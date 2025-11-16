Bé trai 2 tuổi tử vong chỉ vì bác sĩ... kê đơn thuốc thiếu 1 dấu phẩy

Cái chết của bé trai 2 tuổi tên De’Markus Page tại bang Florida (Mỹ) là lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của sự sống. Một lỗi đánh máy tưởng chừng đơn giản trong quy trình kê đơn thuốc đã cướp đi sinh mạng một đứa trẻ. Theo đơn kiện của mẹ bé, một dấu thập phân bị xóa nhầm đã biến liều bổ sung điện giải thông thường thành liều độc hại, dẫn đến cái chết bi thảm.

De’Markus nhập viện vào ngày 1/3 năm 2024 trong tình trạng khóc liên tục, tiêu chảy và chán ăn. Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc rhinovirus và enterovirus. Xét nghiệm còn cho thấy nồng độ kali trong cơ thể bé thấp nguy hiểm. Vì vậy, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi UF Health Shands ở Gainsville để chăm sóc chuyên sâu.

Tại Shands, bé được chỉ định dùng kali phosphat đường uống để bù điện giải. Liều lượng ban đầu được tính dựa trên cân nặng 9,5 kg (21 pound) là 1,5 mmol, dùng hai lần mỗi ngày. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, một bác sĩ đã nhập nhầm đơn, xóa dấu thập phân quan trọng, khiến liều kê thành 15 mmol - tức gấp 10 lần mức an toàn.

Điều kinh hoàng là sai sót này không bị chặn lại. Hệ thống nhà thuốc đã phát tín hiệu cảnh báo, nhưng dược sĩ và các bác sĩ giám sát bỏ qua. Bé De’Markus nhận 2 lần thuốc quá liều liên tiếp. Liều cuối cùng vào buổi tối khiến nồng độ kali trong máu tăng vọt, dẫn đến ngừng tim. Đơn kiện cho biết đội ngũ y tế phản ứng chậm, mất ít nhất 20 phút mới đặt nội khí quản, khiến bé bị thiếu oxy nghiêm trọng.

Tổn thương não và các cơ quan do thiếu oxy là không thể phục hồi. Trong 2 tuần tiếp theo, De’Markus trải qua co giật và nhiều biến chứng nghiêm trọng trong ICU, trước khi được rút máy hỗ trợ sự sống vào ngày 18/3 năm 2024.

Trong nỗi đau tột cùng, mẹ bé, Dominique Page, đã đệ đơn kiện Bệnh viện Nhi UF Health Shands và 14 nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc con trai, cáo buộc họ “cực kỳ cẩu thả” và “không đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản về chăm sóc y tế”. Gia đình yêu cầu bồi thường ít nhất 50.000 USD, không chỉ cho chi phí y tế và tang lễ mà còn cho nỗi đau tinh thần và sự mất mát đứa con nhỏ. Hiện tại vẫn trong quá trình kiện tụng, các bị đơn không phản hồi về vụ kiện vì lý do "bảo mật thông tin bệnh nhân".

Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn bệnh nhân và quy trình kiểm soát thuốc, đặc biệt trong môi trường nhi khoa. Một lỗi nhỏ nhất cũng có thể gây hậu quả thảm khốc. Nó nhấn mạnh nhu cầu cơ chế kiểm tra chéo nghiêm ngặt, nơi con người và công nghệ phải phối hợp chặt chẽ để ngăn ngừa những sai lầm chết người hoàn toàn có thể tránh được.