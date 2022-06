Ra mắt vào cuối năm ngoái, bộ phim King Richard đã mang về cho Will Smith giải thưởng Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar cho một trong những vai diễn xuất sắc nhất của anh. Tuy nhiên, hình tượng người cha trên thực tế - Richard Williams - lại có phần khác với những gì King Richard tô điểm.

Một khác biệt rõ rệt chính là Richard ngoài đời thật thậm chí đã đi xa hơn nhiều hình tượng trong phim để đưa các con mình đến vinh quang.

Sự ra đời của 2 huyền thoại

Vào năm 1978, khi xem TV và thấy Virginia Ruzici vô địch Pháp mở rộng rồi kiếm được hơn 20.000 USD tiền thưởng, Richard đã quay sang vợ mình - Oracene, đề nghị rằng cả 2 có thêm con và biến những đứa trẻ thành vận động viên quần vợt.

Đó có thể là câu chuyện nổi tiếng đã góp phần vào sự ra đời của 2 chị em Williams sau này. Sự thật là, vào thời điểm đó, Oracene đã có 3 đứa con từ cuộc hôn nhân trước và không muốn có thêm đứa trẻ nào nữa.

Nhưng Richard rất quyết tâm, tới mức gây tranh cãi. "Tôi đưa vợ mình đi hẹn hò, và sẽ giấu thuốc tránh thai của cô ấy" - Richard nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Today. Và đó là cách mà người chị Venus ra đời. Vào lần thứ hai, Richard thuyết phục được một người bạn của Oracene "lấy cắp" chiếc ví chứa thuốc của bà, rồi chúng ta có được tay vợt nữ huyền thoại Serena, ra đời chỉ hơn 1 năm sau chị mình.

Năm 1980, khi Venus sinh ra, Richard và Oracene đang sống trong một ngôi nhà khang trang chỉ cách đại dương một dãy nhà ở Long Beach, California xinh đẹp.

Richard, người sở hữu một công ty bảo vệ tư nhân, đã quyết định chuyển cả gia đình đến Compton, một khu vực của Los Angeles nổi tiếng về tội phạm và băng đảng, vì ông cảm thấy nó sẽ mang lại cho các con gái của mình "tâm lý của một chiến binh".

Chị em Venus và Serena Williams.

"Chơi trước hàng nghìn người da trắng sẽ dễ dàng hơn thật nhiều nếu 2 đứa đã học chơi trước hàng đống thành viên băng đảng" ông chỉ ra trong cuốn sách năm 2014 Black And White: The Way I See It của mình.

Oracene phản đối việc chuyển nhà, lo lắng cho sự an toàn của các con , nhưng Richard nói rằng ông sẽ đi mà không có vợ mình. Cuối cùng, Oracene thuận theo. Lúc đó, Venus chưa được 3 tuổi còn Serena chưa được 2.

Cách nuôi dạy hà khắc

Richard muốn 2 cô gái trở nên "thô ráp, cứng rắn và mạnh mẽ", nhưng ngay cả ông cũng bắt đầu tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm khi chuyển đến Compton, nơi cả gia đình bị "mắc kẹt giữa những trận đấu súng hàng ngày".

Dù sớm nhận ra mình đang sống giữa "địa ngục", Richard vẫn quyết định trụ lại và nuôi 2 con gái thành danh. Khi Venus 3 tuổi và Serena 2 tuổi, ông đã cho 2 người đi giao danh bạ điện thoại để kiếm tiền. Việc này khiến nhiều hàng xóm chỉ trích cách nuôi dạy hà khắc của ông.



Khi Venus lên 5, Richard - người học cách chơi tennis chỉ để có thể dạy các con - đã bắt đầu cho cô cầm vợt. Sân tập của họ là những khu bị bỏ hoang, ngập tràn dấu vết của tệ nạn và các mảnh kính vỡ.

Nhưng việc đó khiến các băng đảng địa phương "ngứa mắt" và hậu quả là ông bố mất tới 10 cái răng vì ẩu đả. Dù vậy, sau này ông nói mình vẫn đeo bộ răng giả như một biểu tượng của lòng dũng cảm.

