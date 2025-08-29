3 điểm đến gần Hà Nội dịp 2/9 – Vừa xem diễu binh vừa vui chơi trọn ngày

Bên cạnh việc tận hưởng không khí trang nghiêm của Lễ duyệt binh tại Thủ đô, du khách có thể dễ dàng kết hợp chuyến vi vu tới những điểm đến lân cận, vừa có biển, vừa có công viên chủ đề hấp dẫn như Hà Nam, Hạ Long, Sầm Sơn.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài nhiều ngày, là cơ hội tuyệt vời để những người yêu xê dịch "đổi gió" ngay gần Hà Nội. Không cần đi xa, chỉ trong vài giờ di chuyển, du khách có thể chạm tới những điểm đến vừa sôi động, rực rỡ không khí lễ hội, vừa sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hoặc.

Hạ Long với "siêu" ưu đãi ở 3 công viên

Rời Hà Nội từ 6h sáng, chỉ hơn 2 tiếng di chuyển là du khách đã đặt chân tới Hạ Long, đây là điểm hẹn hoàn hảo cho kỳ nghỉ Quốc khánh với biển xanh cát trắng, chuỗi công viên giải trí hiện đại và màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục.

Trong không khí rộn ràng cờ hoa dịp 2/9, Sun World Ha Long chào đón du khách bằng diện mạo đặc biệt với đại kỳ khổng lồ giữa nền trời xanh, con đường cờ đỏ thắm cùng những giai điệu hào hùng ngân vang khắp các phân khu, khơi gợi niềm tự hào dân tộc ngay từ giây phút đầu tiên.

Không khí rộn ràng dịp lễ Quốc khánh 2/9 với sắc đỏ rực rỡ tại Sun World Ha Long

Dịp lễ này, Sun World Ha Long tung ưu đãi "hời" với combo 3 công viên gồm Công viên Rồng, Công viên Nước và Cáp treo Nữ Hoàng tại Đồi Mặt Trời, giá chỉ 600.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em, tặng kèm voucher ẩm thực trị giá 100.000 đồng. Với quy mô trải dài cả dưới và trên đồi, combo này đủ để du khách vui chơi trọn 2 ngày không chán. Từ cảm giác mạnh ở Công viên Rồng, thư giãn sảng khoái tại Công viên Nước, cho tới hành trình trên Cáp treo Nữ Hoàng để chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long từ trên cao, mỗi trải nghiệm đều mang lại cảm xúc mới mẻ và khó quên.

Vui hết nấc với combo 3 công viên Sun World Ha Long dịp lễ

Khi hoàng hôn buông xuống, hãy ngắm vịnh biển đẹp nhất trong ngày từ Vòng quay Mặt Trời – Sun Wheel, rồi thưởng thức hải sản tươi ngon, dạo chợ đêm Vui-Fest sôi động. Đặc biệt, bữa tiệc pháo hoa tại Vịnh Pháo Hoa sẽ khép lại hành trình bằng những khoảnh khắc rực rỡ trên nền trời Hạ Long vào dịp lễ Quốc khánh này. Với lưu trú tại Oakwood Ha Long – khách sạn tiện nghi với tầm nhìn ôm trọn vịnh – chuyến đi Quốc khánh của bạn sẽ trọn vẹn cả trải nghiệm lẫn nghỉ dưỡng.

Khi hoàng hôn buông xuống, hãy ngắm vịnh biển đẹp nhất trong ngày từ Vòng quay Mặt Trời – Sun Wheel, rồi thưởng thức hải sản tươi ngon, dạo chợ đêm Vui-Fest sôi động. Đặc biệt, bữa tiệc pháo hoa tại Vịnh Pháo Hoa sẽ khép lại hành trình bằng những khoảnh khắc rực rỡ trên nền trời Hạ Long vào dịp lễ Quốc khánh này. Với lưu trú tại Oakwood Ha Long – khách sạn tiện nghi với tầm nhìn ôm trọn vịnh – chuyến đi Quốc khánh của bạn sẽ trọn vẹn cả trải nghiệm lẫn nghỉ dưỡng.

Du ngoạn phố biển Sầm Sơn

Chỉ cách Hà Nội khoảng 180km và cách trung tâm Thanh Hóa 16km, Sầm Sơn từ lâu đã nổi tiếng là bãi biển đẹp bậc nhất xứ Thanh. Thời điểm tháng 5 đến tháng 9, biển êm xanh ngắt, nắng vàng chan hòa, cực kỳ lý tưởng để du khách hòa mình vào làn nước mát và vui chơi giải trí bất tận trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Dịp lễ 2/9 này, Sun World Sam Son chính là điểm hẹn không thể bỏ lỡ. Sun World Sam Son là khu vui chơi giải trí hiện đại, độc đáo khi kết hợp tinh thần bản địa với kiến trúc quốc tế. Từ chi tiết trang trí gợi nhớ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, dòng sông Đơ, cho đến các tổ hợp trò chơi hấp dẫn, Sun World Sam Son khéo léo đưa văn hóa Việt vào hành trình giải trí sôi động. Bên cạnh đó, Sun World Sam Son được bao phủ bởi rừng dừa mướt mát, tạo nên cảm giác như lạc vào một "ốc đảo giữa lòng phố biển". Du khách sẽ được quẩy tung trời giữa miền nhiệt đới với ưu đãi cực hời: đồng giá 200.000 đồng cho khách ngoại tỉnh, 150.000 đồng cho khách Thanh Hóa (xuất trình CCCD).

Sun World Sam Son - Điểm đến lý tưởng cho cả gia đình dịp lễ.

Không chỉ có trò chơi hấp dẫn, Sun World Sam Son còn "thổi lửa" tình yêu nước, hòa nhịp cùng ngày lễ Quốc Khánh 2/9 với photobooth cờ Việt Nam rực rỡ, đội nhảy áo cờ đỏ sao vàng khuấy động Vịnh Sóng Thần, phát cờ hoa cho trẻ em cùng du khách check-in. Một Sầm Sơn rực rỡ, náo nhiệt và đầy năng lượng đang chờ bạn trong kỳ nghỉ lễ này!

Không chỉ có trò chơi hấp dẫn, Sun World Sam Son còn "thổi lửa" tình yêu nước, hòa nhịp cùng ngày lễ Quốc Khánh 2/9 với photobooth cờ Việt Nam rực rỡ, đội nhảy áo cờ đỏ sao vàng khuấy động Vịnh Sóng Thần, phát cờ hoa cho trẻ em cùng du khách check-in. Một Sầm Sơn rực rỡ, náo nhiệt và đầy năng lượng đang chờ bạn trong kỳ nghỉ lễ này!

Tận hưởng niềm vui trọn vẹn với công viên nước và pháo hoa ở Ninh Bình

Ninh Bình là điểm đến lý tưởng cho cả gia đình với sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, tâm linh và vui chơi giải trí. Chỉ cách Hà Nội khoảng 50km, du khách có thể dễ dàng "đổi gió" trong ngày với hành trình khám phá non nước hữu tình Tam Cốc - Bích Động, chiêm bái chùa Bái Đính linh thiêng, rồi thỏa sức vui chơi tại Sun World Ha Nam.

Sun World Ha Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước độc đáo, quy tụ hơn 40 đường trượt hiện đại, 14 tổ hợp trò chơi đa dạng, mang đến niềm vui bất tận cho mọi lứa tuổi. Sun World Ha Nam mang đến hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn trong dịp này. Người dân Ninh Bình có hộ khẩu tại ba địa phương Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình được hưởng mức giá vé ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, vé vào cửa chỉ còn 150.000 đồng vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm và 200.000 đồng vào cuối tuần (thứ Sáu đến Chủ Nhật). Mức giá này ưu đãi sâu so với giá niêm yết dành cho khách ngoại tỉnh (300.000 đồng/vé người lớn và 250.000 đồng/vé trẻ em). Từ 17h00 đến 19h00 vào mỗi cuối tuần (thứ 7-Chủ nhật), tất cả du khách (bao gồm cả khách ngoại tỉnh) đều được vào công viên với mức giá chỉ 150.000 đồng/người.

Đặc biệt, để chào mừng Quốc khánh 2/9, công viên sẽ trang hoàng không gian rực rỡ với Backdrop 3D check-in tại cổng chính, con đường "Chợ quê" với các sạp hàng đặc trưng ba miền, photo booth "Hạnh Phúc" độc đáo, cùng voucher F&B chủ đề "Mậu dịch Sun World". Những tiểu cảnh mâm cơm đại đoàn kết, cờ dây rực rỡ và triển lãm nghệ thuật Hà Nam – Ninh sẽ tạo nên bầu không khí lễ hội vừa ấm áp truyền thống, vừa hiện đại sôi động.

Sun World Ha Nam là địa điểm vui chơi giải trí sôi động cho chuyến nghỉ lễ ngắn ngày