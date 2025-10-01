Bạn đã nghe nói về hiện tượng y học hiếm gặp được gọi là lithopedion (mang thai đá), trong đó thai nhi chết trong bụng mẹ và bị vôi hóa theo thời gian chưa? Mới đây, tài khoản X Non Aesthetic Things, với 4,8 triệu người theo dõi trên nền tảng này, đã chia sẻ "ảnh chụp CT của một thai nhi bị vôi hóa" và cho biết tình trạng này đã tồn tại khoảng 30 năm.

Theo Hindustantimes, dòng trạng thái của Non Aesthetic Things bên cạnh ảnh chụp CT có nội dung: "Ảnh chụp CT này là của một phụ nữ 73 tuổi, người mà các bác sĩ đã phát hiện ra một bào thai bị vôi hóa 30 năm tuổi".

Việc một bào thai bị vôi hóa tồn tại trong 30 năm là một hiện tượng hiếm gặp và thú vị, có thể cung cấp những hiểu biết quý giá cho các chuyên gia y tế. Không có gì ngạc nhiên khi phản ứng trên mạng xã hội trước trường hợp y khoa hiếm gặp này là sự pha trộn giữa sốc, thích thú và tò mò.

Các bác sĩ phát hiện ra thai nhi bị vôi hóa 30 tuổi trong bụng cụ bà.

Một người dùng X đã hỏi: "Thật á? Một phụ nữ 73 tuổi, chưa từng được chăm sóc y tế, kể cả chụp CT, liệu có thể nhận ra mình đang mang thai nhi bị vôi hóa trong bụng không? Không thể nào!".

Một người khác cũng bình luận: "Làm sao bà ấy có thể mang thai nhi đó lâu như vậy... bà ấy không thấy khó chịu sao?".

Một người khác viết: "Hình ảnh chụp CT cho thấy khoảnh khắc các bác sĩ phát hiện một 'em bé đá' trong tử cung của một phụ nữ 73 tuổi đến từ Algeria. Em bé đá, còn được gọi là thai lưu. Khi thai kỳ không phát triển, cơ thể không có cơ chế tự nhiên để đào thải thai nhi ra ngoài. Kết quả là, cơ thể trải qua quá trình vôi hóa, về cơ bản biến bào thai thành 'đá'".

Điều thú vị là vào năm 2013, ABC News đưa tin một phụ nữ Colombia 82 tuổi đã vô cùng kinh ngạc khi đến gặp bác sĩ vì đau vùng chậu và được chẩn đoán cơn đau là do một thai nhi hóa "đá" 40 tuổi gây ra. Bác sĩ Kim Garcsi tại Trung tâm Y tế Case thuộc Bệnh viện Đại học Cleveland nói rằng "tình trạng này rất hiếm gặp đến mức chỉ được ghi nhận khoảng 300 lần trong tài liệu y khoa".

Mang thai đá là hiện tượng hiếm gặp, xảy ra khi thai nằm trong ổ bụng chết và lâu ngày vôi hóa dần. Tỷ lệ thai trong ổ bụng khoảng 1/11.000 trường hợp thai kỳ, trong đó 1,5-1,8 % thai hóa đá.

Thông thường những thai nhỏ chết sẽ thoái triển và được tái hấp thu bởi cơ thể người mẹ. Riêng thai lớn, mô thai sẽ tồn tại lâu ngày bên trong cơ thể người mẹ. Mô thai bị vôi hóa che chắn các cơ quan của mẹ nhằm bảo vệ mẹ không bị nhiễm trùng và ảnh hưởng bởi các chất hoại tử mô thai vào cơ thể mẹ.