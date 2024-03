Chúng Ta Của Tương Lai của Sơn Tùng M-TP bị nghi "vay mượn" cảnh phim nổi tiếng?

Ngày 8/3, Sơn Tùng M-TP tung MV Chúng Ta Của Tương Lai đóng cùng "bạn gái tin đồn" Hải Tú. Trong đó, nam ca sĩ là nhân vật chính đang cố gắng tìm cách trở về quá khứ để tìm kiếm người mình yêu. "Không ai có thể thay đổi quá khứ. Nhưng ai đó sẽ phải thử", anh nói. Trên hành trình của mình, anh đã đến 4 thế giới song song, mỗi nơi đang ở một mùa: xuân - hạ - thu - đông. Kết quả, nam chính đã khiến thế giới xung quanh nổ tung vì đi ngược lại quy luật của dòng chảy thời gian.

MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Sau khi MV Chúng Ta Của Tương Lai ra mắt, nhiều khán giả nhận xét có một cảnh không thể không khiến họ liên tưởng tới bộ phim nổi tiếng Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Đó là đoạn bối cảnh màu đông, Sơn Tùng M-TP cùng Hải Tú cùng nằm trên băng và vui vẻ trò chuyện, ngắm tuyết rơi.

Cảnh này giống hệt phân đoạn hai nhân vật chính Joel (Jim Carrey đóng) và Clementine (Kate Winslet) cùng nằm trên một mặt hồ đóng băng và ngắm sao đêm. Một số khán giả còn chỉ ra 2 tác phẩm giống nhau đến mức cùng có chi tiết cặp đôi nắm tay nhau.

Cảnh bị nghi đạo nhái trong MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Cảnh trong Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind do Michel Gondry đạo diễn là một trong những bộ phim lãng mạn nổi tiếng của Hollywood. Nội dung kể về cặp tình nhân Joel và Clementine. Sau khi chia tay, họ quyết định tìm đến một công ty chuyên cung cấp dịch vụ xóa ký ức để không còn nhớ gì về nửa kia. Tuy nhiên, hai người sau đó lại tình cờ gặp lại và một lần nữa nảy sinh tình cảm.

Có thể thấy, nội dung của bộ phim cũng khá trùng khớp với các chủ đề về quá khứ, ký ức hay tua ngược thời gian trong MV Chúng Ta Của Tương Lai mới ra mắt. Vì vậy, không ít khán giả đặt câu hỏi liệu Sơn Tùng M-TP có bị ảnh hưởng từ tác phẩm đình đám này.