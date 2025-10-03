Ban tổ chức cuộc thi tiếng Việt bị bà mẹ Đà Nẵng "nhắc nhở": Hội phụ huynh có con lớp 1 đọc xong cười ngất!

Một bà mẹ ở Đà Nẵng mới đây đã chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" khi con mình tham gia 1 cuộc thi tiếng Việt trên mạng. Theo đó, cậu bé nhất quyết không chịu làm một câu bài tập, chỉ vì… hình quả dưa hấu trên đề thi "in sai".

Theo lời bà mẹ, trong đề thi có câu yêu cầu học sinh phân loại hình ảnh các loại quả. Ban tổ chức in một quả dưa hấu tròn tròn, sọc sọc. Thế nhưng cậu con trai lớp 1 lại nhất mực phản đối: "Cái này không phải dưa hấu thường, cái này là dưa hấu không hạt. Con biết rõ vì mẹ hay mua cho con ăn!". Kết quả, hai mẹ con phải tranh luận suốt… 10 phút mà cậu bé vẫn không chịu xếp quả dưa hấu vào một trong hai ô được đưa ra.

"Xin ban tổ chức lần sau in hình quả dưa hấu dài giúp em với ạ, chứ in quả tròn sọc sọc nó bảo dưa hấu không hạt, nó không chịu làm", bà mẹ than thở. Câu chuyện vừa đăng lên mạng xã hội lập tức khiến hội phụ huynh có con lớp 1 "cười ná thở".

Không ít phụ huynh khác cũng nhanh chóng "chia sẻ nỗi đau chung" khi kể lại các tình huống khó đỡ của con mình. Một mẹ kể: "Bé 2018 nhà tôi làm bài đếm hình vuông. Nó lấy thước đo từng cạnh, thấy lệch một chút xíu là bảo không phải hình vuông, không chịu tính".

Một bà mẹ khác thì rầu rĩ: "Làm tiếng Việt điền câu vào ô trống: 'Hàng ngày em thức dậy nhờ…". Đáp án có: tiếng gà gáy, tiếng gọi của mẹ, tiếng báo thức đồng hồ. Nó không chọn cái nào cả, bảo: 'Hàng ngày con dậy nhờ bố gọi chứ, mẹ chưa bao giờ gọi con'. Thế là kiên quyết để trống.

Chưa hết, có bé còn đưa trí tưởng tượng đi xa hơn nhiều. Một phụ huynh bật mí: "Trong câu hỏi chọn quả mà cô Tấm chui ra, có sẵn đáp án là quả thị. Con gái tôi nhất định không chịu, khẳng định Cô Tấm phải chui ra từ quả sầu riêng mới đúng, vì sầu riêng to thì mới chui lọt.

Một phụ huynh dí dỏm: "May mà con tôi chưa biết chanh cũng có loại không hạt. Nếu không thì chắc lại tranh luận nảy lửa với cô giáo mất".

Người lớn đôi khi quen suy nghĩ theo 'đáp án chuẩn', nhưng trẻ con thì lại rất thực tế, bám sát những gì chúng được trải nghiệm hằng ngày. Thế mới biết nuôi con vừa mệt vừa vui, vì logic của tụi nhỏ nhiều khi khiến người lớn cạn lời.

Dưới góc nhìn hài hước, những câu chuyện này khiến ai cũng phì cười. Nhưng đằng sau đó cũng có một điều đáng để suy ngẫm: trẻ con thực sự quan sát cuộc sống rất kỹ, và luôn có cách lý giải riêng. Chúng không ngại đặt câu hỏi, không ngại phản biện, và nhiều khi lý lẽ ấy lại có phần… hợp lý theo cách của chúng.

Với người lớn, việc này đôi khi gây rắc rối trong lúc làm bài thi. Nhưng nếu nhìn xa hơn, đó là sự sáng tạo, là khả năng độc lập suy nghĩ, những điều mà giáo dục hiện đại luôn mong muốn nuôi dưỡng.

Có lẽ, ban tổ chức cuộc thi tiếng Việt online cũng không ngờ rằng, chỉ vì một bức hình quả dưa hấu tròn trịa mà gây ra bao trận cười cho cả phụ huynh lẫn cộng đồng mạng. Nhưng suy cho cùng, đó lại là "gia vị" làm cho việc học của con trẻ thêm phần thú vị và đáng nhớ.