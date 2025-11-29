Đám cưới như lễ trao giải của "trai hư - gái đẹp showbiz": 430 khách đổ bộ, bất ngờ khoe quý tử 3 tháng tuổi

Tối 28/11, đám cưới của cặp sao hạng A Hứa Vỹ Ninh - Khưu Trạch đã diễn ra ở khách sạn 5 sao tại Đài Loan (Trung Quốc). Là nghệ sĩ danh tiếng xứ tỷ dân, hôn lễ của Hứa Vỹ Ninh - Khưu Trạch không khác gì lễ trao giải, với số lượng khách mời khủng lên đến 430 người. Trong đó, có nhiều tên tuổi đình đám như vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa, Đào Tinh Oánh, Trần Di Dung, Trần Mỹ Phượng, Kha Chấn Đông, Vương Dương Minh, Kha Gia Yến...

Cô dâu Hứa Vỹ Ninh và chú rể Khưu Trạch khiến khách mời, khán giả ăn cưới "online" xuýt xoa với visual đẹp cả đôi. Trong ngày trọng đại, mỹ nhân phim Thơ Ngây diện đầm cúp ngực, để lộ vòng 1 lấp ló, khoe khéo nét gợi cảm. Tài tử Khưu Trạch cũng dành cho Hứa Vỹ Ninh những lời thề nguyện chân thành khiến nhiều người không khỏi xúc động. Theo Khưu Trạch, chính Hứa Vỹ Ninh là người giúp anh hiểu được tình yêu là gì, nhà và hôn nhân là gì. "Hôn nhân là lời hứa, là sự đồng hành. Anh hứa sẽ luôn nắm tay em, đi cùng em đến tận cùng thế giới. Dù có hóa thành tro bụi, anh vẫn sẽ ở bên em. Anh sẽ chăm sóc em, đi cùng em, trở thành điểm tựa vững chắc nhất khi em cần. Anh yêu em Vỹ Ninh, đến chết cũng không đổi", nam diễn viên hạng A nói. Không chỉ vậy, cặp sao còn "đánh úp" lần đầu công khai quý tử 3 tháng tuổi với hàng trăm khách mời. Hứa Vỹ Ninh sinh con đầu lòng vào tháng 8 vừa qua.

Cô dâu Hứa Vỹ Ninh và chú rể Khưu Trạch tình tứ trước cánh truyền thông

Do hôn lễ được tổ chức kín để đảm bảo sự riêng tư, cặp sao đã dành thời gian gặp gỡ báo giới

Nhìn rừng phóng viên tác nghiệp ở đám cưới của Hứa Vỹ Ninh - Khưu Trạch cũng đủ biết đẳng cấp danh tiếng và địa vị của họ trong showbiz xứ Đài

Khoảnh khắc cô dâu Hứa Vỹ Ninh được người thân trao tay cho chú rể Khưu Trạch trên lễ đường

Cô dâu - chú rể "bung xõa" ca hát, nhảy múa quậy hết cỡ cùng dàn khách mời trong ngày trọng đại

Mỹ nhân Thơ Ngây và tài tử Khưu Trạch khoe con trai đầu lòng trước 430 khách mời dự đám cưới của mình

Cô dâu - chú rể bên vợ chồng bạn thân Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa

Năm 2021, Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim When We Get Married. Đến tháng 12/2021, cặp đôi khiến cả giới giải trí phải chấn động khi đột ngột tuyên bố chính thức về chung một nhà.

Ban đầu, công chúng không mấy coi trọng mối tình này, bởi lẽ, Khưu Trạch vốn là tay lãng tử tình trường khét tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, mang danh "trai đểu" suốt nhiều năm trời vì từng khiến nhiều người phụ nữ phải khổ đau. Anh từng bạo lực lạnh "giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm, phũ phàng với "nữ thần dòng phim thần tượng" Trần Kiều Ân, hẹn hò cùng lúc 2 nữ diễn viên Lý Dục Phân và Lại Nhã Nghiên sau lưng bạn gái Đường Yên. Việc bị Khưu Trạch phản bội khiến Đường Yên sốc đến ngã bệnh, phải nhập viện nguy kịch.

Trong khi đó, Hứa Vỹ Ninh - nàng "nữ phụ đẹp nhất màn ảnh" - lại chịu nhiều khổ đau trong tình cảm. Cô từng có mối tình 8 năm nhiều nước mắt với nam thần dòng phim thần tượng Nguyễn Kinh Thiên, nhưng lại chẳng đi được đến đâu do bản tính trăng hoa của nhà trai. Tiếp đó, cô lên xe hoa với nhiếp ảnh gia Lưu Hựu Niên nhưng cũng đổ vỡ đầy tiếc nuối sau 2 năm chung sống.

Visual sang - xịn - mịn của Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo