Chung kết "Thanh xuân có bạn 2": Ngu Thư Hân mất trắng vị trí center vào tay Lưu Vũ Hân

Chung kết chương trình Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You) đã diễn ra vào tối 30/5. Top 9 thí sinh xuất sắc nhất sẽ debut trong nhóm nhạc nữ THE NINE bao gồm: Lục Kha Nhiên, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường, An Kì, Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ, Ngu Thư Hân và Lưu Vũ Hân.

Từ khóa “Chung kết Thanh xuân có bạn 2” đang chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạnh Hot Search. Dựa theo kết quả công bố, Lưu Vũ Hân đã trở thành người chiến thắng khi sở hữu số lượng bầu chọn cao nhất.

Thí sinh này sẽ đảm nhận vị trí center trong nhóm nhạc THE NINE sắp ra mắt. Dù có độ nổi tiếng cao nhất nhưng Ngu Thư Hân chỉ đứng thứ hai. Khán giả không có nhiều bất ngờ về kết quả này khi nhiều người đã dự đoán được danh sách thí sinh sẽ góp mặt trong đội hình ra mắt nhóm nhạc THE NINE từ sớm.

Lưu Vũ Hân đứng vị trí thứ nhất.

Ngu Thư Hân đứng vị trí thứ hai.

Hứa Giai Kỳ đứng vị trí thứ ba.

Dụ Ngôn đứng vị trí thứ tư.

Tạ Khả Dần đứng vị trí thứ năm.

An Kỳ đứng vị trí thứ sáu.

Triệu Tiểu Đường đứng vị trí thứ bảy.

Khổng Tuyết Nhi đứng vị trí thứ tám.

Lục Kha Nhiên đứng vị trí thứ chín.

Lưu Vũ Hân sinh ngày 20/4/1997 tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Mẹ của cô là một diễn viên chuyên nghiệp từng biễu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ. Vào thời điểm 8 tuổi, Lưu Vũ Hân đã bắt đầu học chơi piano và luyện tập vũ đạo. Lưu Vũ Hân gia nhập làng giải trí khi quyết định tham gia chương trình Hướng về phía trước đi và Thiếu niên vào năm 2012.

Lưu Vũ Hân.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong cuộc thi Võ lâm tranh bá để thể hiện tài năng. Vũ đạo xuất sắc của Lưu Vũ Hân được Kim Tinh nhận xét bằng những lời khen có cánh: “Em đã diệt sạch những cỗ máy nhảy mang tên nam giới rồi. Em chính là cỗ máy nhảy xịn nhất”. Trước khi đến với chương trình Thanh xuân có bạn 2, Lưu Vũ Hân từng ra mắt trong nhóm nhạc Ladybees vào năm 2015.