Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 25: Ngược dòng và cú nhấn chuông chiến thuật

Bốn thí sinh tranh tài Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gồm: Lê Quang Duy Khoa ( THPT chuyên Quốc học – Huế , thành phố Huế), Đoàn Thanh Tùng 9THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà), Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Bốn thí sinh tranh tài trận Chung kết năm Olympia 25: Duy Khoa, Thanh Tùng, Bảo Khánh, Nhựt Lam. Ảnh: Dương Triều

Phần thi Khởi động , bốn thí sinh trải qua hai lượt thi riêng và lượt thi chung đầy căng thẳng. Mỗi câu trả lời chính xác mang lại 10 điểm cho thí sinh. Sau qua hai lượt thi, Bảo Khánh tạo được ưu thế dẫn đầu với 65 điểm. Tiếp đến, Duy Khoa 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm, Thanh Tùng 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật , ẩn số cần tìm có 21 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Văn học… là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể, thể hiện nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân lao động về tự nhiên, xã hội nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. Cả 4 thí sinh ghi điểm 10 với đáp án “Dân gian”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Đêm trắng (tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn NSND Xuân Bắc), Vòng tròn bội bạc (tác giả Chu Lai, đạo diễn NSND Nguyễn Trung Hiếu), Bắt quỷ (tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn NSƯT Bùi Như Lai) là những tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu nào?. Thanh Tùng là thí sinh duy nhất ghi điểm với đáp án “Kịch nói”.

Ngay liền đó, Thanh Tùng nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và đưa ra đáp án chính xác là “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” . Với sự liều lĩnh, chính xác này, nam sinh Khánh Hoà đã nhảy vọt từ cuối đoàn đua lên vị trí dẫn đầu.

Sau phần thi thứ hai này, Thanh Tùng ghi được 100 điểm, Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm, Nhựt Lam 45 điểm.

Thanh Tùng giải mã ẩn số

Phần thi Tăng tốc với 4 cơ hội bứt phá. Sau 4 cơ hội tăng tốc, Thanh Tùng tiếp tục vững ngôi đầu với 210 điểm, Bảo Khánh 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm, Nhựt Lam 135 điểm.

"Sao đổi ngôi"

Phần thi Về đích , Thanh Tùng với 210 điểm dẫn đầu đoàn đua là thí sinh thi đầu tiên.

Thanh Tùng với 210 điểm dẫn đầu đoàn đua là thí sinh thi đầu tiên thi Về đích. Cậu lựa chọn gói câu hỏi cùng có giá trị 20 điểm. Thanh Tùng để các thí sinh có cơ hội trả lời, nhưng không ai ghi được điểm. Thanh Tùng về vị trí với 210 điểm. Ba thí sinh cùng chơi bị trừ điểm.

Bảo Khánh trong lượt thi Về đích của mình ở trận Chung kết. Ảnh: Dương Triều

Bảo Khánh bước vào phần thi về đích của mình với 175 điểm. Cậu lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm.

Câu hỏi đầu tiên: “Mười chính sách của Việt Minh” và “Lịch sử nước ta” là hai tác phẩm của CHủ tịch Hồ Chí Minh, đều có câu thơ cuối cùng giống hệt nhau. Câu thơ ấy gồm bốn từ, tám chữ, nêu lên bốn yếu tố tạo nên sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết của dân tộc. Hãy cho biết nội dung chính xác của câu thơ ấy. Bảo Khánh ghi thêm 20 điểm, bám sát thí sinh dẫn đầu.

Câu hỏi thứ hai: Ngày 21/2/2025, Chính phủ nước ta đã ra Tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ. Theo đó, đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lãnh thổ đất liền Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ gồm các đoạn thẳng nối liền các điểm từ A11 đến A24. Trong đó điểm A11 và A24 lần lượt là hai đảo nào? Với đáp án chính xác là đảo Cồn Cỏ và đảo Trà Cổ. Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu.

Câu hỏi thứ ba: R-45B là chất làm lạnh thế hệ mới, có tiềm năng thay thế các chất làm lạnh không thân thiện với môi trường, ảnh hưởng đến tầng ozone. R-45B được tạo nên bởi những nguyên tố hoá học nào? Bảo Khánh tiếp tục có câu trả lời chính xác để củng cố vị trí dẫn đầu của mình.

Với lượt thi về đích hoàn hảo, nam sinh chuyên Hà Nội – Amsterdam đã vươn lên dẫn đầu 245 điểm.

Cổ động viên đến từ trường Hà Nội - Amsterdam vỡ oà cảm xúc khi Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu. Ảnh: Duy Phạm

Duy Khoa với 140 điểm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 30 điểm. Duy Khoa để Nhựt Lam giành được điểm câu hỏi đầu; để Bảo Khánh có cơ hội trả lời ở câu thứ hai. Ở câu hỏi cùng chọn Ngôi sao hi vọng, Duy Khoa trả lời thành công để về vị trí với 180 điểm.

Nhựt Lam là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi Về đích. Với tinh thần quyết tâm, Nhựt Lam lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm. Sau câu hỏi đầu tiên không thành công, Nhựt Lam đã giành điểm câu thứ hai có chọn Ngôi sao hi vọng mở ra cơ hội giành chức vô địch nếu ghi điểm ở câu cuối cùng.

Tuy nhiên, trước câu hỏi khó: Những virus nào sau đây có hệ gene là DNA: virus viêm gan B, virus thuỷ đậu, virus sốt xuất huyết, Coronavirus?, Nhựt Lam đã không thể chinh phục. Bảo Khánh liền nhấn chuông giành được quyền trả lời và không thể ghi điểm.

Bảo Khánh tập trung cao độ ở lượt thi về đích của Nhựt Lam. Ảnh: Dương Triều

Thời điểm Nhựt Lam không thể ghi điểm ở câu hỏi về đích cuối cùng, Thanh Tùng đang có 210 điểm, Duy Khoa 180 điểm, Bảo Khánh 230 điểm. Nếu Thanh Tùng giành quyền trả lời và trả lời chính xác sẽ soán ngôi dẫn đầu của Bảo Khánh. Trước tình huống này, đối với Bảo Khánh, việc giành được quyền trả lời ở câu hỏi cuối này có tính chất quan trọng, quyết định (hơn việc có ghi được thêm điểm) để không đánh rơi chức vô địch.

Kết quả chung cuộc Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 , nam sinh Hà Nội – Amsterdam Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) giành chức vô địch với 215 điểm.

Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) về Nhì với 210 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp) 205 điểm và Lê Quang Duy Khoa ( THPT chuyên Quốc học – Huế , thành phố Huế) 180 điểm.