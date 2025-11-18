Chuyện chưa kể về những bạn trẻ ngâm mình trong nước: Vì một "Hà Nội xanh - Dòng sông không rác"

Cứ 2 buổi một tuần, những chàng trai - cô gái đầy nhiệt huyết lại xắn tay áo, không ngại lội bùn hôi xuống sông nhặt rác.

Công việc vất vả, không hề dễ chịu ấy chẳng thế khiến họ ngớt tiếng cười. Họ là những thanh niên tình nguyện thuộc CLB Hà Nội Xanh.

Suốt gần 3 năm kể từ ngày thành lập 22/11/2022 đến nay, CLB đã tổ chức gần 250 buổi ra quân, thu gom hơn 1.000 tấn rác tại gần 100 điểm đen, làm sạch khoảng 30 km sông, kênh mương ô nhiễm cho Hà Nội.

Ảnh: CLB Hà Nội Xanh.

Năm 2022, CLB Hà Nội Xanh ra đời với sứ mệnh giản dị mà đau đáu: Vừa xử lý ô nhiễm thông qua thu gom rác thải tại sông, hồ, kênh mương, vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm môi trường, góp phần xây dựng một Hà Nội xanh – sạch – đẹp.

Họ không có máy móc hiện đại, chỉ có đôi tay lấm lem, có trái tim nhiệt huyết và một niềm tin mãnh liệt rằng nếu mỗi người Hà Nội bớt đi một cái túi nilon thì dòng sông sẽ xanh hơn, dễ chịu hơn.

Mục tiêu là 1.500 tấn rác và hơn thế nữa

Những ngày cuối tháng 10/2024 trở thành những ngày đáng nhớ nhất của CLB Hà Nội Xanh khi CLB thực hiện Chiến dịch làm sạch chân cầu Long Biên với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên.

Ảnh: CLB Hà Nội Xanh.

Dưới sự hỗ trợ của chính quyền, chỉ trong 1 ngày, hàng nghìn người trẻ ấy đã xử lý gần 60 tấn rác chỉ trong một ngày – gấp 10 lần so với các buổi ra quân thông thường.

CLB Hà Nội Xanh không dừng lại ở việc dọn rác. Họ sáng chế ra những chiếc “Phao chắn rác” đặt trên sông Nhuệ, giúp chặn đứng 70% rác trôi nổi trên sông.

Ảnh: CLB Hà Nội Xanh.

Chưa hết, những người trẻ năng động, nhiệt huyết ấy còn xây dựng mô hình “Kết nối nguồn lực xã hội”, nghĩa là họ xây được mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng, huy động thêm nguồn lực lớn cho chiến dịch;

Và còn thiết lập mô hình “Dọn rác kết hợp truyền thông cộng đồng”. Mỗi buổi ra quân đều được ghi hình, dựng video ngắn đăng trên Facebook, TikTok, YouTube, trung bình đạt 50.000–200.000 lượt xem, có clip vượt mốc 5 triệu. Nhờ đó, số lượng tình nguyện viên tăng khoảng 30% mỗi năm.

Sau những buổi ra quân, CLB còn tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, tặng sản phẩm thay thế bền vững. Khảo sát cho thấy hơn 70% tình nguyện viên cam kết giảm dùng nhựa một lần sau khi tham gia.

Những sáng kiến trên đã giúp CLB Hà Nội Xanh chuyển đổi từ “giải quyết hậu quả” sang “giải pháp bền vững”, vừa xử lý rác thải trực tiếp, vừa thay đổi nhận thức cộng đồng, tạo hiệu quả duy trì lâu dài.

Ảnh: CLB Hà Nội Xanh.

Đến nay, hơn 1.000 tấn rác đã được đưa ra khỏi các con sông của Hà Nội, hơn 7.000 tình nguyện viên thường xuyên tham gia, hàng chục doanh nghiệp cùng chung tay. Tất cả giúp cho cuộc sống của người dân ven sông trở nên dễ chịu hơn, Hà Nội cũng đẹp và xanh hơn nữa.

Dẫu vậy, hành trình vẫn còn rất dài. Mục tiêu đến hết năm 2025 là 1.500 tấn rác nữa sẽ được xử lý. CLB Hà Nội Xanh hướng tới một Thủ đô xanh – sạch – đáng sống, nơi sông hồ, kênh mương được khôi phục vai trò là không gian sinh thái, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Xa hơn, CLB mong muốn trở thành mô hình mẫu để nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước, góp phần kiến tạo một xã hội phát triển bền vững.

Hôm nay, nếu bạn đi qua cầu vượt Ngã Tư Sở, qua những con ngõ nhỏ ven sông Tô Lịch, hãy dừng lại một chút, hít thật sâu. Bạn sẽ thấy mùi hôi đã bớt đi một chút, và đâu đó, có tiếng cười của những bạn trẻ đang cười giòn tan bên bờ sông. Đó là âm thanh của sức trẻ, của những trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng!