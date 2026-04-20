Chương trình Trạm yêu thương tuần này mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về anh Đặng Văn Dương - một chàng trai từng rơi vào tuyệt vọng sau biến cố lớn của cuộc đời, nhưng đã mạnh mẽ đứng dậy để viết tiếp hành trình của mình.

Anh Đặng Văn Dương sinh năm 1993, lớn lên trong một gia đình thuần nông với cuộc sống giản dị, nhiều vất vả. Là con trai trong nhà, anh sớm ý thức trách nhiệm phải lao động, bươn chải để phụ giúp cha mẹ và xây dựng tương lai. Trước khi biến cố xảy ra, Dương từng đi làm xa, thử sức với nhiều công việc khác nhau với mong muốn có một cuộc sống ổn định, tích góp để lo cho gia đình và ấp ủ giấc mơ về một mái ấm riêng.

Thế nhưng, năm 2019, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã trở thành bước ngoặt đau đớn trong cuộc đời anh. Tai nạn khiến Dương phải cắt bỏ một phần chân trái, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng lao động, đặc biệt là mắt kém hơn do ảnh hưởng dây thần kinh. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, anh gần như rơi vào trạng thái khủng hoảng khi phải đối diện với sự thật rằng mình đã trở thành người khuyết tật. Những ngày sau đó là chuỗi thời gian dài của sự mặc cảm, buồn chán và mất phương hướng, khi mọi dự định về tương lai dường như sụp đổ.

Trở về quê trong tình trạng sức khỏe suy giảm, việc đi lại khó khăn, Dương gần như phụ thuộc vào gia đình. Gánh nặng tâm lý càng lớn hơn khi anh cảm thấy bản thân trở thành người cần được chăm sóc thay vì là chỗ dựa cho cha mẹ như trước. Không chỉ đối diện với những hạn chế về thể chất, anh còn phải vượt qua rào cản về tinh thần, khi mặc cảm, tự ti và nỗi lo về tương lai luôn thường trực.

Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc ấy, Dương đã dần học cách chấp nhận thực tại. Từ những bước tập đi đầy đau đớn đến việc tìm kiếm một hướng đi mới phù hợp với bản thân, anh từng bước vượt qua nghịch cảnh. Gia đình và những người thân đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp anh có thêm động lực để không bỏ cuộc, và đặc biệt nghề đậu bạc của quê hương không chỉ giúp anh có thêm thu nhập nuôi sống bản thân mà còn thắp lên hy vọng, giúp anh tự tin hơn về bản thân mình.

Trong chương trình, khán giả sẽ được theo chân anh Dương đến xưởng đậu bạc - nơi từng sợi bạc mảnh được uốn nắn thành những sản phẩm tinh xảo. Tại đây, những chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành về hành trình học nghề, những khó khăn ban đầu và niềm vui khi tự tay làm ra sản phẩm đầu tiên sẽ được tái hiện một cách gần gũi, sống động. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ giữa nhân vật và người thầy - nghệ nhân đã dìu dắt anh bước vào nghề - mang đến nhiều khoảnh khắc lắng đọng. Không chỉ là câu chuyện dạy nghề, đó còn là hành trình trao đi niềm tin, sự kiên nhẫn và cách để một người từng mất phương hướng tìm lại giá trị của chính mình.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của những người đồng nghiệp – những người đã chứng kiến sự thay đổi từng ngày của anh, từ một người khép mình, mặc cảm trở thành một người thợ chăm chỉ, say mê công việc. Những lời nhận xét chân thành, những câu chuyện đời thường giản dị sẽ giúp khắc họa rõ nét hơn nghị lực và sự bền bỉ của nhân vật. Không khí chương trình cũng được cân bằng với những khoảnh khắc nhẹ nhàng, gần gũi khi nhân vật chia sẻ về ước mơ tương lai - không chỉ là mong muốn nâng cao tay nghề mà còn là khát khao về một cuộc sống bình dị, đủ đầy và hạnh phúc.

Hành trình của anh Đặng Văn Dương là câu chuyện về một con người đi qua biến cố lớn của cuộc đời, từ mất mát và tuyệt vọng đến nỗ lực đứng dậy, tìm lại giá trị bản thân. Đó không chỉ là hành trình vượt qua khuyết tật về thể chất, mà còn là hành trình vượt qua chính những giới hạn trong tâm trí để tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.

Còn điều gì thú vị về chàng trai 9x đầy nghị lực Đặng Văn Dương? Tất cả sẽ được bật mí trong Trạm yêu thương, lên sóng lúc 10h00, thứ Bảy (18/04) trên kênh VTV1.