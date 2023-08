Chuỗi Mì Gà Xá Kén K3 mỗi ngày bán hơn 7000 tô có gì đặc biệt?

Chỉ ra mắt mới 2 năm nhưng chuỗi Mì Gà Xá Kén K3 đã mở đến 7 chi nhánh, mỗi chi nhánh phục vụ hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Không chỉ thực khách sành ăn mà các bệnh viện, công ty, cơ quan cũng lựa chọn Mì Gà Xá Kén làm món ăn chính mỗi ngày.



Cả năm trời nghiên cứu công thức

Nói về nguồn gốc của món mì, anh T (chủ chuỗi chi nhánh Mì Gà Xá Kén K3) cho biết: "Một lần tình cờ đi Tây Bắc, tôi thấy người Tày, Nùng chấm gà với Xá Kén lạ quá nên tò mò hỏi thăm. Củ Xá Kén hay còn gọi là củ Địa Liền, thuộc họ gừng, có hương vị rất đặc biệt, lại có tác dụng giải cảm, tốt cho tiêu hóa. Từ đó tôi nảy sinh ý tưởng kết hợp với mì để tạo thành món ăn mới mẻ này".

Là người có thâm niên nhiều năm trong ngành ẩm thực, có sẵn đam mê và đội ngũ đầu bếp hùng hậu nhưng anh T thừa nhận rằng việc nghiên cứu, hoàn thiện công thức Mì Gà Xá Kén K3 cũng không đơn giản. Anh phải đến tận Hưng Yên, Tây Bắc để xem người ta trồng và bảo quản củ Xá Kén thế nào, thổ nhưỡng nơi đâu thì cho ra hương vị Xá Kén thơm nhất.

Vì người dân địa phương chỉ trồng loại củ này với quy mô gia đình nên anh T phải đầu tư kinh phí, đặt hàng trước để họ trồng và cung cấp cho chuỗi. Trung bình mỗi tháng, khoảng 500kg Xá Kén tươi sẽ được chuyển từ Tây Bắc vào Sài Gòn, sử dụng cho các chi nhánh mì. Chi phí riêng cho mỗi kg Xá Kén tươi đã lên đến cả trăm nghìn đồng.

Loại gà được sử dụng trong mỗi tô Mì Gà Xá Kén K3 là gà ta được nhập trực tiếp từ trang trại ở Đồng Nai. Theo anh T, gà ở đây được cho ăn bắp và đặc biệt là nuôi đủ tuổi nên thịt rất thơm ngon, săn chắc. Loại mì sử dụng cũng phải là mì tươi, làm thủ công làm cùng lòng đỏ trứng nên sợi mì dai và thơm hơn. Được biết, để có được sợi mì tươi ngon, anh T đã phải mời một số chuyên gia người Hoa tận tình tư vấn. Với tiêu chí thực phẩm sạch và an toàn, những nguyên liệu chuỗi đều xử dụng các nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Đặc biệt anh T đã đầu tư hẳn một hệ thống làm giá sạch để cung cấp cho các chi nhánh.

Hương vị thơm ngon, cuốn hút

Mỗi tô Mì Gà Xá Kén K3 có thể ví như một "bản hòa tấu" của màu sắc và hương vị. Thực khách sẽ bị ấn tượng ngay bởi những miếng gà mọng nước với phần da vàng ươm, được luộc theo kỹ thuật riêng của quán. Nước dùng rất trong và ngọt thanh, được hầm suốt 8 tiếng cùng ức gà và xương ống.

Thưởng thức đến sợi mì, cảm giác dai dai hòa quyện cùng vị béo thơm của trứng tươi khiến thực khách không thể dừng đũa. Nói đến món ăn này, không thể không nhắc đến bí quyết điều chế loại nước tương, khi hoà quyện cùng Xá Kén tạo nên hương vị vô cùng đặc biệt. Ăn miếng gà cùng nước chấm Xá Kén, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp vòm miệng, sau đó là hậu vị ngọt thơm đọng lại trên đầu lưỡi. Ngoài mì, thương hiệu này còn có các món sợi khác như bún gạo, hủ tiếu, miến… ăn kèm xương, xí quách, xá xíu, đa dạng hóa lựa chọn cho thực khách.

Chị Đỗ Anh Thư (Tân Phú, TP.HCM), một khách quen tại chi nhánh Mì Gà Xá Kén K3 (số 9, Tân Hương, Tân Phú) cho biết: "Cả nhà tôi ai cũng thích ăn mì gà Xá Kén, hầu như tuần nào cũng ăn ở đây ít nhất một lần. Ông xã tôi nghiện vị dai ngọt đúng chuẩn gà ta cùng nước chấm Xá Kén độc đáo của quán".

Điểm cộng lớn từ cửa hàng, dịch vụ

Kinh doanh theo mô hình chuỗi và chi nhánh nên anh T rất quan tâm đến sự đồng đều trong chất lượng món ăn, dịch vụ ở từng chi nhánh. Theo đó, mọi nguyên liệu đều được chế biến tại bếp tổng của chuỗi, sau đó mới phân phối đến từng cửa hàng. Nước dùng sau khi hầm xong được cô đặc để vận chuyển và lưu trữ tốt hơn.

Nhờ kinh nghiệm làm nhà hàng nên anh T còn có phòng nhân sự để tuyển chọn và đào tạo từ đầu bếp đến nhân viên. Cách chào hỏi, phục vụ, tư vấn cho khách đều làm rất bài bản. Ông chủ của Mì Gà Xá Kén K3 còn đặc biệt chăm chút cho không gian chi nhánh. Hầu hết các chi nhánh hiện tại đều nằm ở hai mặt tiền, có chỗ đậu xe thông thoáng. Đặc biệt, bếp của mỗi chi nhánh được đặt lộ thiên để thực khách có thể quan sát quy trình chế biến, chất lượng vệ sinh thực phẩm.

Từ trung tâm Tân Phú, chuỗi cửa hàng phát triển theo kiểu lấn dần qua các quận xung quanh để thực khách quen dần. Nhờ đó dù mới triển khai được 2 năm nhưng kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Hiện cả 6 chi nhánh của thương hiệu này đang kinh doanh rất tốt. Thậm chí không đủ chỗ ngồi .

