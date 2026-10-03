Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Bảo Ngọc?

Bảo Ngọc là một trong những nàng hậu Gen Z nhận được nhiều sự chú ý của showbiz Việt. Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật, ngoại hình sáng, người đẹp Cần Thơ còn được biết đến với thành tích học tập và hành trình thi nhan sắc quốc tế. Sau khi đăng quang, Bảo Ngọc liên tục ghi dấu trong các hoạt động nghệ thuật lẫn cộng đồng. Cô cũng có thời gian đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế và sở hữu những thành tích đáng chú ý. Trên trang cá nhân, nàng hậu khá thoải mái chia sẻ về công việc, các dự án và cuộc sống thường ngày.

Trái ngược với sự cởi mở trong sự nghiệp, chuyện tình cảm của Bảo Ngọc lại rất kín đáo. Từ khi bước vào showbiz đến nay, cô chưa từng chính thức công khai bạn trai hay xác nhận một mối quan hệ tình cảm nào trước công chúng. Chính sự bí ẩn này càng khiến đời tư của nàng hậu trở thành chủ đề được nhiều người tò mò.

Mới đây, tên Bảo Ngọc bất ngờ được tìm kiếm và nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng còn tìm đến trang cá nhân của nàng hậu để lại bình luận "chấm hóng", trong khi các diễn đàn cũng đồng loạt bàn tán về một câu chuyện tình cảm đang gây chú ý. Đáng nói, giữa những thông tin được lan truyền, một số chi tiết được dân mạng "soi" và cho rằng có nét tương đồng với Bảo Ngọc. Từ đây, nàng hậu nhanh chóng bị kéo vào những cuộc bàn luận dù chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận cô có liên quan đến câu chuyện đang được nhắc tới.

Hoa hậu Bảo Ngọc đăng clip khoe nhan sắc, thái độ vui vẻ và hạnh phúc

Bên dưới xuất hiện nhiều bình luận "chấm hóng", tò mò về tin đồn tình cảm được cho là liên quan đến cô

Hiện tại, Bảo Ngọc chưa lên tiếng về những đồn đoán này. Cô vẫn giữ thái độ im lặng và không đưa ra phản hồi trước các bình luận từ cư dân mạng. Ở thời điểm hiện tại, những thông tin liên quan mới dừng ở mức đồn đoán trên mạng xã hội, chưa có xác nhận từ chính chủ.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào cuối năm 2025, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Bảo Ngọc nói: "Tôi cũng có hẹn hò và quen biết một vài người, nhưng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm. Kể cả khi không nổi tiếng, tôi cũng không thích phô trương về người yêu của mình. Tôi cảm thấy hai người cần có không gian riêng để thực sự thấu hiểu nhau. Nếu mọi thứ ồn ào quá sẽ rất khó để nhìn nhận mối quan hệ một cách chân thật. Còn khi nó đã đủ vững chắc rồi thì công khai hay giữ kín đều được".

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết người được cô công khai chắc chắn phải rất bản lĩnh: "Tôi nghĩ 'nửa kia' chịu đi cùng tôi và xuất hiện cùng tôi chắc hẳn cũng phải là một người rất bản lĩnh rồi. Một người đủ vững vàng thì mới chinh phục được tôi. Cho nên tôi nghĩ chắc cũng không cần phải làm gì nhiều".

Hoa hậu Bảo Ngọc từng cho biết rất kín tiếng, không phô trương yêu đương

Ngay từ khi mới đăng ký dự thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ chiều cao nổi bật 1m86, vượt trội hơn hẳn so với dàn thí sinh cùng thời. Lợi thế hình thể ấy giúp Bảo Ngọc luôn nổi bật trong mọi khung hình, thậm chí chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến cô chiếm trọn spotlight. Không chỉ sở hữu chiều cao khủng, Bảo Ngọc còn gây sốt với đôi chân dài 1,23m, được netizen ví von như "cây xào" của làng nhan sắc. Đôi chân ấy sớm trở thành "thương hiệu cá nhân""khiến khán giả nhớ đến ngay mỗi khi nhắc tên Bảo Ngọc. Nhờ lợi thế này, nàng hậu được gọi bằng danh xưng đặc biệt là "Hoa hậu có đôi chân dài nhất Vbiz".

Sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc đã có tới hai lần đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2022, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam giành được chiếc vương miện danh giá này, giúp Bảo Ngọc lập tức được xếp vào hàng những mỹ nhân có thành tích nổi bật nhất.

Bảo Ngọc tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu gây ấn tượng với thành tích học tập "khủng": IELTS 8.0 cùng loạt học bổng danh giá như SEED của Chính phủ Canada, Singapore Joint Leaders hay học bổng từ Đại học New South Wales (Australia).