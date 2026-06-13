Chuyện gì đã xảy ra khiến Võ Điền Gia Huy khóc mếu máo?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy bật khóc nức nở khi tham gia ghi hình một chương trình truyền hình. Chỉ trong thời gian ngắn, những video này đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng bởi biểu cảm xúc động hiếm thấy của nam diễn viên.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Võ Điền Gia Huy diện trang phục giản dị, hướng mắt về màn hình và liên tục khóc. Nam diễn viên liên tục lau nước mắt nhưng vẫn không thể kìm nén cảm xúc. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận ra hai vai của anh run lên theo từng nhịp thở khi lắng nghe câu chuyện được kể trong chương trình.

Võ Điền Gia Huy khóc nức nở khi ghi hình chương trình truyền hình (Clip: Hoa Sen Home)

Được biết, Võ Điền Gia Huy tham gia chương trình với vai trò khách mời. Trong quá trình ghi hình, nam diễn viên được theo dõi và lắng nghe hoàn cảnh khó khăn của nhân vật chính. Những chia sẻ về cuộc sống thiếu thốn, những biến cố mà gia đình nhân vật phải trải qua đã khiến Võ Điền Gia Huy không giấu được sự xúc động.

Khi chương trình phát lại những thước phim về hành trình vượt khó của nhân vật, Võ Điền Gia Huy liên tục rơi nước mắt. Khoảnh khắc nam diễn viên cúi đầu, đưa tay lau mặt rồi bật khóc ngay trên sóng ghi hình khiến những người theo dõi qua màn ảnh cũng xúc động theo.

Nhiều cư dân mạng cho rằng phản ứng của Võ Điền Gia Huy hoàn toàn xuất phát từ sự đồng cảm chân thành. Một số bình luận nhận xét nam diễn viên vốn là người sống tình cảm nên dễ xúc động trước những câu chuyện về gia đình, trẻ em hoặc những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy khóc mếu máo khiến nhiều người xúc động theo

Thời gian gần đây, Võ Điền Gia Huy là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình. Nam diễn viên gây chú ý sau khi góp mặt trong bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay có sự tham gia của Lê Tam Triều Dâng.

Sự kết hợp ăn ý giữa cả hai cùng những phân cảnh giàu cảm xúc đã giúp bộ phim tạo được hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội, đồng thời đưa cái tên Võ Điền Gia Huy đến gần hơn với công chúng.

Sau dấu ấn từ màn ảnh nhỏ, Võ Điền Gia Huy dần xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trong các hoạt động giải trí. Nam diễn viên còn được mời góp mặt ở nhiều chương trình mang tính cộng đồng và xã hội.

Võ Điền Gia Huy nhận được nhiều sự quan tâm sau hiệu ứng của phim đóng cặp cùng Lê Tam Triều Dâng

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996, được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi được biết đến rộng rãi trên màn ảnh, anh từng có thời gian hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia diễn xuất trong các vở hài - chính kịch và góp mặt trong một số MV, dự án nhỏ. Hành trình của Gia Huy không phải kiểu “một bước thành sao” mà là quá trình tích lũy từng chút kinh nghiệm, thử sức qua nhiều dạng vai để định hình phong cách riêng.

Về sự nghiệp, Võ Điền Gia Huy từng góp mặt trong một số dự án như Thưa Mẹ Con Đi, Tiệm Ăn Của Quỷ hay Thám Tử Kiên. Các vai diễn của Võ Điền Gia Huy đa dạng, có tâm lý lẫn hài hước và như vậy càng khiến khán giả thừa nhận năng lượng của nam diễn viên.

Ở đời thường, Gia Huy mang vibe khá babyface, gương mặt sáng, đường nét mềm khiến tổng thể trông trẻ hơn tuổi. Đây là kiểu visual dễ tạo thiện cảm ngay từ lần đầu nhìn thấy, đặc biệt phù hợp với những hình tượng nhẹ nhàng, gần gũi. Nhưng chỉ cần bước vào phòng tập, một phiên bản hoàn toàn khác lại xuất hiện. Body rắn chắc, cơ bắp rõ nét khiến Gia Huy chuyển sang vibe nam tính, trưởng thành hơn hẳn. Sự đối lập này chính là điểm khiến anh không bị đóng khung vào một kiểu hình tượng duy nhất.

Võ Điền Gia Huy được kỳ vọng là thế hệ diễn viên tiềm năng của màn ảnh Việt

Ảnh: FBNV, Chụp màn hình