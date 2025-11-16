“Chuyện ấy” thăng hoa nếu biết làm thêm 3 việc này mỗi ngày

Theo thông tin đăng tải trên báo Anh Daily Mail, một số phương pháp luyện tập đơn giản nhưng đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện chuyện chăn gối của các cặp đôi. Theo bác sĩ Teresa Irwin, làm việc ở Texas, Mỹ thường xuyên tập luyện 3 bài tập dưới đây có thể giúp tăng cường cơ sàn chậu, từ đó đem lại một số lợi ích cho “chuyện ấy”.

Bác sĩ Irwin giải thích rằng cơ sàn chậu là khối cơ kéo dài từ xương cụt đến xương mu phía trước, tạo thành một mặt sàn phẳng giữa hai chân và nâng đỡ các cơ quan trong vùng chậu như bàng quang, tử cung và ruột.

Cơ sàn chậu yếu đi có thể dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng sàn chậu, gây ảnh hưởng tới chất lượng “cuộc yêu” hoặc làm tăng nguy cơ mắc chứng tiểu không tự chủ, đi tiểu thường xuyên, táo bón. Do đó, chuyên gia gợi ý mọi người có thể tập thêm 3 bài tập sau để cải thiện chuyện "yêu".

3 bài tập giúp “chuyện ấy” thăng hoa

1. Bài tập Kegel

Bác sĩ Irwin cho biết cơ sàn chậu giúp nâng đỡ toàn bộ cơ quan sinh sản và bài tiết. Khi bộ phận này yếu đi, nguy cơ sa tử cung và gặp các rối loạn chức năng ở các cơ quan sinh dục nam và nữ cũng sẽ tăng cao. Ở nam giới, cơ sàn chậu khỏe còn liên quan trực tiếp tới khả năng cương dương.

Kegel là bài tập giúp tập luyện cơ sàn chậu ở cả nam và nữ. Theo chuyên gia, việc tập luyện bài tập Kegel mỗi ngày không chỉ giúp kéo dài thời gian quan hệ mà còn “chuyện ấy” thăng hoa hơn.

Bài tập Kegel có thể giúp "chuyện ấy" thăng hoa. (Ảnh minh hoạ)

2. Múa bụng và yoga

Bác sĩ Irwin cho biết các động tác xoay hông hay chuyển động mềm mại của múa bụng hoặc yoga có tác động trực tiếp tới sức mạnh và độ linh hoạt của vùng chậu, đem lại nhiều lợi ích cho “chuyện ấy”. Chuyên gia khuyến khích mọi người nên kết hợp tập Kegel với múa bụng và yoga để tăng hiệu quả.

3. Tập thở

Theo bác sĩ Irwin, các bài tập thở giúp giảm áp lực tác động lên cơ sàn chậu và giúp tăng cường sức mạnh cho vùng cơ này một cách hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc hít sâu bằng cơ hoành giúp tăng lưu lượng máu và oxy đến cơ quan sinh dục, giúp cải thiện “chuyện chăn gối” hiệu quả.

Chuyên gia nhấn mạnh, thường xuyên tập luyện 3 bài tập này mỗi ngày có thể giúp cả nam và nữ giới cải thiện sức mạnh cơ sàn chậu và giúp đời sống tình dục của các cặp đôi viên mãn hơn.