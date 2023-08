Chuỗi Inspiration Date của House n Home: Điểm chạm của những người yêu “nhà”, mang lại những trải nghiệm giúp nâng tầm không gian sống

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, con người càng chú trọng đến việc cân bằng sức khỏe “thân - tâm - trí” bằng việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là nâng tầm chất lượng cho không gian sống.



Để không gian sống thực sự là “nhà”, đó phải là nơi bất cứ ai khi trở về đều cảm thấy được thư giãn, thảnh thơi, được tái tạo năng lượng và cảm nhận đây là một “vũ trụ thu nhỏ” của riêng mình. Bởi vậy mà ngày càng nhiều người đặt tâm trí, chỉn chu thiết kế từng góc nhỏ trong căn nhà của mình với mong muốn có được những không gian sống thoải mái thật “chill” như resort, phù hợp với cá tính của mình.

Để tạo ra một không gian sống chất lượng, đem lại cảm giác thư giãn lại thể hiện đúng cá tính của gia chủ là điều không dễ và chúng ta cần sự trợ giúp. Tại chuỗi hoạt động của House n Home - Hệ sinh thái siêu nội dung về Nhà cửa - Bất động sản - Kiến tạo phong cách sống có sự tham gia của các khách mời, chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nhà cửa sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng, cảm hứng để biến ngôi nhà của mình thành một không gian sống chất lượng mà bản thân vẫn hằng mơ ước.

Vợ chồng ca nương Kiều Anh - Văn Quỳnh tham gia sự kiện Inspiration Date: Zen Date của House n Home.

Với Inspiration Date: Make Your Own Verse và Inspiration Date: Zen Date của House n Home, nơi hội tụ các chuyên gia hàng đầu và gương mặt nổi tiếng được nhiều người biết đến trong lĩnh vực Nhà cửa - Bất động sản - Phong cách sống đã đem đến những chia sẻ đắt giá giúp bạn nâng tầm không gian sống.

Inspiration Date: Make Your Own Verse, khi nhà là “vũ trụ riêng”

Inspiration Date: Make Your Own Verse là hoạt động mở đầu cho chuỗi workshop của House n Home. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện này chính là minitalk với các chủ đề “House Are You” và “Home Therapy”. Cả 2 cuộc trò chuyện này đều có sự tham gia của các chuyên gia, các nhân vật có tầm ảnh hưởng về chủ đề nhà cửa, lối sống được nhiều người quan tâm.

Từ trái qua phải: Host Dino Vũ, Khánh Vy, chị Nhung Nguyễn - COO nanoHome và KTS Nghiêm Đình Toàn

Trong Minitalk “House Are You”, có sự xuất hiện của Khánh Vy cùng 2 cố vấn chuyên môn là KTS Nghiêm Đình Toàn và chị Nhung Nguyễn - COO nanoHome đã có chia sẻ những câu chuyện thực tế, kiến thức bổ ích, lời khuyên để biến tấu ngôi nhà thể hiện “chất riêng”, lối sống và cá tính của gia chủ.

Minitalk thứ 2 trong khuôn khổ sự kiện Inspiration Date với chủ đề “Home Therapy”, KTS Phạm Anh và Đại diện từ Nippon Paint Việt Nam - ông Đào Hữu Nghị và ông bố Kiên Hoàng tiếp tục có những chia sẻ, lời khuyên về ngôi nhà là liệu pháp chữa lành, những màu sắc sẽ góp phần khiến NHÀ trở thành nơi sẽ vỗ về cảm xúc.

Từ trái qua phải: Host Dino Vũ, Kiên Hoàng, KTS Phạm Anh và Đại diện từ Nippon Paint Việt Nam - ông Đào Hữu Nghị

Hoạt động minitalk xuyên suốt sự kiện với các lời khuyên từ các chuyên gia, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nhà cửa, kiến tạo không gian sống đã mang đến những chia sẻ hữu ích để biến căn nhà thành “vũ trụ riêng”, trở nên “độc bản” và có khả năng chữa lành, vỗ về cho mỗi người khi về nhà.

Inspiration Date: Zen Date - Nhà “Chill” như resort

Tiếp tục hành trình đem đến những trải nghiệm chưa từng có, tạo nên điểm chạm cho những ai mong muốn hướng tới một cuộc sống chất lượng hơn qua loạt chủ đề đa dạng về kiến trúc, nội thất và phong cách sống cho những người yêu nhà, Inspiration Date: Zen Date thuộc hệ sinh thái siêu nội dung House n Home đã diễn ra. Đây cũng là nơi gặp gỡ của House n Home với các đối tác, khách mời về chủ đề đang được quan tâm: Phong cách sống Wellness - cách kiến tạo không gian "nghỉ dưỡng" trong chính căn nhà mình.

Trong buổi workshop lần này gồm 2 phần, phần 1 là minitalk với chủ đề Nhà "Chill" Như Resort. Minitalk có sự tham gia của Khánh Linh - MC, BTV VTVCab, KTS Nguyễn Văn Thu (Founder, Kiến trúc sư trưởng của văn phòng HGAA Architects) và vợ chồng ca nương Kiều Anh - Văn Quỳnh cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến về phong cách sống.

Minitalk Zen Date: Nhà "Chill" Như Resort có sự tham gia của MC Khánh Linh, KTS Nguyễn Văn Thu và vợ chồng ca nương Kiều Anh - Văn Quỳnh

Trong minitalk, các khách mời, chuyên gia đã đưa ra những chia sẻ thực tế, lời khuyên giúp nhiều người có thêm góc nhìn và biết cách làm sao để mang trải nghiệm của lối sống wellness, đưa yếu tố “nghỉ dưỡng” vào từng ngóc ngách trong căn nhà.

KTS Nguyễn Văn Thu (Founder, Kiến trúc sư trưởng của văn phòng HGAA Architects), từng đạt giải Kiến trúc xanh Việt Nam 2020 trong minitalk cho biết, để tạo ra một không gian “chill như resort”, không cần một căn nhà có diện tích thật lớn, cũng không cần những thiết bị, đồ đạc đắt tiền. Đồng thời, KTS Nguyễn Văn Thu cũng đưa ra lời khuyên, trong một không gian nghỉ dưỡng, “chill như resort”, không cần trồng nhiều cây mà hãy trồng đủ cây. Trong trường hợp căn nhà có diện tích 100m2, KTS sẽ lấy 50m2 để dành cho không gian thiên nhiên.

Sau minitalk, những người tham gia có thêm góc nhìn về một căn nhà nghỉ dưỡng, cần có tính kết nối, tối giản hóa những thứ không cần thiết đồng thời dung hòa các yếu tố tự nhiên, đề cao giá trị tinh thần.

Qua 2 sự kiện Inspiration Date: Make Your Own Verse và Inspiration Date: Zen Date, các workshop từ House n Home đã đem đến không gian chia sẻ, trải nghiệm cho những người quan tâm nhà cửa. Đây là sẽ chuỗi hoạt động dài hơi, thể hiện rõ hơn nội dung và mục tiêu của House n Home - Hệ sinh thái siêu nội dung về Nhà cửa - Bất động sản - Kiến tạo phong cách sống, điểm chạm cho những ai mong muốn hướng tới một cuộc sống chất lượng hơn. House n Home cũng kỳ vọng đem đến thông tin về nhà cửa, kiến trúc, không gian sống hữu ích với mong muốn, qua đó, các độc giả có thể có thêm những góc nhìn, kiến thực tế và hữu ích, dễ dàng áp dụng vào chính ngôi nhà của mình, biến ý tưởng thành về không gian sống trong mơ thành hiện thực.