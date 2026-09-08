Căn nhà ở quê của Hoa hậu Bảo Ngọc

Hoa hậu Bảo Ngọc là mỹ nhân Việt đầu tiên chạm đến Top 6 Miss World. Từ khi bước chân vào showbiz đến nay, nàng hậu sinh năm 2001 trải qua không ít ồn ào, tranh cãi. Bên cạnh nhan sắc nổi bật và thành tích học tập ấn tượng, Bảo Ngọc còn được chú ý bởi xuất thân gia đình đặc biệt khi cả bố và mẹ đều là bác sĩ.

Bảo Ngọc quê ở Cần Thơ. Bố cô có một phòng khám riêng khá nổi tiếng tại quê nhà. Dù hoạt động trong showbiz, nàng hậu khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Mỗi dịp lễ, Tết hay có thời gian nghỉ, cô thường tự lái xe về quê thăm người thân.

Gia đình nội của Bảo Ngọc hiện sinh sống trong một căn nhà khang trang với khoảng sân vườn rộng rãi. Mỗi lần về quê, nàng hậu thường cùng gia đình nấu ăn, làm vườn và tận hưởng những khoảng thời gian bình dị. Cô cũng từng chia sẻ hình ảnh phòng khám của bố. Bên cạnh các thiết bị, vật dụng y khoa, nơi đây còn được bố Bảo Ngọc trang trí bằng nhiều hình ảnh của con gái.

Hoa hậu Bảo Ngọc thường xuyên về thăm căn nhà của gia đình ở quê

Nhà của Bảo Ngọc có sân vườn rộng lớn

Bảo Ngọc thường xuyên về thăm gia đình trong những dịp lễ, ngày nghỉ

Gia đình của Hoa hậu Bảo Ngọc còn có phòng khám riêng

Bố của Bảo Ngọc đặt rất nhiều hình ảnh của con gái trên bàn làm việc

Bố của Hoa hậu Bảo Ngọc rất tự hào về ái nữ

Bên trong nhà Bảo Ngọc còn có góc trưng bày những thành tích của cô

Dù bố mẹ ly hôn từ khi Bảo Ngọc còn nhỏ, nàng hậu cho biết cô vẫn nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ cả hai phía. Bảo Ngọc từng kể về những ảnh hưởng tâm lý mà cuộc hôn nhân của bố mẹ để lại: "Từ khi em 7-8 tuổi thì ba mẹ em ly hôn. Đó không hẳn là cú sốc đầu đời nhưng là một ám ảnh rất lớn trong đầu em. Em không biết lý do tại sao, nhưng em nhớ rất rõ những ký ức mà mình đã trải qua. Thậm chí từ lúc bé xíu, phòng khám của ba em như thế nào em cũng nhớ, rồi căn nhà đầu tiên của ba mẹ khi mới có em thế nào em cũng còn nhớ như in. Và khoảnh khắc mẹ em nói với ba em ký lên tờ giấy ly hôn, em là người chứng kiến nên em vẫn nhớ khoảnh khắc đó rất rõ.

Từ lúc ba mẹ mỗi người đi một đường, em trải qua những cái mà nhìn lại giống như thử thách tâm lý cho một đứa con nít. Đó chính là ba nói những điều không hay về mẹ và mẹ sẽ nói những điều không hay về ba. Đứa con gái sẽ phải là người ở giữa, nghe cả những điều tiêu cực từ hai phía, mình nó phải xử lý tất cả những thông tin đó...", Bảo Ngọc tâm sự.

Hoa hậu Bảo Ngọc rất thân thiết với bố

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và chiều cao nổi bật, Bảo Ngọc còn được biết đến với thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Kinh doanh - Quản trị tại Đại học West of England, đồng thời sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Trước đó, người đẹp từng nhận được nhiều học bổng từ các trường và tổ chức giáo dục danh tiếng như chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học New South Wales, Đại học Quốc tế và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bên cạnh việc học, Bảo Ngọc còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô từng là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu cho Ngày Trái Đất tại Việt Nam. Trong hoạt động này, nàng hậu kêu gọi hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia thu gom 35 tấn rác thải. Bảo Ngọc cũng từng đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan và được vinh danh trong Top 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Sở hữu nền tảng học vấn tốt, hoạt động xã hội tích cực cùng ngoại hình nổi bật, Bảo Ngọc được công chúng nhớ đến với hình ảnh một nàng hậu tri thức. Tuy nhiên, hành trình của cô trong showbiz cũng không phải lúc nào bằng phẳng khi người đẹp nhiều lần đối diện với những bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Dù ly hôn nhưng bố mẹ Bảo Ngọc luôn đồng hành cùng con gái trong những dịp quan trọng

Nói về khoảng thời gian từng chịu ảnh hưởng bởi những lời lẽ tiêu cực, Bảo Ngọc chia sẻ: "Có một thời gian điều đó cũng ảnh hưởng đến tôi, vào thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2022. Lúc đó có nhiều cảm xúc và biến động ập đến, vừa chia tay các chị em trong hành trình, vừa nhận nhiều điều từ mạng xã hội khiến tôi hơi bị tác động về tinh thần. Nhưng rồi tôi nhận ra cái gì cũng sẽ qua. Cuộc đời mình còn cả một hành trình dài phía trước, còn phải phát triển, học hỏi, xây dựng cuộc sống để giúp đỡ người khác. Khi nghĩ đến những mục tiêu lớn đó, tôi thấy những chuyện này chỉ là thử thách thoáng qua. Cuộc sống phải có thăng trầm, và tôi sẵn sàng đón nhận tất cả vì cuối cùng nó sẽ trở thành một bản hòa ca đầy màu sắc đáng để nhớ khi mình về già".

Từ một cô gái Cần Thơ có tuổi thơ trải qua nhiều biến động, Bảo Ngọc từng bước xây dựng hình ảnh riêng trong làng nhan sắc Việt. Hành trình từ Miss World Vietnam 2022 đến Top 6 Miss World không chỉ ghi dấu bằng thành tích trên đấu trường quốc tế mà còn cho thấy một Bảo Ngọc luôn nỗ lực học hỏi, hoạt động cộng đồng và theo đuổi những mục tiêu dài hạn.