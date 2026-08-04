Chụp MRI mạch máu não: Phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ từ những tổn thương mạch máu tiềm ẩn

Tổn thương mạch máu: Gia tăng bệnh lý tim mạch và đột quỵ

Não bộ là cơ quan tiêu thụ nhiều oxy và năng lượng nhất trong cơ thể, vì vậy chỉ cần dòng máu nuôi não bị gián đoạn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Trong đó, đột quỵ do thiếu máu não thường xuất phát từ tình trạng tắc nghẽn hoặc hẹp các mạch máu cung cấp máu cho não.

Ít người biết rằng, các bệnh lý mạch máu não và tim mạch có chung nhiều yếu tố nguy cơ. Quá trình xơ vữa động mạch không chỉ ảnh hưởng đến động mạch vành nuôi tim mà còn có thể xảy ra tại hệ động mạch cảnh, động mạch não và nhiều mạch máu khác trong cơ thể.

Những người mắc tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, béo phì hoặc có bệnh động mạch vành thường có nguy cơ cao hơn xuất hiện tổn thương mạch máu não. Đặc biệt, người bệnh từng phát hiện xơ vữa động mạch ở một vị trí trong cơ thể cần được đánh giá nguy cơ tổn thương tại các hệ mạch khác.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý khuyến cáo độ tuổi đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa

ThS. BS Nguyễn Danh Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết: “Một hệ tuần hoàn bị tổn thương có thể tạo ra nguy cơ cho nhiều cơ quan đích, trong đó não bộ là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Vì vậy, việc chủ động khảo sát sức khỏe mạch máu, trong đó có MRI mạch máu não, đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm những bất thường trước khi xuất hiện biến cố cấp tính như đột quỵ hoặc nhồi máu não.”

Chụp MRI mạch máu não phát hiện sớm nhiều tổn thương nguy hiểm

Chụp cộng hưởng từ mạch não (Magnetic Resonance Angiography - MRA) là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, sử dụng nguyên lý từ trường tương tác với dòng chảy tự nhiên trong lòng mạch, tái tạo và dựng hình ảnh 3D toàn bộ hệ thống động mạch não mà không cần tiêm thuốc đối quang từ. Kỹ thuật này cho phép phát hiện các túi phình/dị dạng mạch não ở các mức độ khác nhau, giúp đánh giá nguy cơ đột quỵ.

Chụp MRI 3.0 Tesla hiện đại phát hiện sớm các tổn thương ở não bộ, mạch máu, tim mạch

Khác với các phương pháp khảo sát thông thường chỉ đánh giá được một phần cấu trúc não hoặc mạch máu lớn, MRI mạch máu não giúp bác sĩ quan sát rõ hơn tình trạng của các động mạch não, phát hiện những bất thường về cấu trúc và dòng chảy của mạch máu. Thông qua kỹ thuật này, bác sĩ có thể phát hiện sớm nhiều bệnh lý như:

Hẹp hoặc tắc động mạch não: Do xơ vữa động mạch gây thu hẹp lòng mạch, làm giảm lượng máu cung cấp cho não, tăng nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ.

Phình động mạch não: Là tình trạng thành mạch bị giãn bất thường, có nguy cơ vỡ gây xuất huyết não, đe dọa tính mạng người bệnh.

Dị dạng mạch máu não: Những bất thường trong cấu trúc kết nối giữa động mạch và tĩnh mạch, có thể gây xuất huyết hoặc các triệu chứng thần kinh.

Bệnh lý mạch máu nhỏ trong não: Thường gặp ở người cao tuổi, người tăng huyết áp lâu năm, có thể liên quan đến suy giảm nhận thức hoặc các biến cố thần kinh.

Đặc biệt, MRI mạch máu não có giá trị trong đánh giá nguy cơ ở những nhóm người chưa có triệu chứng rõ ràng nhưng mang nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch. Việc phát hiện sớm tổn thương giúp bác sĩ đưa ra các giải pháp kiểm soát huyết áp, mỡ máu, điều chỉnh lối sống hoặc can thiệp điều trị khi cần thiết.

Khi nào nên chụp MRI mạch máu não để tầm soát nguy cơ?

Không phải mọi trường hợp đều cần thực hiện MRI mạch máu não thường quy. Tuy nhiên, những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và chỉ định khi cần thiết.

Một số nhóm cần lưu ý gồm:

Người trên 50 tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch.

Người mắc tăng huyết áp kéo dài, đặc biệt huyết áp kiểm soát chưa tốt.

Người có rối loạn lipid máu, đái tháo đường hoặc bệnh động mạch vành.

Người từng có cơn thiếu máu não thoáng qua với biểu hiện như yếu liệt tay chân thoáng qua, méo miệng, nói khó, mất thăng bằng.

Người có tiền sử gia đình mắc đột quỵ hoặc bệnh lý mạch máu não.

Bên cạnh MRI mạch máu não, việc đánh giá toàn diện nguy cơ tim mạch như siêu âm tim, điện tâm đồ, xét nghiệm mỡ máu, đường huyết, chụp CT mạch vành hoặc các kỹ thuật khảo sát chuyên sâu khác giúp bác sĩ có cái nhìn tổng thể về tình trạng hệ tuần hoàn.

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec – Tiếp cận toàn diện trong dự phòng và điều trị bệnh lý tim mạch

Là một trong những chuyên khoa trọng điểm của Bệnh viện Đại học Phenikaa, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec phát triển theo định hướng chăm sóc sức khỏe tim mạch toàn diện, từ dự phòng, tầm soát, chẩn đoán đến điều trị chuyên sâu.

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu như siêu âm tim, siêu âm mạch máu toàn thân đánh giá tình trạng xơ vữa động mạch, Holter điện tim 24 giờ, 7 ngày, 14 ngày, Holter huyết áp,… được triển khai nhằm hỗ trợ bác sĩ theo dõi sát hoạt động của tim, phát hiện rối loạn nhịp, biến động huyết áp và các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến biến cố tim mạch.

Bên cạnh năng lực chẩn đoán, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu như can thiệp động mạch vành qua da, can thiệp hẹp động mạch cảnh nhằm dự phòng đột quỵ não, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời trong các tình huống cấp cứu, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, máy phá rung tự động (ICD), máy tái đồng bộ tim (CRT) cho người bệnh rối loạn nhịp và suy tim.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec

Đặc biệt, gói tầm soát nguy cơ đột quỵ tại PhenikaaMec được thiết kế theo hướng đánh giá toàn diện hệ tim - não - mạch máu, tích hợp nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp MRI 3.0 Tesla sàng lọc bệnh lý về tim mạch. Cách tiếp cận này giúp phát hiện sớm các tổn thương tiềm ẩn như hẹp hoặc tắc động mạch não, xơ vữa động mạch, phình mạch não, bệnh lý mạch vành và các yếu tố nguy cơ đột quỵ, từ đó hỗ trợ bác sĩ xây dựng chiến lược theo dõi, điều trị và dự phòng phù hợp cho từng người bệnh.

Với định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện đại học cùng tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” từ Tập đoàn Phenikaa, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới mục tiêu dự phòng chủ động và điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch - mạch máu, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

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