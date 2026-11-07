Phim Trung Quốc thay đổi hoàn toàn giới giải trí: Dàn cast vươn tầm quốc tế, tạo cơn sốt chưa từng có tiền lệ

Nếu Trần Tình Lệnh năm 2019 không trở thành hiện tượng, nếu hai vai diễn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ được giao cho những diễn viên khác, liệu lịch sử giải trí Hoa ngữ có đi theo một hướng hoàn toàn khác? Đây đang là giả thuyết đang được cư dân mạng Trung Quốc bàn luận sôi nổi trên Weibo. Một bài đăng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và vô số bình luận đã khơi lại câu chuyện tuyển chọn diễn viên của bộ phim đình đám một thời, đồng thời đặt ra câu hỏi về tầm ảnh hưởng thực sự của tác phẩm đối với ngành công nghiệp giải trí xứ tỷ dân.

Bài đăng nhận định rằng vào năm 2018, Trần Tình Lệnh thực chất là một dự án không mấy ai muốn nhận. Cuối cùng, hai vai chính lại được giao cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, những diễn viên khi ấy gần như vô danh. Một bình luận khác cũng chỉ ra nghịch lý thú vị: nếu Trần Tình Lệnh không bùng nổ, có lẽ làn sóng hàng loạt phim chuyển thể đam mỹ được khởi động sau đó đã không xuất hiện.

Trần Tình Lệnh là bộ phim cổ trang huyền huyễn phát sóng năm 2019, chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Tác phẩm xoay quanh Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) và Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác), hai người trẻ thuộc những gia tộc tu tiên khác nhau, cùng trải qua biến cố, hiểu lầm và những cuộc chiến liên quan đến bí mật của giới tu tiên. Bộ phim có sự tham gia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng dàn diễn viên trẻ như Mạnh Tử Nghĩa, Vu Bân, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan...

Thời điểm dự án được chuẩn bị vào năm 2018, việc chuyển thể một tiểu thuyết đam mỹ đình đám thành phim truyền hình là canh bạc không hề dễ dàng. Khi ấy, dòng phim đam cải chưa có một thị trường đủ lớn và ổn định để các nhà sản xuất tự tin đặt cược. Đề tài này vừa có nguy cơ gây tranh cãi về mức độ cải biên nguyên tác, vừa đối diện những giới hạn trong quá trình thể hiện mối quan hệ giữa hai nhân vật nam trên màn ảnh. Sở hữu một IP nổi tiếng không đồng nghĩa với việc bộ phim chắc chắn thành công, thậm chí lượng độc giả đông đảo còn khiến áp lực chuyển thể trở nên lớn hơn.

Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất cũng không phải tập hợp những tên tuổi hàng đầu của ngành truyền hình. Đạo diễn Trần Gia Lâm chưa có nhiều tác phẩm đình đám, nhà sản xuất kiêm biên kịch chính Dương Hạ cũng chưa phải cái tên đủ sức tạo bảo chứng thương mại. Dàn diễn viên chủ yếu thuộc thế hệ 9X, phần lớn chưa có lượng người hâm mộ đông đảo. Khi ấy, Tiêu Chiến vẫn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp sau khi ra mắt cùng nhóm X NINE, còn Vương Nhất Bác được biết đến với tư cách thành viên UNIQ, chưa đạt đến mức độ nổi tiếng đại chúng như hiện tại. Không ai có thể dự đoán hai cái tên này sẽ trở thành một trong những cặp diễn viên tạo ra sức ảnh hưởng lớn nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2019.

Thậm chí, bản thân quá trình phát sóng cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Trần Tình Lệnh lên sóng ngày 27/6/2019 với điểm Douban ban đầu chưa đến 5/10, đối diện nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất, tạo hình, kỹ xảo và mức độ trung thành với nguyên tác. Tuy nhiên, khi các tập phim tiếp tục được phát hành, phản ứng của khán giả dần thay đổi. Điểm số tăng lên và cuối cùng ổn định ở mức 7,7/10, một bước nhảy vọt hiếm thấy ở làng phim Trung. Từ một dự án bị nghi ngờ về khả năng thành công, bộ phim từng bước trở thành hiện tượng của mùa hè năm đó.

