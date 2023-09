Chương trình chào tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Là một trong những chương trình ý nghĩa nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Welcome to AJC 2023 - MASQUERADE là món quà đặc biệt dành tặng cho các bạn K43, giúp tân sinh viên có thể hiểu hơn về trường cũng như dần hòa nhập với không khí chung tại trường. Chương trình được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện, do Đội Văn nghệ Xung kích kết hợp cùng các CLB, Đội, Nhóm khác thực hiện.

Tiếp nối thành công của các mùa trước, Welcome to AJC 2023 - MASQUERADE mang đến không gian một gánh xiếc với nhiều cảm xúc. Trải qua hành trình đầy khó khăn của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, K43 đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, chính thức trở thành tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để chúc mừng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, các bạn sẽ nhận được lời mời tham dự gánh xiếc của Welcome to AJC 2023 mang tên "MASQUERADE".

Bộ nhận diện của Welcome to AJC 2023 - MASQUERADE được lấy cảm hứng từ rạp xiếc đầy màu sắc

Tại "MASQUERADE", mỗi tân sinh viên đều là một người nghệ sĩ tài hoa của rạp xiếc. Ai cũng có cơ hội thử sức với nhiều vai diễn và hoá trang thành nhiều tạo hình khác nhau trên sân khấu cuộc đời để tìm ra bản thể tốt nhất của chính mình. Hành trình tìm kiếm bản thân thông qua những vai diễn sẽ giúp các bạn cởi bỏ sự rụt rè và cùng những nghệ sĩ khác tỏa sáng trên sân khấu Học viện.

Welcome to AJC 2023 - MASQUERADE được tổ chức công phu và chuyên nghiệp, đầu tư về cả nội dung lẫn hình thức. Chuỗi sự kiện gồm các hoạt động Du ca: PEEK-A-BOO (Ngày 09/09/2023) - chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu gặp gỡ tân sinh viên chào mừng ngày nhập học, Photobooth - ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tân sinh viên (dự kiến từ ngày 27/09 đến ngày 03/10) và đỉnh cao là đêm Đại nhạc hội Welcome to AJC 2023: MASQUERADE dự kiến diễn ra vào ngày 03/10 tại Hội trường C của Học viện.

Đại nhạc hội Welcome to AJC 2023: MASQUERADE là điểm nhấn đặc biệt của chương trình, thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài Học viện qua những tiết mục âm nhạc sâu lắng, những màn vũ đạo sôi động hay những vở kịch đầy ý nghĩa… được thể hiện bởi chính các sinh viên Học viện. "MASQUERADE" sẽ là một nơi tuyệt vời giúp các bạn tân sinh viên được trải qua đủ cung bậc cảm xúc thông qua những "vai diễn" mà mình đảm nhận. Cuối cùng là hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp của đêm nhạc, được truyền cảm hứng bởi sự nhiệt huyết của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả về cảm xúc, chương trình đại nhạc hội được đầu tư công phu để kết nối giữa các tiết mục hầu hết bằng hình ảnh trên màn hình LED, chắc chắn sẽ khiến cho khán giả không thể rời mắt. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của các khách mời nổi tiếng, hấp dẫn với giới trẻ.

Welcome to AJC 2023 - MASQUERADE hứa hẹn sẽ ghi dấu trong lòng khán giả là một đêm nhạc sôi động, hân hoan và trọn vẹn cảm xúc để ghi những dấu ấn thật đẹp trong cuộc đời sinh viên của mọi người.