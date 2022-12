Chuộng nhà ở hưởng thụ, người trẻ chi 500 triệu đồng cải tạo căn hộ cũ 10 năm tuổi thành không gian sống chill

Nhu cầu về một không gian sống đầy đủ tiện nghi và đa dạng tiện ích cũng ngày một nhiều. Ngôi nhà giờ đây không chỉ để ngủ mà còn là nơi giúp cho gia chủ hưởng thụ phong cách sống của mình. Họ thoải mái thực hiện sở thích trang trí và thiết kế phòng ốc, trồng nhiều cây xanh, vườn tược, nấu ăn… trong chính tổ ấm đó.



Có thể thấy, dịch bệnh đang thay đổi thói quen sống của nhiều gia đình. Khi các trải nghiệm bên ngoài bị hạn chế suốt thời gian dài, nhiều người đã mong muốn tăng cường chất lượng cuộc sống ở trong chính ngôi nhà của họ.

Họ mua nhà không chỉ để ở, mà còn muốn thưởng thức giá trị về tinh thần trong ngôi nhà đó. Nhiều người thậm chí còn chi hàng trăm triệu đồng để có thể sửa sang, cải tạo ngôi nhà cũ theo hướng có thể hưởng thụ nhiều hơn.

Đó cũng là nhu cầu của Mai Quang Nam, người nổi tiếng với nghệ danh OSAD.

Vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018, khi đấy Nam đang học năm ba đại học và đột ngột rẽ hướng sang làm âm nhạc. Khi đó, anh chưa đặt nặng về chỗ ở, mà chỉ cần một nơi đủ riêng tư và khiến bản thân cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm đi thuê nhà, OSAD bắt đầu cảm thấy muốn có một cái nơi thật sự thuộc về mình. Đó là lúc anh quyết định mua ngôi nhà hiện tại, vào tháng 11/2020.

Thời điểm mới mua nhà, do căn hộ nằm trong góc, đảm bảo riêng tư cho quá trình làm nhạc nên OSAD khá ưng ý. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, những bất tiện của căn hộ cũng dần hiển hiện. Thời điểm chuyển vào, căn nhà được giữ nguyên tất cả thiết kế và đồ đạc như nguyên bản.

Căn nhà đã được xây hơn 10 năm nên thiết kế và nội thất đều chỉ ở mức cơ bản, đôi chỗ khá cũ, chẳng hạn như tủ bếp, sofa, kệ tivi… Những điều này trở thành điểm bất hợp lý, khiến ngôi nhà trở nên bất tiện hơn phần nào.

Từ những nguyên do đó, anh đã quyết định đầu tư một khoản ngân sách từ 450 triệu - 500 triệu đồng để cải tạo lại ngôi nhà, chủ yếu là khu vực phòng khách và phòng bếp.

Sau 3 tuần cải tạo lại, ngôi nhà như lột xác hoàn toàn. Tổng thể không gian trở nên tươi sáng hơn khi tận dụng được ánh sáng tự nhiên, thay đổi hệ thống chiếu sáng để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người trẻ. Đặc biệt, ngôi nhà sử dụng điểm nhấn là những mảng nội thất, kiến trúc màu cam - màu sắc yêu thích của gia chủ.

Sự thay đổi mới lạ khiến ngôi nhà toát lên chất nghệ thuật rất riêng biệt, thể hiện đúng phong cách của một nghệ sĩ đầy cá tính như OSAD.

Phong cách thiết kế ưu tiên sử dụng những vật dụng lớn, có thể đáp ứng nhiều mục đích, nhiều công năng.

Bộ bàn dài và sofa rất lớn được sử dụng để vừa ăn uống, tiếp khách, vừa “chill”. Với màu cam yêu thích, chiếc sofa là điểm nhấn vô cùng nổi bật giúp cả không gian trở nên bừng sáng, thể hiện phần nào cá tính của OSAD.

Do gia chủ có nuôi mèo nên ngôi nhà cũng được chỉnh sửa một số chi tiết về chất liệu đồ đạc, không gian, các tiện ích thích hợp để đảm bảo 3 chú mèo trong nhà cũng có thể tận hưởng.

Bức tường phòng khách được sơn hiệu ứng xi măng, tạo nên một phong cách độc đáo mà vẫn đảm bảo vệ sinh cho gia chủ.

Khu vực bếp được ưu tiên sử dụng nhiều ngăn kéo, các đồ đạc đều được giấu bớt trong kệ tủ và ngăn kéo sẽ giúp không gian chật hẹp của bếp được thông thoáng hơn. Hai bên tường bếp được đặt gương, đem lại cảm giác rộng rãi hơn về tầm nhìn. Gam trắng và cam tạo nên sự nam tính của chủ nhà.

Phòng ngủ của gia chủ cũng được “tinh chế” lại một chút với hệ thống đèn đổi màu, các kệ tủ ngăn nắp, gia tăng công năng sử dụng nhiều hơn. Các thói quen khi ngủ, làm việc và sinh hoạt lại được giữ nguyên, đem lại sự thoải mái nhiều nhất khi sử dụng.

Tổng thể ngôi nhà sau cải tạo đã thể hiện được rất rõ dấu ấn cá nhân của OSAD, tạo nên một không gian truyền cảm hứng. Không gian cũng đem lại cảm giác ấm áp hơn, gia chủ có thể vừa làm vừa chơi, hưởng thụ trong chính ngôi nhà của mình.

Sau tổng thời gian lên ý tưởng, thiết kế thi công, căn nhà thành phẩm đã không khiến chủ nhà phải thất vọng. Hai mẹ con OSAD đều vô cùng xúc động và rơi nước mắt trước vẻ đẹp mới lạ của ngôi nhà. Và đúng như nam nghệ sĩ đã chia sẻ, quyết định cải tạo ngôi nhà thực sự là một quyết định đúng đắn, là món quà ý nghĩa dành tặng cho chính mình.

