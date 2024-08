Nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, cũng như đưa du khách đến tham quan, khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên, hùng vĩ của Việt Nam, hiện nay có rất nhiều hình thức, tour du lịch đặc biệt được khai thác. Trong đó không thể không nhắc tới những tour đi thuyền, đặc biệt là những tour tuy có giá rẻ, phục vụ hoàn toàn bởi người dân bản địa nhưng lại đem tới cho du khách những trải nghiệm thú vị, "chỉ ở Việt Nam" mới có.



Tour đi thuyền sau là một ví dụ, ở miền Trung nước ta. Giá vé để du khách có thể đi tour đi thuyền này chỉ hơn 100.000 đồng/thuyền/2-3 khách, trải nghiệm trong vòng 40 - 60 phút. Đây là chuyến đi thuyền thúng ở Rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An, Quảng Nam.

Ảnh Traveloka

Mới đây nhất, trải nghiệm này còn được Tripadvisors bình chọn, đưa vào danh sách "25 trải nghiệm trên thuyền tuyệt vời nhất thế giới". Tripadvisors đánh giá trải nghiệm thuyền thúng ở Hội An sẽ đưa du khách đi dọc theo những con kênh đẹp như tranh vẽ, len lỏi qua những rừng dừa xanh mát, đồng thời được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử vùng đất này.



Để trải nghiệm đi thuyền thúng, trước hết du khách cần đến rừng dừa Bảy Mẫu, cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng hơn 3km. Rừng dừa còn có nhiều tên gọi khác như vườn dừa Hội An hay rừng dừa Cẩm Thanh. Vị trí chính xác của rừng dừa là nằm ở địa bàn các thôn Vạn Lăng, Thanh Tam Đông, Thanh Tam Tây, Thanh Nhứt, Cồn Nhàn.

Theo lời kể của người dân bản địa, cũng chính là một người chèo thuyền, phục vụ du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu, cánh rừng đặc biệt này đã hình thành cách đây khoảng 200 năm. Dừa nước vốn được người dân vùng Tây Nam Bộ mang giống đến, gieo trồng và cứ thế phát triển do vị trí, khí hậu và các điều kiện khác phù hợp.

Rừng dừa Bảy Mẫu trải dài trên diện tích lớn (Ảnh Hoi An World Heritage)

Diện tích rừng dừa ngày ấy tăng lên mạnh mẽ, rộng khoảng 7 mẫu. Cái tên "Bảy Mẫu" cũng bắt nguồn từ đó. Thậm chí sau này, diện tích rừng dừa đã rộng hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn gắn liền với cái tên này ngay từ thuở "khai sinh".

Nhiều năm trở lại đây, du lịch phố Hội ngày một phát triển, từ đó rừng dừa Bảy Mẫu cũng bắt đầu được quan tâm đầu tư và trở thành điểm du lịch độc đáo của địa phương. Khu vực này hình thành Khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu, du khách muốn trải nghiệm thuyền thúng cần đặt chỗ trước, giá vé chỉ khoảng 140.000 - 150.000 đồng/thuyền dành cho 2 - 3 người và bao gồm nhiều hoạt động thú vị trong suốt hành trình.

Một thúng thuyền đi thăm rừng dừa Bảy Mẫu lý tưởng nhất là dành cho 2-3 người, chưa kể lái thuyền (Ảnh Du lịch Pro)

Một hành trình ngồi trên chiếc thuyền thúng giản dị, mộc mạc sẽ kéo dài khoảng 40 - 60 phút. Du khách sẽ được len lỏi qua những con nước, những rặng dừa um tùm, lắng nghe những người lái thuyền - cũng chính là những người con Hội An, Quảng Nam, kể về những câu chuyện của nơi này.

Bên cạnh đó, cũng nằm trong chuyến hành trình đi thuyền thúng ở rừng dừa Hội An, có một trải nghiệm khiến nhiều du khách, đặc biệt là các du khách nước ngoài thích thú và phải thốt lên: "Nó thật hấp dẫn và điên rồ!". Nó là trải nghiệm "múa thúng".

Khi múa thúng, những người lái thuyền sẽ dùng tay chèo của mình để khua nước xung quanh cực nhanh và cực mạnh. Từ đó khiến thuyền chao đảo, thậm chí đến đoạn cao trào, mái chèo còn được đưa lên không trung và quay vòng vòng như đang diễn xiếc.

Ảnh Hội An Tour

Múa thúng luôn là hoạt động thu hút du khách bậc nhất trong hành trình khám phá rừng dừa Bảy Mẫu

Đa phần du khách tham gia múa thúng đều không hề sợ hãi, có người còn phấn khích đứng lên và nhảy theo nhạc trong suốt thời gian múa. Đặc biệt, với những du khách muốn vượt qua giới hạn của bản thân, có thể tự mình cầm tay chèo và thực hiện những điệu "múa thúng".

Sau khi kết thúc chuyến khám phá dừng rừa với chiếc thuyền thúng, du khách còn được thưởng thức món chè dừa nước, được làm từ chính đặc sản địa phương.

Du khách thích thú tham gia màn "múa thúng" cùng người chèo thuyền

Hay có những du khách muốn tự tay chèo thuyền, thậm chí là múa thúng (Ảnh ST)

Đến Hội An nói riêng hay Quảng Nam nói chung, du khách cũng có thể tham khảo thêm những điểm đến và trải nghiệm khác để chuyến đi thêm phần trọn vẹn. Ví dụ như thưởng thức show diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam - "Ký Ức Hội An"; thư giãn trên biển An Bàng, biển Cửa Đại; thăm làng Trà Quế với nghề trồng rau truyền thống, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng... và đừng quên nếm thử những đặc sản địa phương như cao lầu, mỳ quảng, cơm gà, bánh hoa hồng...