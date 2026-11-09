"Chung thủy là bùa chú của sự nghiệp" hóa ra không phải câu nói dành cho Jensen Huang

Có một câu nói từng rất được yêu thích trên mạng xã hội: "Chung thủy là bùa chú của sự nghiệp".

Mỗi khi một người đàn ông thành công thể hiện tình yêu với vợ, dành thời gian cho con cái hoặc công khai biết ơn người bạn đời, phía dưới thường xuất hiện những bình luận đầy thiện cảm. Người ta bảo rằng đàn ông biết trân trọng gia đình thì sự nghiệp mới bền vững, người có hậu phương tốt thường đi được xa, hay muốn biết một người đàn ông có đáng ngưỡng mộ hay không thì cứ nhìn cách anh ta đối xử với vợ.

Không khó hiểu vì sao quan điểm ấy được yêu thích. Trong một thế giới có quá nhiều câu chuyện phản bội, hình ảnh người đàn ông vừa giỏi giang, vừa tử tế với gia đình giống như một lời khẳng định rằng chúng ta không nhất thiết phải lựa chọn giữa thành công và hạnh phúc.

Thế nhưng, những thông tin mới đây liên quan đến tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, lại khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Ngày 8/11/2026, Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên, đồng thời xin lỗi gia đình và nhận trách nhiệm về hành động của mình. Sự việc diễn ra giữa lúc Nvidia mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến nghi vấn vị CEO trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Điều khiến câu chuyện gây chú ý không chỉ nằm ở danh tiếng của Jensen Huang. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghệ toàn cầu, người cùng các cộng sự xây dựng Nvidia thành doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong làn sóng trí tuệ nhân tạo. Đằng sau hình ảnh người đàn ông thành đạt ấy còn là cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập kỷ với người vợ đã đồng hành từ thời sinh viên.

Và rồi, chính ông thừa nhận mình đã phản bội người bạn đời ấy.

Tỷ phú Jensen Huang và Alice Huang tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào năm 2024. Ảnh: NetThunder

Khi những người đàn ông có tất cả vẫn đi tìm một mối quan hệ khác

Jensen Huang không phải trường hợp đầu tiên khiến công chúng phải nhìn lại hình ảnh của một người đàn ông thành công.

Năm 2021, Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, cũng xác nhận thông qua người phát ngôn rằng ông từng có quan hệ ngoài hôn nhân với một nhân viên. Thông tin được công bố sau khi ông và Melinda French Gates thông báo ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Dù vậy, không thể đơn giản quy toàn bộ nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân ấy cho một mối quan hệ, bởi chuyện gia đình luôn phức tạp hơn những gì người ngoài được biết.

Hai người đàn ông, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng đặt ra một câu hỏi: Tại sao có những người đã sở hữu tiền bạc, địa vị, sự công nhận của xã hội và một gia đình từng gắn bó nhiều năm vẫn lựa chọn bước ra ngoài hôn nhân?

Có lẽ câu trả lời không nằm ở việc họ thiếu thứ gì.

Chúng ta thường quen nghĩ ngoại tình xảy ra vì một cuộc hôn nhân không đủ hạnh phúc, vì người bạn đời không còn hấp dẫn hoặc vì cuộc sống gia đình trở nên nhàm chán. Nhưng đó chỉ là những cách giải thích có thể xuất hiện trong một số trường hợp, không phải chân lý có thể áp dụng cho tất cả.

Một người có thể vẫn yêu gia đình nhưng đưa ra lựa chọn ích kỷ. Một người có thể sở hữu cuộc sống đáng mơ ước trong mắt người khác nhưng vẫn không biết đặt giới hạn cho bản thân. Và một người có thể cực kỳ thông minh trong công việc nhưng lại hành xử thiếu trách nhiệm trong đời sống riêng.

Tiền bạc không tự động tạo ra sự chung thủy. Quyền lực cũng vậy.

Thậm chí, khi một người càng thành công, họ có thể càng có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và nhận được sự chú ý từ người khác. Nhưng có nhiều cơ hội không có nghĩa là buộc phải nắm lấy. Điều phân biệt giữa một người giữ lời hứa và một người phản bội không phải họ đã gặp bao nhiêu sự cám dỗ, mà là cách họ lựa chọn trước những điều ấy.

Nói cách khác, ngoại tình không phải bằng chứng cho thấy người ở nhà chưa đủ tốt. Nó trước hết phản ánh một quyết định của người đã bước qua ranh giới cam kết.

"Chung thủy là bùa chú của sự nghiệp" - một câu nói đẹp, nhưng cuộc đời đâu vận hành đơn giản như thế

Trở lại với câu nói được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

Thực ra, không phải nó hoàn toàn vô lý. Một người có đời sống gia đình ổn định, biết tôn trọng người bạn đời và có trách nhiệm với các mối quan hệ thường tạo được thiện cảm. Trong thời đại hình ảnh cá nhân có thể trở thành tài sản thương mại, sự yêu mến của công chúng đôi khi còn mang lại những lợi ích rất thực tế.

Một nghệ sĩ được khán giả yêu thích vì hình ảnh người chồng tử tế có thể nhận thêm sự ủng hộ. Một doanh nhân gắn liền với câu chuyện gia đình hạnh phúc có thể tạo dựng niềm tin tốt hơn. Và tất nhiên, một cuộc hôn nhân có sự đồng hành, chia sẻ cũng có thể giúp con người có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực công việc.

