Liên Bỉnh Phát (sinh năm 1990 tại Kiên Giang, nay là An Giang) là một trong những gương mặt diễn viên “tay ngang” hiếm hoi bước lên hàng thực lực của màn ảnh Việt.

Xuất thân từ ngành Du lịch, Phát bén duyên nghệ thuật qua công việc dẫn chương trình truyền hình, trước khi vai Dũng “Thiên Lôi” trong Song Lang (2018) trở thành cột mốc quan trọng, đưa anh từ người mới trở thành gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao.

Những năm sau đó, Phát chứng minh khả năng biến hóa qua hàng loạt vai diễn khác nhau, cùng sức hút lớn ở mảng thực tế như Running Man Vietnam.

Đến năm 2025, anh đạt đỉnh cao mới với danh hiệu Thị đế Kim Chung 2025 nhờ vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong Bác sĩ tha hương – một trong những giải thưởng truyền hình danh giá nhất châu Á. Đây là dấu mốc giúp Liên Bỉnh Phát bước sang một hành trình mới trong sự nghiệp, vững vàng và sắc nét hơn.

“Quán Kỳ Nam” - nơi cảm xúc cần sự tĩnh lặng

Bộ phim mới của đạo diễn Leon mà Liên Bỉnh Phát đang đồng hành tuy không rầm rộ thị trường, nhưng lại thuộc kiểu phim đòi hỏi sự lắng đọng. Lấy bối cảnh một quán ăn nhỏ tên “Kỳ Nam”, nơi mỗi vị khách xuất hiện đều mang theo một câu chuyện chưa trọn, bộ phim mở ra thế giới nội tâm nhiều tầng lớp hơn là phần nhìn. Khang, nhân vật của Liên Bỉnh Phát là người đàn ông ít nói, sống trong mặc cảm và sự tổn thương của quá khứ, còn Kỳ Nam là người phụ nữ mang ánh sáng nhiều hơn lời nói.

Vì là một tác phẩm thiên về tâm lý, buổi chiếu tại Hà Nội hôm trước diễn ra trong không khí rất đặc biệt khán phòng im lặng, không một tiếng xì xào. Phát thú thật phản ứng ấy khiến anh thoáng lo: “Hôm qua xem phim xong mình lo lắm. Khán giả im ru, không có một phản ứng gì. Nhưng sau đó mọi người nói là phim này xem xong phải ngẫm, phải sâu chuỗi lại. Khi nghe điều đó thì mình rất vui.”

Dù không ồn ào, Quán Kỳ Nam lại là một bộ phim mà đạo diễn Leon đã dành rất nhiều thời gian để tìm đúng người đảm nhận vai Khang. Liên Bỉnh Phát là cái tên được Leon để mắt từ Song Lang và âm thầm quan sát suốt bảy năm: “Quá trình casting diễn ra suốt 7 năm. Sau Song Lang thì mình và anh Leon vẫn giữ liên hệ… Sau này mình mới biết ảnh có lấy một số nét tính cách thật của mình đưa vào nhân vật Khang".

Dù nhiều khán giả cho rằng Khang là nhân vật “ít hành động”, Liên Bỉnh Phát không xem đó là hạn chế. Anh nói điều quan trọng nhất là mình đã thật sự đi sâu vào bên trong nhân vật và sống cùng cậu ấy suốt quá trình quay.

"Từ những ngày đầu tiên, tôi đã xây dựng background cho Khang. Tôi hoàn toàn nhập tâm thông qua từng ánh mắt, từng cử chỉ. Trong phim, nhân vật có thể không nói nhiều, không làm gì rõ rệt, nhưng như vậy không có nghĩa là không diễn",

Theo Phát, điểm tinh tế của Khang nằm ở trạng thái cảm xúc ẩn dưới bề mặt: “Nếu xem phim, mọi người sẽ thấy từng ánh mắt, sự bồi hồi, bối rối, từng suy tư của Khang. Một cái nhìn xa xăm thôi nhưng lúc đó cậu ấy đang cuộn trào trong tâm lý".





Anh đặc biệt thích hành trình mà phim dành cho nhân vật: Từ một dịch giả sống cô độc ở vùng đất xa lạ, dần bước vào “xã hội thu nhỏ” của khu chung cư cũ và mở lòng với những con người quanh mình.

“Khi xem lại, tôi thấy được điều đó và thấy rõ những chuyển biến tâm lý của nhân vật. Đó là điều tôi khá hài lòng.”

Dù vậy, Phát cũng thành thật rằng nếu được đóng Khang ở thời điểm hiện tại, khi mình đã nhiều trải nghiệm hơn – có vài cảnh anh sẽ chọn cách thể hiện khác đi. Nhưng anh tôn trọng những gì đã được ghi lại: “Những gì thể hiện trên phim là phiên bản Khang phù hợp nhất của tôi của hai năm về trước".

Khang là một người đàn ông luôn đứng giữa ngã ba lựa chọn yêu nhưng không dám bước tới, muốn chữa lành nhưng còn sợ đối diện chính mình. Phát nói anh cảm được sự giằng xé ấy:

“Nếu là mình, mình cũng sẽ chọn giống Khang. Ở khoảnh khắc đó, Khang đã lựa chọn tình yêu rồi. Chỉ là cô Kỳ Nam nghĩ khác thôi".

Ngay cả cảnh hôn ngắn ngủi giữa Khang và Kỳ Nam được nhiều khán giả nói là “vừa đủ”, cũng được giữ nguyên sự tinh khôi: “Cảnh đó tụi mình không tập. Đạo diễn muốn giữ cảm xúc tinh khôi. Ngay lúc đó nhân vật cảm thấy gì thì mình thể hiện như vậy.”

"Không giấu nhưng cũng không phô bày"

Nhắc đến cuộc sống riêng, Phát vẫn giữ thái độ bình thản, không giấu nhưng cũng không phô bày. Anh cho biết, mình không có khái niệm là chọn công khai hay giấu kín, bạn bè đều biết. Quan trọng là sự công nhận của nhau.

Anh tự nhận mình không phải tuýp đàn ông lãng mạn: "Phát thấy mình không quá lãng mạn. Có lúc còn hơi khô khan. Nhưng người bạn của mình vẫn chọn ở lại vì con người mình, vì sự chân thành".

Nhìn bề ngoài vui vẻ, hoạt ngôn, nhưng bản chất Phát lại thuộc kiểu hướng nội: "Thích đi rừng, đi núi, thích thiên nhiên hơn tiệc tùng… Lúc nhỏ cũng hay trốn vào góc phòng để tự xử lý cảm xúc.”

2025 là một năm dày đặc của Liên Bỉnh Phát, phim điện ảnh, truyền hình, gameshow, lễ trao giải… nhưng anh không cảm thấy quá tải. “Ngợp thì không ngợp, chỉ thiếu ngủ chút xíu thôi. Với cường độ như vậy, một diễn viên ở Việt Nam vẫn dư sức.”

Hai phim điện ảnh ra mắt cùng năm chỉ là sự trùng hợp dễ thương của nghề: "Mọi thứ đến trong năm nay là điều mình không kiểm soát được. Mình chỉ biết làm tốt nhất công việc của mình khi cơ hội tới.”

Điều khiến anh thấy hài lòng hơn bất kỳ giải thưởng hay spotlight nào chính là cảm giác “có việc để dậy sớm”: “Những ngày mà ngày hôm sau không có gạch đầu dòng gì thì mình không muốn dậy… Còn những ngày có setlist sẵn thì mình ngủ nhanh lắm, dậy rất dễ.”



