sóng phản ứng dữ dội từ các fan sắc đẹp quốc tế.

Sau chung kết, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người đã từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã lên tiếng tố cáo doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Miss Universe có quan hệ làm ăn với bố của Fatima. Ông Omar còn có bằng chứng về việc ông Raul dọn đường cho người đẹp Mexico đăng quang.

Trong khi đó, Fatima Bosch cho biết cô đã nhận được hàng loạt tin nhắn uy hiếp tinh thần, thậm chí bị đe dọa tính mạng sau khi đăng quang. Với những ồn ào chưa hồi kết, nhiệm kỳ của Fatima được đánh giá gặp nhiều sóng gió.

Cũng diễn ra ở Thái Lan, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 gặp ồn ào không kém. Vượt qua 76 thí sinh, người đẹp Philippines - Emma Tiglao đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở tuổi 30. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi đăng quang, cô phải đối mặt với làn sóng tranh cãi gay gắt trong nước.

Nhiều khán giả quê nhà Philippines đã bày tỏ sự hoài nghi về hình ảnh của cô - một người đại diện cho thông điệp hòa bình nhưng lại bị cho là có liên hệ với những vấn đề chính trị gây chia rẽ tại Philippines. Emma được cho rằng có những quan điểm chính trị bị cho là sai lệch khi còn là MC.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 cũng gây nhiều tranh cãi khi ông Nawat bị tố thiên vị đại diện chủ nhà Thái Lan. Nhiều thí sinh cũng lên tiếng tố cáo ban tổ chức thiên vị cho một số thí sinh.

Nằm trong Big 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới nhưng công tác tổ chức của Hoa hậu Trái Đất 2025 tiếp tục gây thất vọng. Hoa hậu Trái Đất 2025 là mùa giải kỷ niệm 25 năm, tuy nhiên cuộc thi được nhận xét tổ chức sơ sài, thiếu chuyên nghiệp. Ban tổ chức cũng bị chỉ trích vì không hỗ trợ tân hoa hậu sau khi đăng quang.

Những năm gần đây, cuộc thi Miss Earth bị nhận xét ngày càng mất sức hút. Chính vì thế, các hoa hậu sau đăng quang hoạt động khá mờ nhạt. Hoa hậu Trái Đất 2024 Jessica Lane cũng được cho rằng có nhiệm kỳ im ắng so với các hoa hậu quốc tế đương nhiệm khác.

Điểm sáng hiếm hoi

Hoa hậu Thế giới 2025 Suchata Chuangsri.

Hoa hậu Quốc tế 2025 Catalina Duque.

Trái ngược với Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới 2025 Suchata Chuangsri đăng quang trong sự ủng hộ tuyệt đối của công chúng. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá ngay từ khi nhập cuộc ở Ấn Độ. Cô cũng làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới.

Người đẹp Thái Lan gây chú ý với câu chuyện truyền cảm hứng về việc vượt qua căn bệnh ung thư vú. Cô phát hiện bệnh lúc 16 tuổi, sau đó trải qua cuộc phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật thành công, cô quyết tâm theo đuổi công việc thiện nguyện, mong muốn truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ dám theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc đời và ý thức hơn về căn bệnh ung thư vú.

Opal còn được ngưỡng mộ với câu chuyện dám từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ để theo đuổi giấc mơ. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2024, giành quyền tham dự Miss Universe 2024 ở Mexico. Opal được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện nhưng chỉ giành á hậu 3 khiến nhiều người tiếc nuối.

Cùng với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế 2025 được đánh giá cao ở kết quả minh bạch, làm hài lòng fan sắc đẹp quốc tế. Trong chung kết diễn ra ngày 27/11 người đẹp Colombia - Catalina Duque đã đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025. Với chiến thắng này, Catalina đã mang về chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế thứ tư cho Colombia.

Hoa hậu Quốc tế được đánh giá cao vì luôn đi đúng tôn chỉ, mục đích đó là tôn vinh sự hiểu biết, lòng nhân ái và vẻ đẹp hài hòa, không sa đà vào những scandal ồn ào tốn giấy mực của báo chí. Cuộc thi nhấn mạnh việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thông qua những người phụ nữ đại diện cho các quốc gia, khuyến khích họ trở thành đại sứ hòa bình và hiểu biết lẫn nhau.

Với việc bám sát tiêu chí, Hoa hậu Quốc tế thường bị nhận xét nhàm chán trong khâu tổ chức. Tuy nhiên, năm nay cuộc thi có nhiều đổi mới, nhận phản ứng tích cực từ khán giả.