Nhưng từ đó đến việc khẳng định chung thủy chắc chắn mang lại thành công lại là một khoảng cách rất lớn.

Bởi ngoài đời, sự nghiệp không vận hành như một hệ thống thưởng phạt đạo đức.

Một người có thể rất chung thủy nhưng công việc vẫn liên tục gặp khó khăn. Một người có thể sống tử tế, hết lòng vì gia đình nhưng chẳng bao giờ trở thành tỷ phú. Ngược lại, cũng có những người đạt đến đỉnh cao sự nghiệp rồi mới bị công chúng phát hiện từng phản bội bạn đời. Điều này không có nghĩa ngoại tình chẳng gây ra hậu quả. Nó chỉ cho thấy đạo đức cá nhân và thành tựu nghề nghiệp không phải lúc nào cũng có mối quan hệ nhân quả trực tiếp.

Thị trường có thể trả tiền cho một người vì khả năng lãnh đạo, sản phẩm tốt hoặc những quyết định kinh doanh xuất sắc. Khán giả có thể mua vé xem phim vì một diễn viên diễn hay. Cổ đông có thể đánh giá một CEO qua kết quả kinh doanh.

Những điều ấy không đồng nghĩa họ tán thành mọi lựa chọn trong đời tư của người đó.

Bởi vậy, đôi khi chúng ta phải chấp nhận một sự thật không mấy dễ chịu: Người giỏi chưa chắc đã tốt trong mọi phương diện. Và một người thành công vượt trội cũng không được miễn trừ khỏi những sai lầm rất đời thường.

Đó là lý do không nên dùng sự giàu có để chứng minh một người có nhân cách tốt. Cũng không nên lấy thành tích nghề nghiệp làm lý do để xem nhẹ những tổn thương họ gây ra trong các mối quan hệ.

Chung thủy không phải tấm vé dẫn đến thành công, nhưng phản bội cũng chẳng phải đặc quyền của người thành đạt

Có một điều khá thú vị trong cách công chúng nhìn nhận những người đàn ông nổi tiếng.

Khi họ yêu vợ, chúng ta dễ xem đó là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ, thậm chí là bí quyết thành công. Nhưng khi họ ngoại tình, đôi lúc lại xuất hiện những lời biện hộ kiểu đàn ông thành đạt thì khó tránh khỏi cám dỗ, người giàu ai chẳng có những mối quan hệ ngoài luồng, hay miễn làm việc giỏi là được.

Thực chất, cả hai cách nhìn đều có vấn đề.

Chung thủy không phải một phép màu giúp tài khoản ngân hàng tăng lên. Nhưng ngoại tình cũng không phải hệ quả tất yếu của tiền bạc, địa vị hay quyền lực.

Sự thành đạt có thể khiến một người có nhiều lựa chọn hơn, nhưng không tước đi khả năng nói không của họ. Một người có đủ năng lực điều hành doanh nghiệp, thương lượng những hợp đồng hàng tỷ USD hay giải quyết những bài toán phức tạp không vì thế mà được xem là bất lực trước lựa chọn trong đời sống cá nhân.

Chúng ta cũng không nhất thiết phải phủ nhận toàn bộ thành tựu của một người chỉ vì họ thất bại trong hôn nhân. Tài năng vẫn là tài năng, những đóng góp thực tế vẫn có giá trị riêng. Nhưng sự ngưỡng mộ dành cho tài năng không nên trở thành lý do để xóa nhòa trách nhiệm đối với người bị tổn thương.

Một lời xin lỗi có thể là bước đầu tiên của việc nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, lời xin lỗi không tự động khôi phục lòng tin, cũng không khiến những gì đã xảy ra trở thành chuyện nhỏ.

Điều đáng suy ngẫm hơn cả là chúng ta thường mong những người mình ngưỡng mộ phải hoàn hảo. Một doanh nhân thành công thì nên có gia đình hạnh phúc. Một người đàn ông yêu vợ thì nên có sự nghiệp rực rỡ. Một người được xã hội tung hô thì hẳn phải đáng tin cậy cả trong đời sống riêng.

Nhưng con người không phải những hình mẫu được viết sẵn.

Có những người rất giỏi trong việc xây dựng một đế chế kinh doanh nhưng lại không giữ được lời hứa trong hôn nhân. Có những người chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt báo, không có tài sản đáng kể, nhưng vẫn lựa chọn ở bên một người suốt hàng chục năm.

Nếu chỉ nhìn vào tiền bạc và danh tiếng, chưa chắc chúng ta đã biết ai mới là người có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Vậy nên, có lẽ đã đến lúc nhìn câu nói "chung thủy là bùa chú của sự nghiệp" bằng một góc độ khác.

Chung thủy không bảo đảm một người sẽ thành công. Nó cũng không phải món quà mà người bạn đời nhận được để đổi lấy việc chăm sóc gia đình, hy sinh tuổi trẻ hay trở thành hậu phương cho ai đó. Chung thủy đơn giản là sự tôn trọng dành cho một cam kết mà hai người đã tự nguyện lựa chọn.

Nếu sự chung thủy mang đến lòng tin, sự bình yên và một mối quan hệ bền vững, bản thân những điều ấy đã đủ giá trị. Không cần phải gắn thêm lời hứa rằng ai sống đúng cũng sẽ giàu có, thăng tiến hay gặp may trong sự nghiệp.

Bởi cuối cùng, chung thủy không phải bùa chú của sự nghiệp. Nó là một phần của nhân cách. Và nhân cách không nên chỉ được gìn giữ khi nó giúp chúng ta thành công.