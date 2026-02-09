Chùm ảnh: Đây là lý do sinh viên vừa về quê nghỉ Tết, bố mẹ đã muốn tống khứ gấp!

Sau bao ngày tháng học hành vất vả trên giảng đường và ăn mì tôm qua bữa, giây phút sinh viên được vác ba lô về quê nghỉ Tết chẳng khác nào cá gặp nước, chim về rừng. Trong mắt bố mẹ, con cái trở về là niềm hạnh phúc vô bờ, là "ấm cúng cửa nhà", là đứa con bé bỏng cần được vỗ béo sau những ngày bôn ba nơi thành phố.

Thế nhưng, chỉ sau vài ngày hưởng thụ cơm ngon canh ngọt, thực tế bỗng tát thẳng vào mặt nhị vị phụ huynh một cú cực đau. Sự hiện diện của bạn không hề làm ngôi nhà ấm cúng hơn theo nghĩa đen, mà chỉ làm... đồ đạc trong nhà vơi bớt đi vì hỏng hóc. Với bàn tay "Midas" phiên bản lỗi đụng đâu hỏng đó, chạm đâu gãy đấy, hội sinh viên đang khiến bố mẹ phải đặt câu hỏi: "Rốt cuộc là mình nuôi con đi học hay đang nuôi một cơn bão cấp 12 trong nhà vậy?".

Không tin? Xin mời xem chùm ảnh dưới đây!

Tết này bánh chưng ngon quá hay là do cái ghế này đến tuổi "về hưu" đúng lúc mình vừa ngồi xuống nhỉ?

Bộ ghế đồng kỵ sừng sững mấy chục năm, vậy mà cũng không chịu nổi một phút "vui vẻ" của sinh viên mới về quê

Cơm nhà nấu hơi dẻo hay tại nội công của con sau một học kỳ bỗng dưng... thâm hậu quá hả mẹ?

Đã ai làm gì đâu? Có ai biết gì đâu?

Thái thịt bò mà tưởng đâu đang luyện "thiết sa chưởng"

Khi bạn định rút sạc laptop nhưng vô tình rút luôn cả "linh hồn" của bức tường

Chưa thấy giúp được gì, chỉ thấy phá

Định trổ tài làm "masterchef" chiêu đãi cả nhà, ai dè mới lật miếng đậu phụ mà cái xẻng đã đòi đi nghỉ hưu sớm

Vỡ bát đĩa ư? "Chuyện thường ở huyện" luôn!

Chắc có ai "hãm hại" chứ không thể nào cứ đụng cái gì là hỏng cái nấy như thế này

Nghỉ Tết chưa được mấy ngày mà đã đối mặt với nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà rồi đây này

Cái kìm bố dùng 20 năm không làm sao mà vào tay mình mới 2 phút đã thế này, tin nổi không?

Không thể trách được vì sao bố mẹ cứ thấy "ngứa mắt" hoài

Mang ngay cái cúp "Bàn tay vàng trong làng phá hoại" ra đây!

Tổng hợp