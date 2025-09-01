Fanpage aFamily

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

ảnh: Viết Thanh, clip: Quân
1 ngày trước khi diễn ra lễ diễu binh diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, rất đông người dân đã trải bạt, mang lều, kéo vali "cắm chốt" trên các trục đường trung tâm Hà Nội.

Khoảng 30 tiếng trước giờ diễn ra lễ diễu binh - diễu hành chính thức mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí tại Hà Nội đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Ghi nhận tại các trục đường trung tâm như Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học..., hàng ngàn người dân đã đổ về từ rất sớm, quyết tâm “giữ chỗ đẹp” để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Từ chiều tối, vỉa hè 2 bên đường đã gần như không còn chỗ trống. Nhiều gia đình mang theo bạt, chiếu, lều cắm trại, vali, cả đồ ăn và áo mưa để sẵn sàng cắm trại trong suốt 2 đêm trước giờ G. Một số người trẻ không ngại mang theo laptop, tranh thủ vừa làm việc, vừa giữ chỗ. 

Không khí càng về khuya lại càng náo nhiệt. Từng đoàn xe máy, ô tô vẫn ùn ùn đổ về trung tâm. Nhiều tuyến phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ, lực lượng chức năng túc trực liên tục để nhắc nhở người dân không để xe dưới lòng đường, không dựng ghế hay trải thảm lấn chiếm vỉa hè.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 1.

Không khí những ngày gần kề 2/9 khiến khung cảnh đêm ở Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 2.

Ai nấy đều mang theo "đồ nghề" để cắm trại xuyên đêm, chờ xem buổi diễu binh diễu hành

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 3.

Nhà bạt phục vụ nhân dân được dựng lên từ trước...

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 4.

... nay nhiều khu vực đã kín chỗ nghỉ.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 5.

Nhiều người phải ngồi chờ đến lượt hoặc tìm khách sạn gần đó để tranh thủ nghỉ ngơi

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 6.

Nhiều gia đình mang theo bạt, chiếu, lều cắm trại, vali, cả đồ ăn và áo mưa để sẵn sàng cắm trại trong suốt 1 - 2 đêm trước giờ G.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 7.

Các bạn trẻ xách theo vali để nhận chỗ xuyên đêm

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 8.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 9.

Những người phụ nữ mang theo chiếu bạt

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 10.

Một số người trẻ không ngại mang theo laptop, tranh thủ vừa làm việc, vừa giữ chỗ.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 11.

Trong khi đó, nhiều em nhỏ...

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 12.

... và một số bạn trẻ tranh thủ ngủ luôn trên bạt, giữ sức "đu concert"

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 13.

Nhóm bạn mang theo cờ cá ngựa cùng chơi đùa trong khi chờ đoàn diễu binh, diễu hành

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 14.

Buổi "cắm trại" cực "chill" và ý nghĩa khi các bạn trẻ không hề thiếu gì.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 15.

Càng về khuya sự háo hức càng phủ kín mọi nẻo đường.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 16.

Từng đoàn xe máy, ô tô vẫn ùn ùn đổ về trung tâm.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 17.

Nhiều tuyến phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ.

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 - Ảnh 18.

Lực lượng chức năng túc trực liên tục để nhắc nhở người dân không để xe dưới lòng đường, không dựng ghế hay trải thảm lấn chiếm vỉa hè.

