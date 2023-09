Chung cư cháy khiến 56 người tử vong: Giấy phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng

Hướng dẫn chi tiết cách thoát hiểm khi cháy chung cư, nhà cao tầng.

Báo cáo ban đầu về vụ việc, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào hồi 23h50 ngày 12/9 khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy khiến 56 người tử vong.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400m, được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân có 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum.

Liên quan đến vụ việc, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố và các ngành chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo giấy phép xây dựng số 89 ngày 11/3/2015, UBND quận Thanh Xuân cấp phép cho ông Nghiêm Quang Minh được xây dựng nhà ở riêng lẻ, có diện tích 240m2, diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, mật độ xây dựng 70%, tổng chiều cao xây dựng là 20,2m.

Công trình theo cấp phép có số tầng thiết kế là 6 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 1165,9m2, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tuy nhiên, tại hiện trường, hiện nay công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum.

Như vậy, nếu đối chiếu theo giấy phép số 89 ngày 11/3/2015 và thực tế xây dựng thì công trình nhà ở riêng lẻ này có dấu hiệu xây dựng vượt tầng và mật độ.

Chiều 13/9, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng bị can Nghiêm Quang Minh (SN: 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn.