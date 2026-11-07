Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: Thanh Thuỷ - Hà Trúc Linh đọ visual nét căng trên thảm đỏ!

Tối 7/11, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Sau hành trình dài tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Hà Trúc Linh, đêm thi được mong chờ không chỉ bởi màn tranh tài của các thí sinh mà còn bởi sự xuất hiện của dàn Hoa hậu, Á hậu trên thảm đỏ.

Chiếm spotlight tại sự kiện là Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy. Người đẹp lựa chọn thiết kế đầm đỏ rực rỡ, kết hợp kiểu tóc được tạo kiểu cầu kỳ, mang đến diện mạo nổi bật và thần thái tự tin. Với danh hiệu Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy tiếp tục thu hút ống kính truyền thông mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện nhan sắc.

Hoa hậu Thanh Thuỷ xuất hiện trong váy đỏ quyền lực

Cận nhan sắc nổi bật của Hoa hậu Thanh Thuỷ ở sự kiện

Trong khi đó, đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh xuất hiện dịu dàng trong chiếc đầm hồng nhạt với những chi tiết đính kết tỉ mỉ. Sau hơn một năm đăng quang, người đẹp ngày càng quen thuộc với vai trò đại diện nhan sắc, thường xuyên góp mặt tại các hoạt động và sự kiện lớn. Màn hội ngộ giữa Thanh Thủy và Hà Trúc Linh cũng trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý trên thảm đỏ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh sắp kết thúc nhiệm kỳ

Khung hình đọ sắc gây sốt của Trúc Linh và Thanh Thuỷ

Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi cũng góp mặt, gây chú ý với diện mạo ngày càng trưởng thành, mặn mà sau hơn một năm đăng quang. Sự xuất hiện của các người đẹp từng bước ra từ những cuộc thi nhan sắc lớn khiến thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trở thành màn hội ngộ đáng chú ý của dàn mỹ nhân Việt.

Á hậu Châu Anh

Á hậu Vân Nhi

Chỉ vài giờ nữa, top 3 sẽ chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024

Bên cạnh phần thi của các thí sinh, đêm Chung kết còn có chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc. Các tiết mục được kỳ vọng mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, dance hiện đại đến âm hưởng dân gian. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là bộ đôi MC Đức Bảo và Khánh Vy.

Đêm thi khép lại hành trình tìm kiếm cô gái hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mở ra chặng đường mới cho chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước thời khắc chuyển giao nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh cũng gửi lời nhắn nhủ đến người kế nhiệm bằng những chia sẻ chân thành. Nàng hậu bày tỏ: "Điều Linh muốn nhắn nhủ đến tân Hoa hậu là đôi khi ánh hào quang có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, ngột ngạt, nhưng đừng vì thế mà quên đi lý do ban đầu mình lựa chọn hành trình này. Chúng ta bước đi không chỉ để bản thân được tỏa sáng, mà còn để những người xung quanh có thêm cơ hội tỏa sáng. Đó chính là tinh thần cống hiến và làm những điều có ích cho cộng đồng".

Hà Trúc Linh cũng mong người kế nhiệm luôn giữ được tinh thần tích cực, bản lĩnh và sự tỉnh táo để vững vàng trên hành trình mới. Đặc biệt, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của dấu ấn cá nhân: "Đặc biệt, hãy luôn thể hiện được màu sắc cá nhân, bởi mỗi người đều có một câu chuyện và dấu ấn riêng. Linh chúc bạn sẽ ngày càng rực rỡ và thành công trên con đường mình đã lựa chọn".

Hoa hậu Hà Trúc Linh đặt nhiều kỳ vọng ở người kế nhiệm

Ảnh: Hoa hậu Việt Nam