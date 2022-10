Chuỗi thành tích đầy tự hào của các đại diện Việt Nam tại Miss Grand International

Đại diện Việt Nam thi Miss Grand International 2017 là Á hậu Huyền My. Với lợi thế "sân nhà" và sắc vóc nổi bật giữa dàn thí sinh năm đó, Huyền My được kỳ vọng rất lớn sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi. Nàng Hậu đạt thành tích Top 10 chung cuộc, dù đã nâng hạng lên rất nhiều so với đại diện trước nhưng Huyền My và người hâm mộ vẫn tiếc nuối vì không thể có thứ hạng cao hơn.