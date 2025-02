Mới đây, một cuộc ẩu đả đã nổ ra trên chuyến bay của EasyJet từ Stansted (Anh) đến Amsterdam (Hà Lan). Chuyến bay này vốn đã bị trì hoãn hai giờ vì thời tiết xấu.

Theo lời một nhân chứng kể với The Sun, 2 hành khách tham gia ẩu đả ngồi đối diện nhau ở phía trước máy bay. Khi nam thanh niên - đi cùng 2 người bạn - bắt đầu gây bừa bộn, anh chàng bị một hành khách khác nhắc nhở. Nhân chứng cho biết: “Sau đó, cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng hơn, nhóm thanh niên trẻ bắt đầu buông lời xúc phạm.”

“Đến lúc đó, người đàn ông to lớn dường như không thể chịu đựng thêm nữa. Cuộc xô xát ban đầu chỉ xoay quanh chuyện bừa bãi và không gian cá nhân… nhưng nhanh chóng leo thang thành một cú khóa cổ thực sự”.

Video do hành khách trên chuyến bay ghi lại

Đoạn video được chia sẻ với The Sun cho thấy người đàn ông lực lưỡng, cao ít nhất 1m83, dùng toàn bộ sức mạnh để giữ chặt nam thanh niên trong thế khóa cổ. Những người bạn của anh chàng bị tấn công hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông to lớn này. Khi họ cố gắng can ngăn, ông ta dễ dàng đẩy họ ra xa.

Dù ra sức cầu xin, nhóm bạn trẻ vẫn không thể gỡ tay người đàn ông ra khỏi cổ bạn mình và nhanh chóng phải lùi lại. Cuối cùng, nam thanh niên cũng được thả ra, nhưng ngay sau đó lại bị đẩy mạnh về phía sau, va vào hàng ghế phía sau và đập vào người bạn đi cùng.

Một hành khách đã kẹp cổ nam thanh niên trên chuyến bay của EasyJet, sau đó đẩy mạnh anh ta ngã vào ghế

Các tiếp viên hàng không đã cố gắng hết sức để xoa dịu tình hình, trong khi cơ trưởng phát thông báo qua hệ thống loa yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh.

Người đàn ông to lớn sau đó bị chuyển đến một vị trí khác trên máy bay, nhưng vụ việc đã khiến chuyến bay bị trì hoãn thêm 30 phút, khiến nhiều hành khách khác bức xúc. Nhân chứng 22 tuổi đến từ Essex cho biết: “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đó là lỗi của người đàn ông to lớn. Nhóm thanh niên gây bừa bộn, ông ta lên tiếng nhắc nhở, rồi họ đáp trả bằng lời lẽ xúc phạm. Và sau đó ông ấy đã phản ứng mạnh hơn”.

Anh kể thêm: “Mọi chuyện bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi. Ông ấy nói ‘Giữ khoảng cách của cậu đi’, còn nhóm thanh niên đáp lại: ‘Ông không có quyền bảo tôi phải làm gì’. Lúc đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Rồi họ đứng dậy đối đầu nhau ngay giữa lối đi. Người đàn ông lớn tuổi chộp lấy cổ anh chàng và bắt đầu tát thẳng vào mặt”.

Anh cũng cho biết do chuyến bay bị trì hoãn từ trước, hành khách vốn đã bồn chồn và bắt đầu phàn nàn vì đói. “Số đồ ăn bị vứt xuống sàn chỉ là những món ăn vặt mà nhóm thanh niên mang theo. Chúng tôi phải ngồi trên máy bay lâu hơn cả thời gian bay”.

Nguồn: The Sun