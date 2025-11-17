GELEX cải tạo "tuyến đầu sinh – tử" tại Bệnh viện Bạch Mai: Mang nhân ái đến đúng nơi cần nhất

Câu chuyện phụng sự phía sau hành trình nhân ái

Những năm gần đây, GELEX không chỉ khẳng định vị thế của doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp - điện lực, mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ qua các hoạt động trách nhiệm xã hội mang tính dài hạn. Những nỗ lực ấy thể hiện rõ triết lý phụng sự cộng đồng mà GELEX kiên định theo đuổi.

Tại vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025, bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX, đã chia sẻ đầy xúc động về hành trình đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong việc cải tạo hai trung tâm quan trọng bậc nhất của bệnh viện.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn chia sẻ dự án tại vòng chung khảo.

"Mỗi dự án có mặt tại đây (Giải thưởng Human Act Prize 2025 -PV) đều mang một câu chuyện riêng. Và chúng tôi tự hào khi được đóng góp vào dòng chảy nhân ái dành cho cộng đồng", bà Nhung nói.

Hai trung tâm đầu ngành Bệnh viện Bạch Mai: Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận 250–300 ca/ngày với 70% là ca nặng; Trung tâm Đột quỵ đón 40–60 bệnh nhân/ngày và con số này liên tục tăng. Quá tải đe dọa "thời gian vàng" 4,5–6 giờ quyết định sự sống và khả năng hồi phục của bệnh nhân. Dự án cải tạo của GELEX mở rộng không gian, nâng cấp cơ sở vật chất, giúp hàng nghìn bệnh nhân được điều trị kịp thời, giảm áp lực cho đội ngũ y bác sĩ và tăng cơ hội sống cho người bệnh nặng.

Với GELEX, việc cải tạo Trung tâm Cấp cứu và Trung tâm Đột quỵ không chỉ là cải tạo cơ sở vật chất. Đó là cam kết dùng nguồn lực doanh nghiệp để tạo ra những thay đổi thật sự cho người bệnh và những người công tác nơi tuyến đầu sinh – tử.

Dự án được triển khai xuyên suốt giai đoạn 2023–2024, trải qua nhiều vòng khảo sát, đánh giá và điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Kết quả là những cải thiện rõ rệt về không gian, tính kết nối và chất lượng chăm sóc.

Triết lý phụng sự: Nền tảng cho mọi hành động

Khi chia sẻ về lý do thực hiện dự án, bà Nguyễn Hồng Nhung khẳng định: "Chúng tôi bắt đầu dự án với một triết lý: sự thịnh vượng của xã hội chỉ có thể xây dựng trên nền tảng của chia sẻ và nhân ái".

Theo bà, GELEX tin rằng một doanh nghiệp chỉ thực sự vững mạnh khi biết sử dụng nguồn lực của mình để nâng đỡ người yếu thế và đồng hành cùng hệ thống y tế trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dự án không chỉ mang đến điều kiện điều trị tốt hơn cho bệnh nhân, mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, giúp đội ngũ y bác sĩ tái tạo năng lượng sau những giờ trực dài căng thẳng.

"Nuôi dưỡng tinh thần yêu nghề của y bác sĩ cũng chính là một cách đóng góp cho sự nghiệp chữa bệnh cứu người", bà Nhung chia sẻ.

Bà Nhung tại khu triển lãm của dự án.

Mạnh dạn đưa dự án đến một giải thưởng cấp quốc gia

Sau hai năm triển khai, khi những tác động tích cực đã hiện hữu, GELEX quyết định đưa dự án "GELEX Nhân Ái" tham gia Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025, giải thưởng cấp quốc gia do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức thường niên, với mong muốn dự án sẽ lan tỏa tinh thần thiện nguyện rộng khắp.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng các giá trị của dự án sẽ đến được cộng đồng và tiếp tục lan tỏa, để bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể chung tay kiến tạo hạnh phúc cho cộng đồng", bà Nhung bày tỏ.

Hành trình của GELEX cho thấy CSR không phải hoạt động mang tính thời điểm, mà là một cam kết lâu dài, gắn bó mật thiết với sự phát triển của cả doanh nghiệp và cộng đồng. "GELEX Nhân Ái" không chỉ cải tạo hai khu vực then chốt của Bệnh viện Bạch Mai, mà còn khơi dậy niềm tin vào sự đồng hành giữa doanh nghiệp và xã hội.