Chuyện gì đang xảy ra với Bình An - Phương Nga?

Dạo gần đây, trang cá nhân của Bình An bất ngờ biến thành nơi cập nhật... "tình hình nước mắt" của Phương Nga. Hết ngồi trên sàn khóc nức nở, lại đến ngồi dưới sàn lau nước mắt. Những hình ảnh liên tục xuất hiện khiến không ít cư dân lướt qua đều hoang mang, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với cặp vợ chồng Vbiz. Tuy nhiên, khi biết nguyên nhân phía sau, ai ai đều chỉ biết bật cười.

Cụ thể, Phương Nga gần đây mê chìm đắm trong công việc đọc sách theo ý của cư dân mạng. Và khi nhập tâm vào những câu chuyện đó, bà xã Bình An không thể kìm được cảm xúc của mình. Trùng hợp ở chỗ, mỗi lúc Phương Nga nước mắt rơi lã chã thì Bình An đều có mặt để chụp khoảnh khắc này. Những khoảnh khắc khắc phục Phương Nga vừa cầm cuốn sách trên tay vừa say sưa, phóng mặt đỏ bừng, nước mắt Khung giụa được Bình An cập nhật không rời chi tiết nào.

Phương Nga xô tới sách là nức nở và Bình An không thể bỏ qua thời cơ "dìm hàng" bà xã

Dù liên tục "dìm hàng" vợ là vậy nhưng thấy Phương Nga khóc sướt mướt, Bình An cũng mũi lòng mà nhắn nhắn cộng động động: " Thôi nhé. Cuốn cuối thôi đấy các mẹ. Đừng tip ý gì nữa để cháu nhà em còn học bài, năm học mới tới rồi".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng gió sương như tương tác. Không ít cư dân mạng vừa thương buồn cười trước tình huống của Bình An khi bất lực nhìn vợ khóc hết lần này đến lần khác chỉ vì... đọc sách.

Bình An nhờ cư dân mạng không tip thêm sách cho Phương Nga nữa

Trước đó, nam diễn viên từng tạo ra mạng xã hội xon xao xuyến khi đăng đoạn clip bà xã ngồi đọc tiểu thuyết Con Cá Gai và khóc liên tục từ khoảng 9 giờ tối đến tận 1 giờ sáng. Trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, Phương Nga lúc nằm đọc, lúc ngồi dậy lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì quá xúc động.

Khi anh ấy, Bình An còn dí dỏm "cầu cứu" cư dân mạng bằng dòng trạng thái: "Bé nhà em hưng quá, xin ý kiến các mẹ". Nhiều người ban đầu không khỏi lo lắng, tưởng Á hậu gặp chuyện buồn. Chỉ đến khi biết nguyên nhân là vì cô quá nhập tâm vào nội dung cuốn tiểu thuyết, ai ai mới đồng loạt bật cười.

Những lần vợ khóc nức nở, Bình An đều có mặt để tranh thủ quay lại và tung lên mạng

Sau 4 năm hẹn hò, Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022, đánh dấu cái kết đẹp cho chuyện tình được đông lạnh giả quan tâm. Từ sau khi về chung một nhà, cặp đôi ngày thoải mái hơn để chia sẻ cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội.

Đằng sau những màn hình "bóc phố" vui vẻ, Bình An vẫn nhiều lần tạo ra dân tình ngưỡng mộ bởi tâm lý dành cho bà xã. Nam diễn viên không ít lần chuẩn bị những món quà bất ngờ, từng gây chú ý khi tặng Phương Nga một chiếc ô tô nhân dịp sinh nhật.

Ngoài ra, anh luôn đồng hành cùng vợ trong những chuyến du lịch, sự kiện và sẵn sàng chiều theo mọi sở thích của Phương Nga, từ việc cùng "đu thần tượng" đến ghi lại những khoảnh khắc khắc đời thường hài hước. Chính sự tự nhiên và xông hơi đã giúp Bình An - Phương Nga trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến của Vbiz, mỗi lần xuất hiện đều mang đến tiếng cười cho người hâm mộ.

Cuộc sống hôn nhân của Bình An và Phương Nga tràn tiếng cười

Ảnh: FBNV