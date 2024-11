Chuyện bi hài của tỷ phú giàu thứ 5 thế giới: Bị bảo vệ từ chối cho vào toà nhà vì chỉ lái xe chiếc giá 300 triệu đồng đi làm

Không phải vị tỷ phú nào cũng lái siêu xe. Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn LVMH và hiện là người giàu thứ 5 thế giới, từng lái chiếc Peugeot 205 GTI có giá khoảng 12.000 USD (khoảng hơn 300 triệu đồng) đến công ty làm việc. Kết quả là, bảo vệ công ty thậm chí còn từ chối không cho ông vào toà nhà vì không tin rằng một người giàu có lại sử dụng chiếc xe “giá rẻ” như vậy.

Vào những năm 1990, khi tài sản của Arnault tăng mạnh, ông lại lựa chọn chiếc ô tô có giá vừa phải để di chuyển. Ông đã mua Peugeot 205 GTI - dòng xe nhỏ, để dùng hàng ngày. Không như hầu hết các tỷ phú với những chiếc xe sang hay limousine hào nhoáng, “ông trùm” đồ hiệu lại sở hữu chiếc xe rất giản dị.

Ông không chú trọng đến việc sử dụng một chiếc siêu xe mà là tính thực tế và mức độ an toàn. Theo Motorionline, vị tỷ phú đã trang bị lại chiếc xe này vì lý do an ninh. Chiếc xe nhỏ gọn còn được bọc giáp B2, chống lại các loại đạn cỡ vừa và nhỏ, có cửa sổ chống đạn và trọng lượng của xe cũng tăng đáng kể,

Nội thất bọc da “xịn” là điểm nhấn “đắt tiền” duy nhất của chiếc Peugeout này. Dù được bọc giáp nhưng chiếc xe vẫn có vẻ ngoài ít nổi bật - là điều mà Arnault mong muốn. Đây cũng là cách vị tài phiệt di chuyển mà không thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, “chiến lược” này lại dẫn đến một khoảnh khắc bất ngờ và khá hài hước. Khi Arnault đến nơi làm việc, nhân viên bảo vệ thậm chí còn yêu cầu ông rời đi. Người này không hề biết danh tính của vị tỷ phú và thấy khó tin khi một người siêu giàu như Arnault chỉ lái chiếc xe bình thường như vậy.

Hiện tại, chiếc Peugeot 205 GTI của Arnault đã trở thành một món đồ sưu tầm. Chiếc xe này đã được bán đấu giá vào năm 2018 với giá khoảng 40.000 USD và hiện đã quay trở lại thị trường với mức giá chào bán gần 66.000 USD - vượt xa con số mà nhiều người dự đoán đối với một chiếc xe tương tự.

Arnault hiện đang điều hành “đế chế” hàng hiệu LVMH, bao gồm 75 thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Tiffany & Co. và Sephora. Dù giá trị tài sản có sự dao động, như gần đây ông mất 54 tỷ USD do giá cổ phiếu LVMH giảm, song câu chuyện về việc ông lái một chiếc xe tầm trung cho thấy rằng không phải vị tỷ phú nào cũng khoe khoang về lối sống xa hoa.

(Theo Yahoo Finance)