Trong tập 9 của chương trình Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You), danh sách 9 thí sinh sở hữu số phiếu bầu chọn nhiều nhất đã được tiết lộ bao gồm: Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường, An Kỳ, Vương Thừa Tuyển, Trần Giác, Tạ Khả Dần, Lưu Vũ Hân và Khổng Tuyết Nhi.

Bên cạnh những thí sinh này, 51 người khác cũng xuất sắc vượt qua vòng loại đầu tiên để tiến vào đêm công diễn thứ hai.

Điều này đồng nghĩa với việc hơn 40 thí sinh khác phải rời khỏi chương trình. Trong danh sách 9 người đứng đầu, Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân trở thành hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Khổng Tuyết Nhi.

An Kỳ.

Lưu Vũ Hân.

Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân.

Trần Giác.

Vương Thừa Tuyển.

Tạ Khả Dần.

Hứa Giai Kỳ.

Cách đây không lâu, Khổng Tuyết Nhi vướng lùm xùm làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm người khác. Một tài khoản tự nhận là bạn gái cũ của Gia Nghệ đã lên tiếng tố cáo Khổng Tuyết Nhi quan hệ lén lút với thành viên nhóm nhạc UNINE. Trong thời gian bạn gái Gia Nghệ mang thai, cô đã âm thầm hẹn hò cùng nam ca sĩ tại một nhà hàng. Thậm chí, Gia Nghệ còn dùng tiền của người yêu để mua mỹ phẩm và tai nghe cho Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi.

Ngay sau đó, công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận lùm xùm tình cảm giữa Khổng Tuyết Nhi và Gia Nghệ. Tuy nhiên, bạn gái Gia Nghệ lại tiếp tục tung bằng chứng khiến dư luận đổi chiều chỉ trích Khổng Tuyết Nhi. Giữa làn sóng phẫn nộ, cô vẫn xuất sắc lọt vào danh sách 9 thí sinh có số phiếu bầu chọn nhiều nhất.

Gia Nghệ

Trong top 9 thí sinh ở vòng loại đầu tiên, Ngu Thư Hân là người có khả năng vũ đạo và thanh nhạc yếu kém. Hầu hết các gương mặt sở hữu số phiếu bầu chọn nhiều nhất đều xuất thân từ lớp A, nơi quy tụ thí sinh tài năng. Tuy nhiên, Ngu Thư Hân chỉ là thí sinh của lớp D và chưa từng có đột phá trong thời gian qua.

Ngu Thư Hân.

Dù không sở hữu tài năng nổi bật nhưng cô luôn đứng đầu bảng nhân khí trong chương trình. Cộng đồng người hâm mộ của Ngu Thư Hân thống trị bảng xếp hạng hoạt động tích cực nhất. Chưa dừng ở đó, video Ngu Thư Hân biểu diễn còn lọt top 5 fancam có nhiều lượt xem. Kể từ khi tham gia Thanh xuân có bạn 2, Ngu Thư Hân thường xuyên xuất hiện trên bảng Hot Search. Sự nổi tiếng đã giúp cô vượt mặt nhiều người khác để đứng cạnh các thí sinh xuất sắc nhất trong chương trình.

Chương trình Thanh xuân có bạn 2 phát sóng vào tối thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần trên kênh iQiyi.