Cuối cùng sự việc lại thay đổi 180 độ. Cựu thành viên hội đồng Compton, Patricia Moore nói với CNN rằng các thành viên băng đảng rất "tuyệt vời" trong cách họ trông coi 2 chị em, đảm bảo không ai có thể gây phiền nhiễu cho việc tập luyện.

Richard còn có một cách đào tạo khá cực đoan đến mức khiến các thành viên băng đảng trên phản đối, là thuê các học sinh trong vùng đến mắng nhiếc 2 chị em với những từ ngữ khủng khiếp khi họ đang tập luyện.

Ông cảm thấy việc đào tạo sau đó có ích cho các con gái của mình, khi Serena giành chiến thắng trong trận chung kết của sự kiện Indian Wells năm 2001, mặc dù bị đám đông la ó.

Richard còn có một số "chiêu trò" khác. Rick Macci, người đã huấn luyện Venus và Serena khi họ còn nhỏ, nhớ lại cách Richard đã sử dụng để ngăn các con gái của mình lùi về sau quá xa khi họ đang tập.

"Có một vài lần Richard đã đặt những mảnh kính vỡ trên sân", ông nói với The Sun. Để không giẫm phải kính, 2 chị em phải tránh lùi về sau quá xa và có thể lấy bóng sớm.

Theo thông tin trên tờ The New Yorker, Richard còn không cho phép con gái có bạn trai, "và để ngăn cản bất kỳ sự thôi thúc nào đối với việc làm mẹ sớm, Richard sẽ xé nát đầu của bất kỳ con búp bê nào mà Venus mang về nhà".

Kế hoạch để đưa Venus và Serena trở thành nhà vô địch quần vợt đã thành công ngoạn mục, với việc 2 chị em giành được tổng 30 danh hiệu Grand Slam đơn. Nhưng quyết định chuyển cả gia đình đến Compton vào đầu những năm 1980 đã dẫn đến một hậu quả bi thảm.

Con gái lớn của Oracene, Yetunde, cũng ở lại Compton, làm y tá và chăm sóc 3 đứa con của mình. Khi đang trò chuyện với bạn trai trong ô tô vào một đêm năm 2003, cô đã bị một thành viên băng đảng sát hại. Sự việc diễn ra ngay phía đối diện sân đấu, nơi các chị em cùng cha khác mẹ của cô đang học chơi quần vợt.

Serena cho biết cô đã khóc khi nhìn thấy nhân vật Yetunde trên màn ảnh trong King Richard.

Tuy nhiên, với nhiều người, Richard vẫn là một người cha vô cùng cứng rắn trong việc bảo vệ các con mình. Will Smith nhớ lại một buổi phỏng vấn trực tiếp của Venus vào năm 13-14 tuổi mà Richard đã quát vào mặt một phóng viên. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bé lúc đó khiến Will xúc động và nói rằng đó chính xác là cách anh muốn con gái nhìn mình khi anh xuất hiện.

"Sẽ không có Venus và Serena nếu không có Richard"

Không ai thực sự biết Richard nghĩ gì về bộ phim hoặc khắc họa của Will Smith về ông. Sau cuộc chia tay lùm xùm với người vợ thứ 3 - Lakeisha Graham, ông gánh chịu một loạt các cơn đột quỵ, bị mất trí nhớ và khả năng nói.

Serena khi nhận danh hiệu Grand Slam đầu tiên năm 1999.

Nhưng đối với Serena, cô vẫn luôn biết ơn người cha đã có cách nuôi dạy không giống ai với cả 2 chị em, và hiểu rõ tại sao Will Smith lại chọn cha mình làm trung tâm của bộ phim.

"Bố tôi là một người đàn ông tuyệt vời - tôi nên nói là một người đàn ông tuyệt vời - và tôi nghĩ ông ấy đã đi trước thời đại", cô nói với tờ Refinery29.

"Sẽ không có Venus và Serena nếu không có Richard" - huyền thoại quần vợt kết luận.