Thành công của Trần Tình Lệnh thể hiện rõ nhất qua sự nghiệp của hai diễn viên chính. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như bước sang một trang mới sau khi phim phát sóng. Từ những gương mặt chưa có nhiều sức ảnh hưởng, cả hai nhanh chóng trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu, liên tục góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện thời trang và dự án giải trí lớn.

Tiêu Chiến tiếp tục ghi dấu ấn với Đấu La Đại Lục, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Ngọc Cốt Dao cùng nhiều tác phẩm điện ảnh. Trong khi đó, Vương Nhất Bác mở rộng hoạt động sang màn ảnh rộng qua Vô Danh, Trường Không Chi Vương, Nhiệt Liệt, Truy Phong Giả... Cả hai không chỉ có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc mà còn xây dựng cộng đồng người hâm mộ quốc tế, đưa tên tuổi vượt khỏi thị trường nội địa. Không chỉ hai nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đổi đời sau bộ phim, Trần Tình Lệnh còn trở thành bệ phóng nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa, từng bước giúp cô mở rộng độ nhận diện với khán giả qua các tác phẩm như Tương Dạ 2, Trầm Vụn Hương Phai, Cửu Trùng Tử, Thượng Công Chúa...

Hơn thế nữa, Trần Tình Lệnh còn thay đổi cách các nhà sản xuất nhìn nhận dòng phim chuyển thể đam mỹ. Thành công của tác phẩm cho thấy tiềm năng thương mại từ những IP có sẵn cộng đồng độc giả, đặc biệt khi kết hợp với dàn diễn viên trẻ và sức lan tỏa của fandom. Tháng 8/2019, Tencent Video triển khai hình thức xem trước có trả phí với sáu tập cuối của phim. Khán giả đã đăng ký VIP vẫn phải trả thêm 30 NDT để mở khóa. Theo những con số được truyền thông Trung Quốc lan truyền, riêng hình thức này được cho là mang về khoảng 156 triệu NDT, tương đương hơn 550 tỷ đồng. Nhạc phim, album kỹ thuật số, sản phẩm lưu niệm và concert quy tụ dàn diễn viên cũng tiếp tục khai thác sức nóng từ cộng đồng người hâm mộ.

Đến năm 2021, Trần Tình Lệnh đã đạt hơn 9,5 tỷ lượt phát trực tuyến, với hơn 1,5 triệu lượt đánh giá trên Douban. Những con số này cho thấy sức sống hiếm có của một bộ phim đã kết thúc phát sóng từ lâu. Thành công ấy nhanh chóng tạo ra hiệu ứng dây chuyền, mở đầu cho làn sóng dự án chuyển thể đam mỹ thường được gọi là Đam Cải 101. Hàng loạt tác phẩm như Hạo Y Hành với La Vân Hi và Trần Phi Vũ, Vai Trái Có Bạn với Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ, Trương Công Án với Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long lần lượt được khởi động. Đến năm 2021, Sơn Hà Lệnh với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tiếp tục tạo cơn sốt, càng củng cố niềm tin rằng thành công của Trần Tình Lệnh có thể được tái lập.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng đạt được hiệu ứng tương tự. Khi chính sách quản lý nội dung tại Trung Quốc ngày càng siết chặt từ năm 2022, nhiều phim rơi vào cảnh trì hoãn hoặc không thể lên sóng. Làn sóng Đam Cải 101 vì thế dần hạ nhiệt.

Nhìn lại, có thể nói Trần Tình Lệnh là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử truyền hình Trung Quốc. Bộ phim không sở hữu dàn diễn viên đình đám nhất khi khởi quay, cũng không có đội ngũ sản xuất được xem là bảo chứng thành công. Thế nhưng, sự kết hợp giữa một nguyên tác có sức hút, cách xây dựng nhân vật, diễn xuất phù hợp và chiến lược khai thác cộng đồng người hâm mộ đã tạo nên một hiện tượng vượt xa dự đoán ban đầu.