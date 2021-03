Chung khung hình với "mỹ nhân dao kéo" kém 9 tuổi, nhan sắc bà xã Jang Dong Gun gây choáng

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young đã chia sẻ loạt hình ảnh chụp chung cùng đàn em kém 9 tuổi là "mỹ nhân dao kéo" Han Ye Seul.

Màn đọ nhan sắc cực gắt giữa hai minh tinh đình đám xứ Hàn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong khi bà xã Jang Dong Gun lựa chọn phong cách giản dị với gương mặt được trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, thì Han Ye Seul lại hoàn toàn ngược lại.

"Mỹ nhân dao kéo" Han Ye Seul xuất hiện bên cạnh bà xã Jang Dong Gun với gương mặt được trang điểm đậm, mắt sắc bén vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng, so với Go So Young, nhan sắc của Han Ye Seul có phần già hơn hẳn đàn chị.

Đọ sắc bên cạnh Han Ye Seul, ngoại hình của bà xã Jang Dong Gun được nhận xét trẻ trung hơn hẳn đàn em kém 9 tuổi.

Hơn kém nhau 9 tuổi nhưng Go So Young thì vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên và trẻ trung, trong khi Han Ye Seul lại cho thấy sự già dặn hơn nhiều.