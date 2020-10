Khoảnh khắc hiếm hoi các mỹ nhân hàng đầu Kbiz đứng chung một khung hình, nhan sắc bà xã Jang Dong Gun vượt mặt “người đẹp thẩm mỹ” Han Ye Seul

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young đã đăng tải những bức hình ghi lại khoảnh khắc hội ngộ hai mỹ nhân Han Ye Seul và Lee Hye Young.

Đây là lần hiếm hoi, bà xã Jang Dong Gun hẹn hò ăn tối cùng hai cô bạn thân là Han Ye Seul và Lee Hye Young do dịch bệnh kéo dài. Trong loạt hình được đăng tải, Go So Young gây chú ý khi diện chiếc váy đen với phần viền cổ màu trắng trẻ trung.

Bà xã Jang Dong Gun đọ sắc bên cạnh Han Ye Seul.

Trong khi đó, nữ diễn viên Lee Hye Young trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo hai dây. Về phần Han Ye Seul, “mỹ nhân thẩm mỹ” diện một bộ trang phục màu đen với phần cổ chữ V, trang điểm đậm đúng phong cách của cô.

Tuy hơn Han Ye Seul 9 tuổi nhưng nhan sắc của bà xã Jang Dong Gun lại được nhận xét là trẻ trung và xinh đẹp hơn hẳn đàn em. Dù trang điểm khá nhạt nhưng Go So Young vẫn giữ được nét trẻ trung và tươi tắn, trong khi nữ diễn viên Han Ye Seul lại trông khá già.

Nguồn: Naver