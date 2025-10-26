Chung kết Mathnasium Championship 2025 khu vực Miền Bắc: 18 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện

Ngày 26/10/2025, Vòng Chung kết Mathnasium Championship 2025 khu vực Miền Bắc đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 182 thí sinh. Trải qua các phần thi gay cấn và đầy kịch tính, 18 thí sinh xuất sắc nhất của 6 Level đã được vinh danh với các giải Nhất, Nhì và Ba, khép lại một mùa tranh tài ấn tượng, lan tỏa tinh thần học tập tích cực và niềm say mê Toán học.

Hành trình 10 năm lan tỏa niềm yêu thích Toán học

Khởi đầu từ năm 2015, Mathnasium Championship đã trải qua một hành trình kiên định gieo mầm tư duy, nuôi dưỡng niềm yêu thích học Toán và dùng Toán để phát triển tư duy vượt trội cho nhiều thế hệ học sinh trên khắp cả nước. Trải qua 10 năm, cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn với những con số ấn tượng: nhận được sự hưởng ứng và đồng hành từ hơn 1.000 trường học công lập, tư thục và quốc tế; vinh danh 120 gương mặt Quán quân xuất sắc; trao tặng học bổng và mang Phương pháp Toán tư duy Mathnasium đến với hàng ngàn học sinh và phụ huynh.

Bà Nguyễn Thanh Hoàng Diễm, Tổng Giám Đốc hệ thống Mathnasium Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc cuộc thi Mathnasium Championship mùa thứ 10, đánh dấu hành trình 10 năm khai phóng Tư duy.

Bà Nguyễn Thanh Hoàng Diễm - CEO Mathnasium Việt Nam chia sẻ: “Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt - 10 năm Mathnasium Championship đồng hành cùng các thế hệ học sinh trong hành trình khai phóng tài năng Toán Tư duy. Ban đầu, cuộc thi được tổ chức dành riêng cho học viên Mathnasium để các em được cọ sát, rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin.

Sau đó, cuộc thi thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các em học sinh và quý phụ huynh nên được mở rộng trên cả nước. Qua cuộc thi, Mathnasium mong muốn trao đến các em học sinh cơ hội được tiếp cận với một phương pháp học tập tiên tiến, góp phần định hình và phát triển năng lực tư duy toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của các em”.

Lễ khai mạc chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi Mathnasium Championship 2025 - Hành trình 10 năm khai phóng tư duy

Ba vòng thi - Hành trình rèn luyện bản lĩnh và tư duy

Mathnasium Championship 2025 chính thức khởi động từ ngày 20/08/2025, gồm ba vòng thi: Sơ kết, Bán kết và Chung kết. Đối tượng tham dự là học sinh từ 6 đến 11 tuổi trên toàn quốc, được chia thành 6 level thi tương ứng với các khối lớp.

Vòng Sơ kết diễn ra từ ngày 15/09 đến 29/09/2025 với hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website chính thức của cuộc thi, tạo điều kiện để thí sinh trên khắp cả nước dễ dàng tham gia. Ban Tổ chức đã xét chọn 3.227 thí sinh có kết quả tốt nhất bước tiếp vào vòng Bán kết.

Vòng Bán kết được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/10/2025 theo hình thức thi trực tiếp tại 28 Trung tâm Mathnasium trên toàn quốc. Kết thúc vòng thi này, 471 thí sinh có thành tích cao nhất đã được xác định để bước vào tranh tài tại Vòng Chung kết.

Sau 2 tiếng tranh tài đầy sôi nổi và không kém phần kịch tính, căng thẳng,182 thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Mathnasium Championship 2025 khu vực miền Bắc đã hoàn thành phần thi của mình.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục Việt Nam; Cố vấn chuyên môn cấp cao của cuộc thi cho biết: “Ba vòng thi với ba hình thức thi khác nhau cùng rất nhiều câu hỏi đa dạng về kiến thức và kỹ năng xử lý là thử thách tuyệt vời cho các em. Điều này thật sự cần thiết vì trong thực tế các em luôn phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ và phức tạp, khả năng đối mặt với áp lực và giải quyết vấn đề tự tin, hiệu quả là chìa khóa cho sự thành công, trong cả học tập và cuộc sống".

Hình 7: PGS. TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục VN đồng thời là Cố vấn chuyên môn cấp cao cuộc thi Mathnasium Championship mùa 10

Kết quả Chung kết khu vực Miền Bắc

Level 1:

Giải Nhất: Nguyễn Khắc Huy – SBD: 117

Giải Nhì: Đỗ Nguyên – SBD: 132

Giải Ba: Nguyễn Đinh Quỳnh Như – SBD: 135

Level 2:

Giải Nhất: Vũ Minh Khang – SBD: 209

Giải Nhì: Vũ Lê Quang Dũng – SBD: 206

Giải Ba: Trần Đình Tùng – SBD: 227

Thí sinh xuất sắc nhất của mỗi level được nhận giải thưởng Nhất, Nhì, Ba với nhiều phần quà và học bổng giá trị từ Ban Tổ Chức

Level 3:

Giải Nhất: Nguyễn Ngọc Bảo Sơn – SBD: 325

Giải Nhì: Vũ Tuấn Minh – SBD: 313

Giải Ba: Vũ Đức Huy – SBD: 309

Level 4:

Giải Nhất: Lê Chí Kiên – SBD: 411

Giải Nhì: Phạm Đức Khang – SBD: 408

Giải Ba: Trần Minh Quang – SBD: 420

Level 5:

Giải Nhất: Nguyễn Xuân Đức Minh – SBD: 520

Giải Nhì: Trần Ngọc Duy – SBD: 506

Giải Ba: Lê Xuân Nam – SBD: 524

Level 6:

Giải Nhất: Lê Phúc Bảo Lâm – SBD: 614

Giải Nhì: Bùi Quang Phúc Hiếu – SBD: 609

Giải Ba: Nguyễn Trường Phúc – SBD: 622

Em Nguyễn Bùi Đức Dũng – Quán quân cuộc thi Mathnasium Championship 2017 và 2018, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế

Chuẩn bị cho Chung kết khu vực Miền Nam

Sau sự kiện tại Hà Nội, Vòng Chung kết Mathnasium Championship 2025 khu vực Miền Nam sẽ diễn ra vào ngày 02/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 289 thí sinh để tìm ra 18 gương mặt xuất sắc nhất cho các giải thưởng Nhất, Nhì và Ba.

Giáo sư Larry Martinek - Người sáng lập Phương pháp Mathnasium gửi lời chúc mừng đến các em học sinh và Mathnasium Việt Nam tại vòng Chung kết năm nay: “Tôi rất tự hào khi Mathnasium Championship đã bước sang năm thứ 10. Trong thập kỷ qua, các bạn đã mang đến cho hàng ngàn trẻ em cơ hội phát triển kỹ năng Toán học và sự tự tin một cách thật ý nghĩa.

Xin chúc mừng toàn thể đội ngũ Mathnasium Việt Nam và những học sinh tham gia cuộc thi. Hãy tận hưởng thách thức này, nỗ lực hết mình và nhớ rằng Toán học có thể mở ra rất nhiều cánh cửa cho em”.

Giáo sư Larry Martinek- Người sáng lập Phương pháp Mathnasium – Trưởng hội đồng chuyên môn cuộc thi gửi lời chúc mừng đến các em học sinh và Mathnasium Việt Nam tại vòng Chung kết năm nay

Được biết, Mathnasium Championship 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm hành trình lan tỏa niềm yêu thích Toán học, khẳng định nỗ lực của Mathnasium Việt Nam trong việc đồng hành cùng học sinh trên con đường phát triển tư duy và khám phá tri thức.