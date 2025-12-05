Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt mang tính đột phá đối với Liên Bỉnh Phát khi anh xuất sắc giành được danh hiệu Thị đế tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 62. Đây là thành tích chưa diễn viên Việt nào đạt được, đồng thời mở ra cánh cửa lớn dành cho thị trường phim ảnh Việt Nam tới trường quốc tế. Song, hành trình này không hề trải đầy hoa hồng. 2 bộ phim Liên Bỉnh Phát đóng chính liên tiếp gặp "tam tai" khiến người hâm mộ lo lắng.

Gần đây, bộ phim 16+ Bẫy Tiền do Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng đóng chính bất ngờ bị rút khỏi lịch chiếu ngay sát ngày ra mắt. Phía nhà sản xuất thông báo tạm hoãn và chưa chốt thời điểm công chiếu mới, lý giải rằng họ muốn chọn một giai đoạn phù hợp hơn để khán giả có thể thưởng thức tác phẩm trọn vẹn. Những khán giả đã mua vé được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với các rạp để nhận hoàn tiền. Việc Bẫy Tiền "quay xe" chỉ trước một ngày khởi chiếu càng làm dấy lên tin đồn rằng nhà sản xuất muốn né màn đối đầu với đối thủ nặng ký Truy Tìm Long Diên Hương.

Hôm 27/11, Quán Kỳ Nam được ghi nhận chỉ có lác đác vài suất chiếu mỗi ngày. Lướt qua một lượt trên các hệ thống bán vé, không khó để thấy Quán Kỳ Nam chỉ có khoảng 3-4 suất chiếu ở một vài rạp chiếu, còn lại là chỉ có duy nhất 1 khung giờ - thường là buổi sáng - cho khán giả tới xem. Suất chiếu sáng thường thưa khách, nhiều người muốn đến ủng hộ cũng khó.

Đáng nói, bộ phim lại nhận về nhiều phản ứng tích cực từ nhiều người dùng MXH, được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn dàn cast. Việc một bộ phim được đánh giá cao, mọi thứ đều được thực hiện tinh tế và giàu cảm xúc như Quán Kỳ Nam lại chỉ có vài suất chiếu thưa thớt khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người cho biết phải săn từng khung giờ, thậm chí di chuyển sang rạp xa hơn để kịp xem trước khi phim… biến mất khỏi rạp.

Liên Bỉnh Phát là 1 diễn viên có thực lực, biết đặt cảm xúc đúng nơi đúng lúc ở các bối cảnh khác nhau. Ví dụ như trong Quán Kỳ Nam, Liên Bỉnh Phát không phải kiểu trí thức điển hình như người ta vẫn hình dung về một dịch giả từng du học Pháp. Nhưng ở anh lại có một sự từng trải, đĩnh đạc và tử tế rất chân thật, không cần phô diễn mà vẫn thấy. Anh chàng cũng sở hữu diện mạo điển trai, nam tính mang đậm chất điện ảnh.

Netizen bày tỏ sự hoang mang đối với tình cảnh khó khăn này của Liên Bỉnh Phát cũng như ekip. Nhiều người lấy làm tiếc bởi cả 2 dự án đều nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả nhưng kiếp nạn liên tiếp tìm tới khiến nam diễn viên dường như đang bị chững lại trên đường đua phòng vé. Người hâm mộ đặt ngôi sao hy vọng vào màn thể hiện của Bẫy Tiền trong tương lai gần, khi bộ phim được tái ấn định ngày chiếu.