Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào trưa 30/9, trong lúc đi làm phụ một công trình mái nhà, anh Lê Vũ Văn Hiệp (36 tuổi, trú xóm 3, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) không may bị điện cao áp phóng trúng, nằm bất động.

Người dân nhanh chóng đưa anh Hiệp đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, nhận thấy vết thương ngày càng chuyển biến nặng nên bác sĩ đã chuyển ra bệnh viện Bỏng quốc gia.

Anh Hiệp bị điện giật gây bỏng nặng khi đi làm thuê.

"Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền, cũng không biết xoay xở đâu. Cũng may nhờ bà con thôn xóm vận động rồi nhiều người thấu hiểu hoàn cảnh đã kêu gọi trên mạng xã hội và được ủng hộ hơn 55 triệu đồng nên gia đình mới có cơ hội đưa chồng ra Hà Nội điều trị.

Bác sĩ nói chồng tôi bị bỏng nặng, khoảng 50- 60% cơ thể, nặng nhất phần ngực, đùi, bộ phận sinh dục và chân phải. Những vết thương đang trong quá trình theo dõi, chưa nói trước được điều gì. Tôi đang lo lắng lắm, anh ấy mà có mệnh hệ gì, mẹ con tôi biết sống sao đây", chị Lô Thị Liên (vợ của anh Hiệp) chia sẻ.

Anh Hiệp hiện đang điều trị tại Khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Dù đã cắt được sốt nhưng vẫn đau âm ỉ suốt ngày đêm. Mỗi bữa anh chỉ ăn được ít cháo và uống sữa.

Căn nhà xuống cấp trầm trọng của gia đình anh Hiệp.

Theo chị Lê Thị Nga (chị gái anh Hiệp), anh Hiệp là lao động chính, chỗ dựa duy nhất trong gia đình. Một mình nuôi mẹ già đã ngoài 70 tuổi bị thoát vị đĩa đệm nhiều năm và 3 đứa con nhỏ (lớn nhất học lớp 3, nhỏ nhất vừa lên 2 tuổi). Không có việc làm ổn định, anh xin làm thuê cho một xưởng cơ khí gần nhà nhưng công việc không đều. Ngày nào có việc thì anh nhận được 450.000- 500.000 đồng tiền công. Trung bình mỗi tháng, may mắn lắm anh cũng chỉ làm 15- 20 ngày. Những ngày không có việc, anh ở nhà phụ làm đồng áng và trồng ngô, trồng lạc.

Chị Liên (vợ anh Hiệp) cũng không được nhanh nhẹn như những người phụ nữ khác, ở nhà nuôi đàn con nhỏ và lo việc đồng áng. Mới đây, chị xin làm công nhân tại một công ty may với mức lương 5- 6 triệu đồng/ tháng.

Chị Liên khẩn cầu giúp đỡ để có cơ hội chạy chữa cho chồng.

"Gia đình là hộ nghèo trong xã, bao năm nay vẫn ở trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp trầm trọng của mẹ già. Mùa mưa đến là dột khắp nhà, mẹ, vợ chồng em trai và đàn cháu của tôi phải tá túc nhà anh em, hàng xóm.

Mới đây, nghe nói nhà nước sẽ hỗ trợ 60 triệu để làm nhà nên vợ chồng em tôi cũng cố gắng vay mượn để xây vài gian nhà ở cho kiên cố. Thế nhưng, vừa xây xong phần móng thì em gặp nạn nguy kịch thế này đây", chị Nga chia sẻ.

Từ ngày anh Hiệp gặp nạn, chị Liên nghỉ việc chăm chồng tại viện. Ở nhà, 3 đứa con nhỏ là Lê Tuấn Phong (đang học lớp 3), Lê Gia Bảo (5 tuổi) và Lê Anh Thư (2 tuổi) được bà nội cùng anh em, bà con thôn xóm thay nhau chăm sóc. Cứ chiều chiều, 3 anh em Phong lại ngồi trước hiên nhà để ngóng trông cha mẹ đi làm về. Đêm đến, bé Bảo, bé Thư lại khóc, đòi bà dẫn đi tìm mẹ.

Mẹ già và 3 đứa con nhỏ của anh Hiệp.

Ông Nguyễn Công Trường, Trưởng xóm 3, xã Hải Châu xác nhận, gia đình anh Hiệp thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Nhà nước có chính sách hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà, dù không có tiền nhưng anh Hiệp cũng cố gắng vay mượn để làm vài gian nhà để ở. Thế nhưng, mới làm được phần móng thì anh gặp nạn. Tiền điều trị không có, nhà cũng không thể xây tiếp. Những ngày này nhìn mẹ anh Hiệp cùng 3 đứa cháu nhỏ giăng bạt ở tạm bợ trong gian nhà dột nát mà cám cảnh, xót xa vô cùng.

Hiện bà con trong xóm cũng đang cố gắng vận động thêm, có được đồng nào hay đồng đó để giúp anh Hiệp có thêm kinh phí điều trị. Hoàn cảnh gia đình anh Hiệp lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Trường chia sẻ.

Hiện anh Hiệp đang điều trị tại viện bỏng quốc gia trong tình trạng nặng.

Mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều có thể giúp anh Hiệp có thêm cơ hội vượt qua biến cố, sớm hồi phục và trở về làm chỗ dựa cho mẹ già, vợ và đàn con.