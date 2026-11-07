Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt với váy đỏ rực trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, màn đọ sắc Hà Trúc Linh gây chú ý

Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Trước giờ diễn ra đêm thi, thảm đỏ sự kiện trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu nổi tiếng. Trong đó, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý khi xuất hiện từ sớm.

Thanh Thủy lựa chọn thiết kế đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ rực rỡ, nổi bật với phần chân váy xòe bồng cùng những đường xếp nếp uốn lượn mềm mại. Thiết kế tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, đồng thời tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ của nàng hậu. Giữa không khí nhộn nhịp của thảm đỏ, sắc đỏ nổi bật giúp Thanh Thủy trở thành tâm điểm của nhiều ống kính truyền thông.

Đồng hành cùng Thanh Thủy tại sự kiện còn có nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và đạo diễn Lê Thiện Viễn. Cả hai đều đảm nhận vai trò giám khảo tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thanh Thủy hội ngộ Hà Trúc Linh, hai nàng hậu cùng tỏa sáng

Bên cạnh màn xuất hiện nổi bật của Thanh Thủy, khoảnh khắc cô đứng chung khung hình với Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên thảm đỏ. Hai người đẹp cùng khoe sắc trước ống kính, tạo nên màn hội ngộ đặc biệt giữa các thế hệ Hoa hậu Việt Nam.

Trước đó, Thanh Thủy từng là người trao lại vương miện cho Hà Trúc Linh. Tại đêm chung kết ở Đồ Sơn lần này, Hà Trúc Linh sẽ thực hiện màn final walk, khép lại nhiệm kỳ và trao vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam.

Sự xuất hiện của hai nàng hậu vì thế không chỉ góp phần làm nóng bầu không khí thảm đỏ mà còn gợi nhắc khoảnh khắc chuyển giao vương miện đáng nhớ. Nếu Thanh Thủy gây ấn tượng với sắc đỏ rực rỡ thì màn hội ngộ Hà Trúc Linh càng khiến những khung hình tại sự kiện thêm thu hút.

Không khí chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nóng lên trước giờ G

Trước giờ diễn ra đêm thi, đông đảo khán giả và người thân các thí sinh đã đổ về Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Khoảng 18h30, những hàng ghế đầu tiên trong khu vực có sức chứa 7.000 khán giả bắt đầu được lấp đầy. Gia đình các thí sinh Bùi Mai Linh và Nguyễn Thị Thúy Linh cũng có mặt từ sớm để cổ vũ.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 quy tụ 25 thí sinh xuất sắc nhất sau ba tháng đồng hành và rèn luyện. Các người đẹp sẽ lần lượt trải qua những phần thi quan trọng để lựa chọn Top 15, Top 10, Top 5 và cuối cùng là chủ nhân các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2.

Đêm thi diễn ra trên sân khấu ngoài trời mang chủ đề Dệt miền thanh xuân, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế sử dụng những đường cong mềm mại, kết hợp các lớp kiến trúc và hệ cánh cửa cách điệu từ hình ảnh những chiếc lá, tượng trưng cho hành trình trưởng thành của 25 thí sinh.

Bên cạnh phần thi nhan sắc, chương trình còn có sự góp mặt của Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc. Hai MC Đức Bảo và Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung kết.

Trong khi khán giả chờ đợi chủ nhân mới của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, sự xuất hiện của Thanh Thủy cùng màn hội ngộ Hà Trúc Linh đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc nổi bật ngay từ thảm đỏ.