'Chúng ta của 8 năm sau' tập 26: Dương bị đuổi việc

Preview tập 26 Chúng ta của 8 năm sau tiếp tục đem tới nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, ông Khiêm - vị kiến trúc sư nổi tiếng có trùng ý tưởng thiết kế Nhà Mặt Trời với Dương đã có cuộc gặp gỡ với cô và phía công ty Giang Khánh. Trước sự có mặt của mọi người, ông Khiêm minh oan cho Dương, nói rằng cô không hề đạo ý tưởng thiết kế của mình, bởi rõ ràng, thiết kế của Dương có trước của ông Khiêm. Ngoài ra, ông Khiêm cũng khá tò mò việc Dương lấy cảm hứng từ đâu để có được thiết kế thú vị này?

Những tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, thế nhưng ở đoạn cuối preview, Dương lại bất ngờ bị sếp của mình đuổi việc. Chị Du nói với Dương: "Nếu em muốn sống ở một mảnh đất chật hẹp, thu nhập thì trung bình, không có nhiều biến cố, không có nhiều áp lực trong cuộc sống thì OK. Nhưng không OK đúng chưa? Nếu OK thì sao em phải phụ thuộc vào rượu để ngủ?".

Du khuyên Dương cũng phải biết thương lấy cái bụng của mình, thương lấy cuộc đời mình. "Nếu em không nghỉ, chị cũng sẽ đuổi việc em" - sếp bất ngờ nói với Dương khiến cô ngã ngửa, còn khán giả thì đặt câu hỏi phải chăng chị Du đang cố tình làm như vậy để tạo cho Dương một cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn. Vì rõ ràng, với năng lực mà Dương có, cô có thể có một tương lai rạng rỡ hơn hiện tại.

Về cuộc hôn nhân của Tùng - Nguyệt, sau khi trở về từ chuyến công tác, Nguyệt cũng đã bắt đầu phát hiện có... mùi kỳ lạ trên giường mình. Ai cũng biết, Tùng đã trải qua một đêm mặn nồng với Thu, và chuyện này sẽ không dừng lại.

Trong khi đó, bác sĩ Tuấn ngày càng ghi điểm với ông Quảng. Bố đẻ của Dương tiếp đón vị bác sĩ rất nhiệt tình, khác hẳn thái độ với Lâm khi xưa.

Đón xem Chúng ta của 8 năm sau tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.